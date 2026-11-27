GCơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang đàm phán với Nga và Ukraine về lệnh ngừng bắn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP).

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

"Một lần nữa, chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng mất điện lưới tại ZNPP.

Việc ZNPP tiếp tục phụ thuộc vào đường dây điện duy nhất, cùng với vị trí nằm ngay trên tiền tuyến của một vùng chiến sự đang diễn ra, dẫn đến kết nối điện lưới vô cùng bấp bênh", Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết.

"Tôi kêu gọi cả Nga và Ukraine hợp tác một cách xây dựng với IAEA để chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào cơ sở hạ tầng điện.

Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa đường dây Ferrosplavnaya-1, và thiết lập lại kết nối điện ngoài lưới cho ZNPP", quan chức này nói thêm.

Sáng 25/11, IAEA báo cáo, ZNPP đã mất hoàn toàn nguồn cấp điện ngoài khu vực lần thứ 28 kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, sau khi mất kết nối với đường dây Ferrosplavnaya-1.

Điều này buộc nhà máy phải chuyển sang dùng máy phát điện diesel khẩn cấp để duy trì làm mát và an toàn thiết yếu.

ZNPP nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022, và đã ngừng phát điện thương mại kể từ giữa năm 2023.

Nga và Ukraine liên tục cáo buộc nhau liên quan đến các cuộc tấn công UAV và tình trạng mất an toàn tại khu vực xung quanh nhà máy, cũng như thành phố lân cận Enerhodar.

Theo TASS