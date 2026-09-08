iPhone Ultra có 3 điểm độc quyền hơn hẳn iPhone 18 Pro

Dù bộ đôi iPhone 18 Pro sắp ra mắt hứa hẹn mang đến sức mạnh phần cứng vượt trội, mẫu iPhone Ultra màn hình gập lại đang rò rỉ những thông tin đầy bất ngờ. Với thiết kế hoàn toàn mới, siêu phẩm gập này được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt lớn nhờ ba lợi thế độc quyền so với dòng iPhone truyền thống.

Màn hình kép linh hoạt: Vừa lớn nhất, vừa nhỏ gọn nhất

Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của iPhone Ultra nằm ở hệ thống màn hình kép độc đáo. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị sẽ sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch tiện dụng và vươn tới kích thước khổng lồ 7,8 inch khi mở rộng hoàn toàn. Để dễ hình dung, iPhone 18 Pro dự kiến chỉ dừng lại ở mức 6,3 inch và bản Pro Max là 6,9 inch. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Ultra sẽ trở thành chiếc điện thoại có không gian hiển thị rộng lớn nhất của Apple, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu xem video, chơi game hay xử lý tài liệu đa luồng.

Đáng chú ý hơn, khi gập lại, màn hình 5,5 inch sẽ ngay lập tức thu hút những người dùng từng say mê sự tinh gọn của dòng iPhone mini, lấp đầy khoảng trống thị trường cao cấp nhỏ gọn theo một cách đầy sáng tạo.

Thiết kế thông minh: Bỏ túi dễ dàng, cầm nắm thoải mái

Kích thước và trọng lượng luôn là bài toán khó đối với các dòng iPhone Pro Max qua nhiều thế hệ, đặc biệt là khi người dùng muốn nhét máy vào túi quần. Dù kích thước tổng thể của dòng iPhone 18 Pro được cho là không thay đổi nhiều, nhưng cụm camera dự kiến ngày càng dày hơn có thể khiến trải nghiệm mang vác trở nên cồng kềnh.

Trái ngược hoàn toàn, iPhone Ultra mang đến một giải pháp tối ưu nhờ cơ chế bản lề gập, giúp máy thu gọn đáng kể diện tích khi không sử dụng. Hơn thế nữa, ngôn ngữ thiết kế của thiết bị này được đồn đoán sẽ lấy cảm hứng từ dòng Air, hướng tới sự mỏng nhẹ, thanh thoát. Sự kết hợp giữa không gian hiển thị lớn và khả năng thu nhỏ linh hoạt hứa hẹn mang lại cảm giác cầm nắm vô cùng dễ chịu, giải quyết triệt để sự bất tiện của smartphone dạng thanh truyền thống.

Quyền năng đa nhiệm độc quyền trên iOS 27

Nếu iPhone 18 Pro nắm giữ thế mạnh về sức mạnh chip xử lý hay camera, thì "vũ khí bí mật" của iPhone Ultra lại nằm ở sự tối ưu hóa phần mềm. Các rò rỉ mới nhất cho thấy iOS 27 sẽ mang đến tính năng đa nhiệm hiển thị hai ứng dụng song song độc quyền cho mẫu máy gập này. Người dùng có thể dễ dàng duy trì hai ứng dụng cùng lúc, kết hợp với thao tác kéo thả nội dung trực tiếp vô cùng mượt mà. Khả năng này biến màn hình 7,8 inch không chỉ là nơi giải trí mà còn trở thành một trạm làm việc di động thực thụ, cho phép bạn vừa kiểm tra email vừa ghi chú tài liệu. Thêm vào đó, chế độ hiển thị ngang dự kiến được thiết kế riêng sẽ đẩy trải nghiệm người dùng đến gần hơn với một chiếc iPad mini, trong khi vẫn duy trì tính cơ động tuyệt đối của một chiếc điện thoại.

Tổng kết lại, dù dòng Pro truyền thống vẫn là biểu tượng của hiệu năng đỉnh cao, iPhone Ultra đang mở ra một kỷ nguyên mới với triết lý hoàn toàn khác biệt. Màn hình biến đổi linh hoạt, thiết kế tinh tế và trải nghiệm đa nhiệm chưa từng có chắc chắn sẽ là những yếu tố then chốt giúp Apple định hình lại khái niệm smartphone cao cấp trong tương lai.

Theo 9to5Mac