Interserco được thuê hơn 17,7ha đất để làm dự án Cảng cạn ICD Mỹ Đình

Interserco được thuê hơn 17,7ha đất tại xã Hoài Đức để làm dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định về việc cho Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco, MCK: ILS) cho thuê đất.

Cụ thể, Interserco được cho thuê 177.369,9m2 đất tại xã Hoài Đức (TP.Hà Nội) để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng cạn ICD Mỹ Đình.

Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP ký Quyết định. Nhà nước cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định. Nhà nước thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

UBND TP giao các Sở, ngành xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền thuê đất tạm nộp theo quy định; xác định mốc giới và bàn giao đất;...

UBND xã Hoài Đức kiểm tra việc đầu tư xây dựng công trình của Interserco; thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương, giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất được giao đúng mục đích, phạm vi ranh giới; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Ảnh: Interserco

Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Interserco phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì doanh nghiệp được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Hết thời hạn được gia hạn mà Interserco vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì UBND TP thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Về Interserco, doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 4/1980, ban đầu là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND TP.Hà Nội. Đến năm 2016, Công ty chuyển sang mô hình Công ty CP theo Quyết định số 6955/QĐ-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Theo BCTC hợp nhất bán niên 2026, tính đến ngày 30/6/2026, cổ đông Nhà nước không còn nắm giữ cổ phần nào tại Interserco trong khi thời điểm đầu năm ở mức 45%.

Trước đó, ngày 20/3/2026, UBND TP.Hà Nội đấu giá thành công 16,2 triệu cổ phần trên tổng số 16,2 triệu cổ phần Interserco đăng ký, với giá khởi điểm 18.180 đồng/cổ phần.

Có 23 nhà đầu tư trong nước tham gia đợt chào bán này với tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 17,46 triệu cổ phần. Trong đó, 1 tổ chức trong nước đăng ký mua 1 triệu cổ phần và 22 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 16,46 triệu cổ phần của Interserco. Tổng giá trị cổ phần bán được ở mức gần 294,8 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất bán niên 2026 của Interserco thể hiện, doanh nghiệp này còn có một cổ đông lớn khác là Công ty CP Logistics Hàng không (ALS) với tỷ lệ sở hữu 27%.