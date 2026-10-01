iPhone 17 Pro Max đã bị khai tử: Giá máy mới và máy cũ tại Việt Nam còn bao nhiêu?

Chỉ một năm sau khi ra mắt, iPhone 17 Pro Max đã bị Apple ngừng bán trực tiếp để nhường chỗ cho iPhone 18 Pro Max. Tuy vậy, mẫu máy từng chiếm tới 70% doanh số iPhone tại Việt Nam vẫn được các đại lý bán ra ở mức thấp hơn giá niêm yết 4 triệu đồng và rẻ hơn thế hệ kế nhiệm khoảng 8 triệu đồng.

Sau khi Apple chính thức giới thiệu bộ ba iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử của hãng, như thông lệ hằng năm, Apple đã gỡ iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone 16 Plus khỏi cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam.

iPhone 17 Pro Max được ra mắt vào tháng 9/2025 với giá khởi điểm 37,99 triệu đồng tại Việt Nam cho phiên bản 256GB. Đây là thế hệ đánh dấu bước thay đổi lớn về thiết kế khi lần đầu tiên dòng Pro chuyển từ khung titan sang thân nhôm nguyên khối. Máy cũng được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi do chính Apple thiết kế, giúp cải thiện đáng kể khả năng duy trì hiệu năng khi chơi game hoặc quay video dài.

Không quá khi nói iPhone 17 Pro Max là mẫu máy chủ lực của Apple tại thị trường trong nước suốt năm qua. Theo chia sẻ của đại diện các hệ thống bán lẻ, model này chiếm khoảng 50–70% doanh số dòng iPhone 17, trong đó FPT Shop ghi nhận tỷ lệ hơn 70%, còn Di Động Việt ghi nhận khoảng 60%. Riêng Thế Giới Di Động đã bán ra gần 340.000 chiếc iPhone 17 Pro Max chỉ sau 10 tháng mở bán.

Bên cạnh doanh số, iPhone 17 Pro Max còn là một trong những mẫu iPhone giữ giá tốt nhất từ trước đến nay. Sau gần một năm mở bán, giá bán thực tế của máy chỉ thấp hơn khoảng 9% so với thời điểm lên kệ, mức sụt giảm khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của smartphone cao cấp.

Giá iPhone 17 Pro Max đầu tháng 10/2026

Sau khi bị Apple ngừng bán trực tiếp, giá iPhone 17 Pro Max tại các đại lý có xu hướng giảm nhẹ. Dưới đây là mức giá tham khảo cho phiên bản 256GB:

Phiên bản 256GB Giá Thời điểm Giá niêm yết chính hãng 37,99 triệu đồng Khi ra mắt Giá đại lý sau khi bị khai tử Khoảng 34,5 triệu đồng 10/9/2026 Giá bán thực tế tại một hệ thống lớn 33,99 triệu đồng 28/9/2026 Máy cũ like new Khoảng 30 triệu đồng Đầu tháng 10/2026 iPhone 18 Pro Max (để so sánh) 41,999 triệu đồng Giá niêm yết

Như vậy, iPhone 17 Pro Max mới hiện rẻ hơn giá niêm yết khoảng 4 triệu đồng, trong khi khoảng cách với iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng lên tới khoảng 8 triệu đồng. Với máy cũ like new, người dùng có thể tiết kiệm thêm khoảng 4 triệu đồng nữa so với máy mới.

Nhiều người lo ngại khi nghe tin một mẫu iPhone bị "khai tử", nhưng trên thực tế, khái niệm này chỉ có nghĩa Apple ngừng bán sản phẩm trực tiếp qua kênh của hãng. Các đại lý ủy quyền vẫn tiếp tục bán hết lượng hàng tồn kho, máy vẫn được bảo hành chính hãng đầy đủ và vẫn nhận cập nhật phần mềm như bình thường. Bằng chứng là iPhone 17 Pro Max đã được cập nhật lên iOS 27, phiên bản phát hành ngày 14/9/2026.

Điểm người mua cần lưu ý là nguồn hàng sẽ thu hẹp dần theo thời gian, đồng nghĩa với việc lựa chọn về màu sắc và dung lượng cũng ít đi. Trường hợp của iPhone 16 Plus là ví dụ rõ ràng: nhiều hệ thống dự kiến bán hết hàng vào cuối tháng 12, thậm chí một số đại lý đã báo hết hàng. Vì vậy, nếu đã nhắm đến một phiên bản màu sắc hay dung lượng cụ thể của iPhone 17 Pro Max, người dùng không nên chờ đợi quá lâu.

Nên mua iPhone 17 Pro Max hay chờ iPhone 18 Pro Max?

iPhone 18 Pro Max sở hữu những nâng cấp đáng chú ý, nổi bật là chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm và camera chính 48MP có khả năng thay đổi khẩu độ, cho phép kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Máy có giá từ 41,999 triệu đồng cho bản 256GB, cao hơn khoảng 4 triệu đồng so với giá niêm yết của iPhone 17 Pro Max khi ra mắt.

Với người đang dùng iPhone 17 Pro Max, gần như không có lý do để vội vàng lên đời, bởi khoảng cách trải nghiệm giữa hai thế hệ chưa đủ lớn để bù cho chi phí chênh lệch. Ngược lại, người đang dùng iPhone 15 Pro Max hoặc các đời cũ hơn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt về hiệu năng, camera và thiết kế, nên iPhone 18 Pro Max là lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều.

Còn với người mua iPhone lần đầu hoặc muốn tối ưu chi phí, iPhone 17 Pro Max mới ở mức khoảng 34 triệu đồng vẫn là phương án cân bằng. Máy nằm trong danh sách hỗ trợ Apple Intelligence, có hiệu năng còn dư dả cho nhiều năm sử dụng và vẫn còn nhiều năm cập nhật phần mềm phía trước. Khoản tiết kiệm khoảng 8 triệu đồng so với iPhone 18 Pro Max cũng đủ để người dùng đầu tư thêm phụ kiện như ốp lưng, sạc nhanh hay gói bảo hành mở rộng.