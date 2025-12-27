Hyundai vượt mặt Toyota và Volvo, trở thành hãng có nhiều mẫu xe an toàn nhất trên thị trường

Tập đoàn Hyundai Motor (bao gồm các thương hiệu Hyundai, Kia và Genesis) vừa xác lập kỷ lục mới trong ngành ô tô khi giành được tổng cộng 21 giải thưởng an toàn từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) cho năm 2025. Đây là năm thứ hai liên tiếp ông lớn xe Hàn đứng đầu bảng tổng sắp toàn cầu, bỏ xa các đối thủ nặng ký từ Đức và Nhật Bản như Volkswagen hay Honda, thậm chí Volvo.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay là sự bứt phá ở hạng mục cao nhất là Top Safety Pick+ (TSP+). Trong số 21 giải thưởng đạt được, có tới 18 mẫu xe của tập đoàn đạt chuẩn TSP+, tăng mạnh so với con số 12 của năm ngoái.

Để đạt được chứng nhận khắt khe nêu trên, các mẫu xe phải vượt qua bài kiểm tra va chạm chồng lốp trung bình phía trước (Updated Moderate Overlap Front) với xếp hạng "Tốt". Đó là một thử thách cực khó tập trung vào việc bảo vệ hành khách ngồi hàng ghế thứ hai.

Xét theo từng thương hiệu, Hyundai dẫn đầu tập đoàn với 10 giải thưởng. Các dòng xe quen thuộc như Ioniq 5, Ioniq 6, Kona, Tucson, Santa Fe, Elantra và Sonata đều đạt chuẩn TSP+.

Thương hiệu hạng sang Genesis cũng khẳng định vị thế với 6 giải thưởng, trong đó các mẫu SUV như GV60, GV70 và GV80 đều đạt mức an toàn tối đa. Riêng Kia sở hữu 5 giải thưởng và toàn bộ đều nằm ở hạng mục TSP+, bao gồm EV9, Sportage, Sorento, Telluride và mẫu sedan K4 mới.

Các chuyên gia IIHS cho rằng để đạt được thành tích như vậy một phần nhờ nền tảng xe điện chuyên dụng E-GMP của tập đoàn. Cấu trúc khung gầm này không chỉ tối ưu không gian mà còn tạo ra một "lồng bảo vệ" cực kỳ vững chắc cho hành khách trong các tình huống va chạm mạnh.

Nhiều sản phẩm của tập đoàn Hyundai đạt được danh hiệu TSP+ của Mỹ.

Thành tích này là một lời khẳng định về chất lượng xe Hàn. Trong khi các thương hiệu vốn nổi tiếng về an toàn như Volvo hay Toyota gặp không ít khó khăn với bộ tiêu chuẩn mới khắt khe của IIHS năm 2025.

Cụ thể, Volvo chỉ có 3 mẫu xe đạt danh hiệu TSP+ và Toyota chỉ có 5 (bao gồm cả Lexus). Dẫn chứng từ các báo cáo chi tiết của IIHS năm 2025 cho thấy một thực tế bất ngờ rằng các dòng xe như Volvo XC60 hay Toyota RAV4 và Corolla đã bị tước danh hiệu Top Safety Pick+. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở bài thử nghiệm va chạm chồng lốp trung bình phiên bản mới, nơi IIHS bắt đầu đặt nặng tiêu chí bảo vệ hành khách ở hàng ghế thứ hai.

Trong khi các mẫu xe của Volvo và Toyota đạt mức "Trung bình" (Marginal) hoặc "Chấp nhận được" (Acceptable) do dây an toàn ghế sau gây áp lực lớn lên vùng ngực và đầu hình nhân trẻ em, thì các dòng xe mới của Hyundai như Ioniq 6 hay Santa Fe lại đạt điểm "Tốt". Lợi thế này đến từ việc tập đoàn Hàn Quốc đã nhanh chóng phổ cập công nghệ căng đai tự động và bộ giới hạn lực (Load Limiters) cho cả hàng ghế sau.

Tại thị trường Việt Nam, nơi các dòng xe như Santa Fe, Tucson hay Elantra đang rất phổ biến, thông tin này chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin cho người tiêu dùng về độ tin cậy và an toàn của các sản phẩm đến từ xứ sở Kim Chi.