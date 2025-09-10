iPhone 17 Pro Max: Dự báo "cháy hàng" tại Việt Nam, 1 xu hướng sẽ tạo "sóng" mỗi khi Apple có hàng mới

Ngay sau sự kiện Apple giới thiệu thế hệ iPhone 17 mới, thị trường Việt Nam tiếp tục chứng kiến sức nóng từ dòng sản phẩm luôn được người dùng mong chờ nhất trong năm.

Hàng loạt hệ thống bán lẻ uỷ quyền Apple tại Việt Nam chia sẻ những dự báo và nhận định đầu tiên xoay quanh thói quen, nhu cầu và xu hướng mua sắm của người dùng iPhone trong mùa 2025.

Model iPhone 17 nào được dự đoán sẽ “hot” nhất tại Việt Nam?

Dữ liệu 3 mùa iPhone gần nhất cho thấy thị trường quan tâm dòng Pro | Pro Max chiếm phần lớn tổng lượng quan tâm. Với iPhone năm nay, phiên bản Pro Max dự kiến tiếp tục dẫn đầu nhờ nâng cấp camera và chip, trong khi bản iPhone thường sẽ là lựa chọn phổ biến cho nhóm nâng cấp từ iPhone 12 và 13.

Apple vừa chính thức trình làng thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Xu hướng trade-in ra sao với thế hệ iPhone mới?

Trade-in ngày càng là lựa chọn phổ biến. Với iPhone 16, hơn 40% khách hàng tại hệ thống chọn đổi máy cũ. "Chúng tôi dự báo mùa iPhone mới, cứ 2 khách thì có 1 người chọn trade-in, trong đó iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, 15 series sẽ là nhóm được đổi nhiều nhất ", đại diện Di Động Việt cho biết.

Người dùng Việt có điểm gì khác biệt so với thị trường quốc tế?

Năm nay, iPhone 17 Pro sẽ được bán với giá từ 34,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max khởi điểm từ 37,99 triệu đồng. Mức giá cao nhất thuộc về phiên bản Pro Max dung lượng 2 TB, lên tới 63,999 triệu đồng.

Người dùng có thể đặt hàng từ ngày 12/9 và bắt đầu nhận máy từ ngày 19/9, trong đợt mở bán đầu tiên cùng các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản hay Singapore.

Đại diện Di động Việt cho biết, khách hàng Việt Nam thường có xu hướng mua sớm để bắt trend, đặc biệt là giới trẻ và nhân viên văn phòng. Thống kê cho thấy, trong 2 tuần đầu sau mở bán, lượng khách nhận máy thường chiếm đến khoảng 60% tổng đơn hàng trong cả đợt mở bán đầu tiên, con số này có thể nói là nhanh hơn so với nhiều thị trường quốc tế.

"Chúng tôi đã sẵn sàng hệ thống đăng ký quan tâm sớm, tăng năng lực xử lý trade-in bao gồm tinh gọn quy trình, chuẩn bị các kịch bản phù hợp để tăng trải nghiệm khách hàng. Đồng thời Di Động Việt cũng chuẩn bị kho vận, vận chuyển… để giao máy đến tay khách hàng ngay trong thời gian mở bán chính thức. Song song, các cửa hàng trọng điểm trên toàn hệ thống sẽ triển khai các hoạt động đồng loạt để phục vụ khách hàng tốt nhất trong những giờ đầu tiên", vị này cho hay.

Khách hàng Việt Nam luôn đặt mua iPhone mới từ rất sớm.

Ông Nguyễn Minh Khuê - Đại diện hệ thống Viettel Store chia sẻ: Với những nâng cấp đồng đều trên cả 4 phiên bản iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, Apple mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng ở các phân khúc khác nhau.

"Tôi tin rằng iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange sẽ trở thành xu hướng năm nay nhờ thiết kế cao cấp cùng màu sắc đặc biệt, lần đầu xuất hiện trên phiên bản Pro, tạo nên cá tính khác biệt cho người dùng.

Viettel Store sẽ chính thức nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 và trả hàng sớm từ 8h ngày 19/9. Chúng tôi kỳ vọng sức mua sẽ bùng nổ khi ngày càng nhiều khách hàng ưu tiên chọn hàng chính hãng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi sau bán hàng, thay vì tìm đến hàng xách tay hay sang nước ngoài xếp hàng mua máy", vị này cho biết thêm.







