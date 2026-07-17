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Hyundai Palisade hybrid lộ diện tại Hà Nội

Lê Tuấn
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Chiếc Hyundai Palisade đời mới vừa xuất hiện tại Hà Nội thuộc phiên bản hybrid. Dòng SUV Hàn Quốc dự kiến sẽ được trưng bày cho người dùng trải nghiệm vào cuối tuần này.

Mới đây, trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô lan truyền một số bức ảnh về mẫu Hyundai Palisade thế hệ mới xuất hiện tại Hà Nội. Chiếc SUV mang ngoại thất màu xanh lục bảo, được bắt gặp trước cửa một trung tâm thương mại trên phố Hai Bà Trưng.

Hyundai Palisade đời mới 2026 xuất hiện tại trung tâm Hà Nội. Ảnh: Van Hung

Đáng chú ý, đây là địa điểm được nhiều đại lý Hyundai hé lộ sẽ là nơi trưng bày và ra mắt mẫu xe Hyundai Palisade thế hệ mới, dự kiến diễn ra vào ngày 18-19/7. Dẫu vậy, thông tin này hiện chưa được nhà phân phối Hyundai Thành Công xác nhận.

Ngoài ra, cũng chưa rõ mẫu SUV Hàn Quốc sẽ chỉ xuất hiện để trưng bày cho khách trải nghiệm trước hay sẽ công bố luôn giá bán chính thức. Các đại lý vẫn đang nhận đặt cọc mẫu Palisade đời mới với giá tạm tính khởi điểm từ hơn 1,7 tỷ đồng.

Về chiếc Palisade 2026 vừa xuất hiện tại Hà Nội, hình ảnh hiện trường chụp phía sau xe cho thấy logo hybrid ở cửa cốp. Chi tiết này xác nhận rằng đây là phiên bản điện hóa của dòng SUV cỡ E thương hiệu Hàn Quốc.

Logo hybrid xuất hiện ở góc phải bên dưới cửa cốp.

Tham khảo thị trường nước ngoài, bản hybrid của Hyundai Palisade thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L cùng mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,65 kWh. Hệ thống cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu. Theo công bố của Hyundai, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Palisade Hybrid chỉ rơi vào khoảng 7 lít/100 km.

Theo tiết lộ từ đại lý, cấu hình hybrid sẽ xuất hiện trên các phiên bản cao của Palisade thế hệ mới. Bản thấp sử dụng máy xăng 2.5L tăng áp trong khi lựa chọn máy dầu đã bị khai tử trên toàn cầu.

Ở thế hệ mới, Hyundai Palisade có ngoại thất vuông vức, bề thế hơn. Kích thước tổng thể cũng tăng lên giúp mở ra không gian nội thất rộng rãi hơn với 7-8 chỗ ngồi.

Khi mở bán chính thức tại Việt Nam, Hyundai Palisade 2026 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont. Mẫu xe Đức hiện có giá bán cao hơn đáng kể, ở mức khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Teramont Pro mới ra mắt gần đây có giá xấp xỉ 2,8 tỷ đồng.

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