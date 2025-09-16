Nữ tài xế gây choáng vì vô tư dừng xe trên cao tốc rồi lắc vòng

Ngày 9 tháng 9, nhiều người qua đường đã bất ngờ chứng kiến cảnh một người phụ nữ đã đỗ xe ngay trên khu vực vạch xương cá màu trắng trên cầu vượt, sau đó thản nhiên đứng lắc vòng.

Sự việc hy hữu xảy ra tại cầu vượt thuộc đường hầm Hồng Thạch, quận Ngư Bắc, thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc).

Lúc này, giao thông trên cầu khá đông đúc, xe cộ qua lại không ngừng.

Hành động "thản nhiên như không" của người phụ nữ giữa dòng xe cộ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngạc nhiên.

Nhiều tài xế bày tỏ sự lo lắng: "Thật quá nguy hiểm!", "Đây đâu phải là chỗ tập thể dục?".

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại cảnh tượng này đã gây xôn xao. Nhiều người dùng mạng xã hội bình luận hài hước về tính "kỷ luật" của người phụ nữ.

"Chắc là đến giờ tập thể dục rồi", một người nói đùa.

Một người khác hài hước phỏng đoán: "Có lẽ cô ấy lái xe đến giữa cầu thì thấy bụng mình hơi to nên quyết định xuống tập hula hoop luôn" hay "Tôi đã xác minh rồi, chỉ là cô ấy lái xe mệt nên xuống vận động một chút thôi". Một số ý kiến khác cho rằng: "Đúng là trên đời chuyện gì cũng có".

Bên cạnh những bình luận hài hước, cũng có người đặt ra giả thuyết rằng xe của người phụ nữ có thể đã bị hỏng. "Liệu có khả năng xe của cô ấy bị hỏng và đang chờ xe cứu hộ không?", một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Theo nhân chứng, biển số xe của người phụ nữ này kết thúc bằng số 7. Căn cứ quy định hạn chế giao thông ở Trùng Khánh, những phương tiện có biển số cuối 7 bị cấm lưu thông trên đoạn đường này vào thứ Ba, từ 17h đến 19h30. Một số người cho rằng cô dừng xe để chờ hết giờ hạn chế.

Theo luật giao thông đường bộ của Trung Quốc, việc xe ô tô đè lên vạch kẻ đường sẽ bị phạt từ 20 tệ đến 200 tệ và bị trừ 3 điểm. Một số cư dân mạng thắc mắc: "Vậy trường hợp này sẽ bị trừ bao nhiêu điểm?".

Cảnh sát giao thông Trùng Khánh sau đó đã xác minh vụ việc và tiến hành xử lý nữ tài xế nói trên theo đúng quy định.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, nếu việc dừng xe không vì lý do đặc biệt, nữ tài xế sẽ bị xử phạt.

Ngay cả trong trường hợp xe hỏng, việc đứng trên làn xe hoặc khu vực vạch chéo để tập lắc vòng đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và vi phạm luật giao thông.

Bích Câu - Theo NTDTV