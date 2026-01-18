Imexpharm lọt tầm ngắm thâu tóm của ông lớn dược phẩm Trung Quốc

CTCP Dược phẩm Imexpharm cho biết đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Lian SGP Holding Pte. Ltd.

Theo đó, Lian SGP Holding Pte. Ltd. dự kiến chào mua 120 triệu cổ phiếu IMP của CTCP Dược phẩm Imexpharm, tương đương 77,94% vốn điều lệ và chiếm khoảng 77,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của doanh nghiệp dược này.

Theo nội dung hồ sơ, Lian SGP Holding Pte. Ltd. dự kiến chào mua 120 triệu cổ phiếu IMP, tương đương 77,94% vốn điều lệ và chiếm khoảng 77,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Imexpharm. Mức giá chào mua được đưa ra là 57.400 đồng/cp, qua đó ước tính giá trị thương vụ vào khoảng gần 6.900 tỷ đồng.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. là pháp nhân được thành lập tại Singapore và thuộc sở hữu 100% của Livzon Pharmaceutical Group Inc.

Livzon là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ (NDT). Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á...

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, Livzon Pharmaceutical Group đã mua lại gần 65% vốn Imexpharm với giá hơn 5.700 tỷ đồng từ SK và 2 cổ đông khác. Giá chuyển nhượng là hơn 5.730 tỷ đồng (tương đương hơn 219,1 triệu USD).

Thời điểm diễn ra thương vụ, Imexpharm được định giá khoảng 8.842 tỷ đồng (tương đương hơn 338,1 triệu USD).

Sau giao dịch, Livzon Pharmaceutical Group trở thành cổ đông lớn nhất của Imexpharm. Theo sau là Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm, mã: DVN) với tỷ lệ sở hữu 22,04%.

Livzon Pharmaceutical Group cho biết thương vụ này đặt nền tảng cho chiến lược quốc tế hóa dài hạn và phát triển bền vững trong ngành dược của Livzon Pharmaceutical.

Vừa về tay Livzon Pharmaceutical, Imexpharm đã bị phạt và truy thu thuế gần 5 tỷ đồng.

Quyết định xử phạt số 3013 ngày 29/8/2025 của Cục Thuế - Bộ Tài chính nêu rõ: Công ty đã có các hành vi vi phạm hành chính khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Về hoạt động kinh doanh, trong 11 tháng đầu năm 2025, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.235 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 410 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2024.