Indonesia có sức mua cao nhất ĐNÁ nhưng VinFast mang xe máy điện tới nước này đầu tiên, đấu loạt hãng lớn

VinFast và quyết định "chọn Ấn Độ trước"

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí nước ngoài gần đây về chiến lược hoạt động của VinFast nói riêng và Vingroup nói chung tại Ấn Độ, bà Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch VinFast kiêm Phó Chủ tịch Vingroup – khẳng định rằng lợi thế cạnh tranh của hãng không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở toàn bộ hệ sinh thái.

Bà cho biết: "Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi khác biệt, chúng tôi mang đến cả hệ sinh thái – xe máy điện, xe buýt điện, nhà máy, toàn bộ hệ sinh thái."

Bà Lê Thị Thu Thủy - Chủ tịch VinFast kiêm Phó Chủ tịch Vingroup.

Điều đó đồng nghĩa bộ đôi VinFast VF 6 và VF 7 vừa chính thức bán ra tại Ấn Độ chỉ là bước mở đầu; theo sau, VinFast còn dự kiến mang xe máy điện sang Ấn Độ. Đáng chú ý, VinFast chưa từng nhắc đến việc xuất khẩu xe máy điện hay bán xe máy điện ở thị trường ngoại.

Điều này có thể biến quốc gia Ấn Độ thành thị trường ngoại quốc đầu tiên cho mảng xe máy điện. Đây là một bước đi phù hợp với tầm nhìn của Vingroup, vốn từng công bố ý định đưa cả "hệ sinh thái" sang Ấn Độ – từ y tế, giáo dục đến bán lẻ và đô thị thông minh.

Lựa chọn này mang tính biểu tượng: Ấn Độ có dân số hơn 1,4 tỷ người, trong đó xe hai bánh là phương tiện di chuyển phổ biến nhất. Việc khởi đầu từ Ấn Độ giúp VinFast không chỉ tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn mà còn chứng minh tham vọng trở thành thương hiệu toàn cầu, sẵn sàng cạnh tranh với những "ông lớn" ở mảng xe máy như Hero MotoCorp, Bajaj Auto, TVS hay cả Honda – vốn đã bám rễ tại thị trường này hàng thập kỷ.

Ấn Độ không dễ dàng

Ấn Độ là thị trường xe máy lớn nhất thế giới với doanh số hàng năm khoảng 15–16 triệu chiếc, chiếm hơn 25% toàn cầu. Xe máy không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân mà còn là công cụ kinh doanh, giao hàng và dịch vụ vận tải.

Trong số các thương hiệu đang kinh doanh tại Ấn Độ, các hãng nội địa như Hero, Bajaj, TVS áp đảo với sản lượng khổng lồ và mạng lưới phân phối sâu rộng.

TVS iQube là một trong những mẫu xe máy điện bán chạy nhất tại Ấn Độ, có giá khởi điểm quy đổi khoảng 29 triệu đồng.

Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng.

Người Ấn Độ trẻ tuổi ngày càng quan tâm tới xe máy điện nhờ yếu tố tiết kiệm chi phí nhiên liệu và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ. Hiện nay, chính phủ Ấn Độ triển khai chương trình FAME II từ năm 2019 với ngân sách hơn ₹11,500 crore (khoảng 1,3 tỷ USD), cung cấp trợ giá trực tiếp khoảng ₹10.000 đến 15.000 (khoảng 3 đến 3,5 triệu đồng) mỗi kWh cho xe điện hai bánh, nâng tổng mức hỗ trợ có thể chiếm từ 15% đến 40% giá xe.

Tiếp nối sau đó là hai chương trình Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 và PM E-DRIVE (2024–2026), tiếp tục duy trì trợ giá cho xe điện. Ngoài ra, thuế GST cho xe hai bánh động cơ nhỏ cũng đã được hạ từ 28% xuống còn 18%, giúp các mẫu phổ thông như Honda Activa, Dio, Shine giảm giá tới ₹18.887 (khoảng 5,6 triệu đồng).

Ola Electric S1-X có giá khởi điểm khoảng 21 triệu đồng.

Tuy vậy, Ấn Độ vẫn được xem là một thị trường khó tính. Người tiêu dùng Ấn Độ đặc biệt nhạy cảm với giá và chi phí vận hành. Tại Ấn Độ, một số mẫu xe điện rất được ưa chuộng có thể kể tới các tên sau:

- Ola Electric S1-X được định giá chỉ từ ₹69.999 (khoảng 21 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với xe tay ga xăng rẻ tiền.

- Odysse HyFy, một mẫu scooter điện tốc độ thấp, có giá chỉ ₹42.000 (khoảng 12,5 triệu đồng), phạm vi chạy 70 km mỗi lần sạc – đủ cho nhu cầu nội đô.

- Hero Vida VX2 có bản "pin thuê" giá chỉ từ ₹44.990 (khoảng 13,5 triệu đồng), giúp giảm chi phí ban đầu, mô hình này rất được ưa chuộng nhờ phù hợp túi tiền của tầng lớp trung lưu và bình dân.

Thói quen tiêu dùng của người Ấn Độ đặt VinFast vào bài toán vừa phải đảm bảo mức giá cạnh tranh, vừa phải mang đến sản phẩm bền bỉ và phù hợp hạ tầng – vốn khác biệt so với Việt Nam. Đây có lẽ cũng chính là rào cản lớn mà VinFast phải vượt qua nếu muốn tạo chỗ đứng trong một thị trường đã có sẵn nhiều đối thủ mạnh từ nội địa lẫn quốc tế.

Triển vọng của VinFast?

Dù đối mặt nhiều thách thức, VinFast có những lợi thế đáng kể. Thứ nhất, hãng đã chiếm lĩnh thị phần số 1 tại Việt Nam ở mảng xe máy điện. Song song, VinFast cũng đã và đang phát triển nhiều sản phẩm đa dạng, bao gồm xe máy điện kèm pin, xe máy điện có pin tháo rời, và sắp tới là xe máy điện đổi pin. Đây có thể được xem là lợi thế trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng tại Ấn Độ.

Điều tiếp theo đáng nhắc tới là VinFast đã xây dựng nhà máy lắp ráp tại Tamil Nadu – thủ phủ ngành công nghiệp ô tô – xe máy của Ấn Độ. Việc sản xuất nội địa không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giúp hãng tận dụng chính sách khuyến khích "Make in India" của chính phủ nước này.

Trước đó, các mẫu ô tô VinFast do người Ấn Độ làm, lắp ráp tại Ấn Độ, bán cho người Ấn Độ đã gây ấn tượng mạnh với mức giá cạnh tranh, tạo áp lực lên cả các hãng bản địa; kỳ vọng tương tự cũng được đặt vào mảng xe máy điện.

VinFast đã và đang phát triển nhiều dòng xe máy điện, từ xe kèm pin, xe có pin tháo rời, và xe đổi pin.

Từ Ấn Độ, VinFast hoàn toàn có thể mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác.

Indonesia là điểm đến tiềm năng rõ rệt, bởi đây là quốc gia có sức tiêu thụ xe máy lớn nhất Đông Nam Á với 3,17 triệu xe được bán trong nửa đầu 2025. Chính phủ Indonesia đã chi 455 triệu USD để trợ giá mua xe máy điện, đặt mục tiêu hỗ trợ 1 triệu xe điện mới và chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Điểm đáng chú ý, Yadea – hãng xe điện Trung Quốc – đã đầu tư nhà máy công suất 300.000 xe/năm ở Indonesia, cho thấy sức hút của thị trường này. Với việc VinFast đã triển khai hoạt động và xây dựng nhà máy tại đây, khả năng nhân rộng mô hình từ Việt Nam, Ấn Độ sang Indonesia là hoàn toàn khả thi.