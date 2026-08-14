Hyundai Tucson 2027 trông sẽ như thế này khi nhìn từ phía sau: Đèn hậu mảnh, tách 3 khối, khác hoàn toàn đời hiện tại

Hyundai Tucson 2027 (NX5) lột xác toàn diện với ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" góc cạnh, khoang lái kỹ thuật số tích hợp trợ lý Gleo AI cùng hệ truyền động Hybrid mới, dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm.

Dựng hình ảnh đuôi xe Hyundai Tucson 2027

Dựa trên những hình ảnh chạy thử không ngụy trang mới nhất, bản phác họa góc nhìn phía sau sẽ mang đến cái nhìn rõ nét nhất về cuộc "đại tu" thiết kế trên Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 (mã NX5) phiên bản 2027.

Đuôi xe Tucson mới không còn chút liên quan tới thế hệ hiện hành. Ảnh dựng đồ họa: AP

Theo đó, mẫu xe này từ bỏ hoàn toàn các đường cong mượt mà cùng cụm đèn hậu dạng "nanh vuốt" của đời hiện hành để chuyển sang ngôn ngữ thiết kế "Art of Steel" góc cạnh, tạo nên một diện mạo vuông vức.

Cụm chi tiết phía sau ghi nhận sự thay đổi lớn khi vị trí gắn biển số được dời từ cửa cốp xuống cản dưới. Cùng với đó là dải đèn phản quang gián tiếp mang phong cách xe điện hiện đại và cụm đèn hậu nằm ngang kết hợp xi-nhan đặt dọc được nâng cao so với mặt đường.

Những chi tiết này, kết hợp với phần vai xe vuông vức và chiều rộng cơ sở lớn hơn, xác nhận mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai đang chuẩn bị cho một sự xuất hiện hầm hố và đậm chất tương lai hơn.

Tucson đời mới được bắt gặp chạy thử cùng đời hiện tại. Ảnh: Carscoops

Thiết kế ngoại thất Tucson mới sẽ lột xác hoàn toàn

Hyundai Tucson 2027 thay đổi phong cách mềm mại trước đây để tiến tới thẩm mỹ cơ bắp, góc cạnh lấy cảm hứng từ dòng Santa Fe mới. Đầu xe được thiết kế dựng đứng hơn, đi kèm nắp capo phẳng tạo cảm giác bề thế trên đường phố.

Đầu xe cũng có nhiều thay đổi rất lớn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Thiết kế nắp capo dạng vỏ sò (clamshell) bao trùm lên phần vòm bánh trước, mang lại vẻ ngoài liền mạch và sang trọng. Hệ thống chiếu sáng của xe cũng ghi nhận sự lột xác khi dải đèn định vị ban ngày hình "cánh thiên thần" được thay thế bằng cụm đèn xi-nhan LED dạng dọc cùng hốc đèn chiếu sáng chính đặt thấp, tương tự phong cách trên mẫu Palisade thế hệ mới.

Ngoài ra, phần vòm bánh xe mang hình dáng lục giác vuông vức giúp tổng thể chiếc SUV trông vững chãi hơn.

Nội thất xe cũng sẽ có thay đổi đột phá

Bên trong khoang lái, Tucson thế hệ mới hứa hẹn trở thành một trung tâm công nghệ kỹ thuật số với phong cách tối giản. Cấu trúc màn hình đôi bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 17 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch.

Nội thất Tucson mới sẽ theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của hãng. Ảnh dựng đồ họa: AP

Xe được trang bị hệ điều hành mới Pleos OS phát triển trên nền tảng Android, mang lại giao diện tương tự điện thoại thông minh cùng kho ứng dụng tích hợp. Đi kèm với đó là trợ lý trí tuệ nhân tạo "Gleo" hoạt động tương tự ChatGPT, có khả năng xử lý các lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên phức tạp cho hệ thống dẫn đường và điều hòa.

Nhằm tối ưu trải nghiệm vận hành, Hyundai vẫn giữ lại các núm xoay vật lý để điều chỉnh âm lượng và các chức năng điều hòa thiết yếu.

Động cơ sẽ được điện hóa mạnh mẽ

Để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc như Honda CR-V, Hyundai tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa trên Tucson 2027. Xe sử dụng cấu trúc truyền động TMED-II Hybrid thế hệ mới làm trang bị tiêu chuẩn.

Phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) hướng tới mục tiêu đạt quãng đường di chuyển thuần điện lên tới 100 km (62 dặm). Trong khi đó, biến thể hiệu năng cao N dự kiến được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian kết hợp động cơ tăng áp hybrid cho công suất hơn 300 mã lực. Mẫu SUV này cũng sẽ tích hợp các công nghệ hỗ trợ lái tự động đạt cấp độ 2.5.

Tucson sẽ có nhiều thay đổi cả ở hệ truyền động. Ảnh: Carbuzz

Lịch trình ra mắt dự kiến

Mặc dù phiên bản hiện tại vẫn duy trì sức hút tốt trên thị trường, Hyundai Tucson 2027 dự kiến sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026 trước khi có mặt tại các showroom ở Bắc Mỹ ngay sau đó.

Với diện mạo góc cạnh đậm chất riêng cùng không gian nội thất giàu công nghệ, Tucson thế hệ NX5 đánh dấu một bước tái thiết lập toàn diện cho dòng SUV cỡ nhỏ này.