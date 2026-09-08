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iPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone

Hùng Cường
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Viên pin của mẫu smartphone cao cấp iPhone 18 Pro Max có thể lập kỷ lục mới trong lịch sử iPhone.

Bài thử nghiệm pin iPhone 17 Pro Max của Tom’s Guide vào năm ngoái cho thấy, mẫu flagship này có sự cải thiện vượt bậc về thời lượng sử dụng so với thế hệ tiền nhiệm, dễ dàng lọt vào danh sách những chiếc điện thoại có pin tốt nhất.

Tuy nhiên, những con số đó có thể sẽ bị lu mờ bởi những gì sắp xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max.

IPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone - Ảnh 1.

Nếu các tin đồn gần đây về pin iPhone 18 Pro Max chính xác, “siêu phẩm” này có thể phá vỡ mọi kỷ lục của dòng flagship cao cấp nhất từ Apple.

“Vũ khí bí mật” thực sự nằm bên dưới lớp kính - kiến trúc chip thế hệ mới được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại hiệu suất tổng thể.

Viên pin lớn hơn

Hồi tháng 7, có tin đồn cho hay iPhone 18 Pro Max sẽ là chiếc iPhone nặng nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, trọng lượng tăng thêm là điều hoàn toàn hợp lý nếu Apple trang bị một viên pin lớn hơn nhiều bên trong.

Các nguồn tin rò rỉ cho biết, dung lượng pin mới sẽ dao động trong khoảng từ 5.391 mAh đến 5.567 mAh (mức cao nhất dành cho phiên bản chỉ dùng eSIM tại thị trường Mỹ). Dù ở mức nào, con số này cũng thể hiện mức tăng khoảng 10% so với dung lượng 5.088 mAh của iPhone 17 Pro Max.

IPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone - Ảnh 2.

Điều đặc biệt thú vị là Apple đã đạt được những con số này mà không cần chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon. Các “đối thủ” cạnh tranh như OnePlus và gần đây là Samsung với mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra đã áp dụng cực dương silicon-carbon để tăng mạnh mật độ năng lượng mà không làm tăng kích thước thiết bị một cách không cần thiết.

Ngược lại, Apple vẫn hài lòng với việc tiếp tục sử dụng pin lithium-ion truyền thống.

IPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone - Ảnh 3.

So sánh dung lượng pin và thời lượng pin của các mẫu smartphone cao cấp. (Ảnh: Tom’s Guide)

Trong khi OnePlus 15 đang nắm giữ ngôi vương về thời lượng pin “hai ngày” nhờ viên pin silicon-carbon khổng lồ 7.300 mAh, viên pin 5.567 mAh (theo tin đồn) kết hợp cùng chip thế hệ mới của Apple hoàn toàn có thể giúp iPhone 18 Pro Max vượt qua mốc 19 hoặc 20 giờ sử dụng.

Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để nới rộng đáng kể khoảng cách giữa Apple và các “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp từ Samsung và Google.

Chip A20 Pro có thể là yếu tố then chốt

Dung lượng pin không phải là tất cả; Apple đã nhiều lần chứng minh rằng hiệu suất hoạt động thường quan trọng hơn kích thước vật lý đơn thuần. Mặc dù viên pin lớn hơn tạo nền tảng cơ bản nhưng bí quyết thực sự để kéo dài thời lượng pin lại nằm ở con chip được trang bị bên trong.

Nhiều khả năng Apple sẽ ra mắt chip A20 Pro sử dụng quy trình sản xuất 2nm của TSMC - một bước tiến lớn về thế hệ công nghệ so với kiến trúc 3nm trên các dòng flagship trước đây.

Các thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy A20 Pro có thể cắt giảm tới 30% mức tiêu thụ điện năng so với chip A19 Pro. Khi kết hợp hiệu suất này với viên pin lớn hơn, Apple sẽ có công thức hoàn hảo để vượt xa mọi kỳ vọng.

IPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin lớn nhất trong lịch sử iPhone - Ảnh 4.

Xét đến hiệu năng của iPhone 17 Pro Max trên tiến trình 3nm, việc đạt mốc 20 giờ trong bài kiểm tra hoàn toàn nằm trong tầm tay của iPhone 18 Pro Max.

Để đạt được mốc 20 giờ này, thiết bị cần cải thiện 11,7% so với kết quả hiện tại của iPhone 17 Pro Max - đây cũng chính là mức kỳ vọng tối thiểu đối với “bước nhảy vọt” về phần cứng.

Tuy nhiên, nếu Apple có thể tối ưu hóa hiệu suất chip đạt mức gần 30% (điều từng thấy ở các thế hệ trước), các tính toán cho thấy thời gian sử dụng có thể vượt mốc 23 giờ.

Điều này không chỉ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho Apple mà còn đưa iPhone 18 Pro Max trở thành chiếc iPhone có thời lượng pin “trâu” nhất trong lịch sử.

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Tags

iPhone 18 Pro Max

Apple

pin

lithium-ion

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