HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Il-114-300 tối tân của Nga không thể bay trong thời tiết quá nóng, quá lạnh hoặc mưa

Bạch Dương
|

Những hạn chế hoạt động nghiêm ngặt đang đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng khai thác máy bay Il-114-300.

- Ảnh 1.

Giấy chứng nhận cơ bản do Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) cấp vào tháng 6/2026 cho máy bay chở khách cánh quạt mới nhất Il-114-300 có chứa những hạn chế hoạt động đáng kể.

Theo tài liệu chính thức, phạm vi nhiệt độ hoạt động của máy bay được quy định ở mức từ -9 đến +25 độ C. Để so sánh, tiền thân của nó - chiếc Il-114-100, được phát triển vào những năm 1980, được phép hoạt động ở nhiệt độ từ -30 đến +45 độ C.

Ngoài các giới hạn về nhiệt độ, máy bay Il-114-300 hiện bị cấm hoạt động trong điều kiện giông bão và đóng băng. Việc cất và hạ cánh cũng bị cấm trên đường băng sân bay ướt hoặc bị ô nhiễm.

Quá trình hiện đại hóa toàn diện mẫu máy bay của Liên Xô bao gồm việc thay thế hoàn toàn các linh kiện nhập khẩu, điển hình như việc lắp đặt động cơ TV7-117ST-01 và cánh quạt AV-112-114 sản xuất trong nước thay thế cho sản phẩm tương ứng của Canada và Mỹ.

Ông Daniil Brenerman, Giám đốc điều hành của Ilyushin giải thích rằng việc ban hành văn bản quy định các hạn chế cất cánh là thông lệ tiêu chuẩn và cho biết việc thử nghiệm máy bay đang tiến hành và đặc tính hiệu năng của nó sẽ được mở rộng dần dần.

Ông Alexey Sukharev, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phân tích Liên ngành, cho rằng các chuyên gia sẽ có thể nhận được sự chấp thuận cho những chuyến bay trong điều kiện giông bão và đóng băng trong vòng vài tháng, trong khi việc dỡ bỏ các hạn chế còn lại sẽ mất nhiều thời gian hơn đáng kể.

- Ảnh 2.

Máy bay Il-114-300 bị nhận xét chưa đủ độ tin cậy để khai thác diện rộng.

Mẫu máy bay mới này đang được phát triển để thay thế phi đội An-24 và An-26 đã cũ, cũng như các phi cơ ATR-72 và Bombardier Dash 8 do phương Tây sản xuất đang phục vụ các hãng hàng không khu vực.

Nhà sản xuất dự kiến hoàn tất mọi sửa đổi vào năm 2028. Hãng hàng không Viễn Đông Aurora dự kiến sẽ nhận được chiếc máy bay sản xuất đầu tiên vào cùng thời điểm đó và các nguyên mẫu dự kiến sẽ được giao cho Phi đội Không quân Liên hợp Arkhangelsk số 2 để hoạt động tại khu vực Bắc Cực.

Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga - ông Anton Alikhanov trước đó đã tuyên bố hiệu suất cuối cùng của Il-114-300 sẽ vượt trội so với các đối thủ nước ngoài.

Mặc dù vậy với những hạn chế được đưa ra, có nhiều ý kiến cho rằng chiếc phi cơ cánh quạt này không đủ độ tin cậy và còn phải trải qua chặng đường rất dài để thay thế những mẫu máy bay đã cũ.

Theo Avia-pro
Tìm kiếm dưới nền nhà máy sắp đóng cửa, quốc gia châu Âu bất ngờ phát hiện kho báu nhiều nước khao khát
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

vũ khí

IL-114-300

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại