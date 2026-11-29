Hyundai đang phát triển một mẫu MPV cỡ lớn mang mã Ki1i dành cho thị trường Ấn Độ. Mẫu xe được cho là nhắm tới Toyota Innova Cross và có thể dùng động cơ diesel.

Theo Rushlane dẫn một báo cáo mới, Ki1i sẽ là mẫu MPV đầu tiên của Hyundai tại Ấn Độ. Đây là mẫu xe cỡ lớn và có định vị cao cấp. Đối thủ chính của Ki1i là Toyota Innova Hycross, tên gọi tại Việt Nam là Innova Cross. Bên cạnh đó, Hyundai nhắm tới phân khúc giá cao hơn dự án MPV từng bị gác lại trước đây.

Ảnh kỹ thuật số mô phỏng mẫu xe mới của Hyundai trên nền tảng Santa Fe. Ảnh dựng đồ họa: AP

Hyundai Ki1i có thể dùng nền tảng N3 của Santa Fe

Theo Autocar India, Ki1i có thể được phát triển trên nền tảng N3 của Hyundai Santa Fe. Ngoài ra, mẫu MPV mới có thể được trang bị động cơ diesel. Tuy nhiên, thông số của khối động cơ này hiện chưa được công bố.

Phương án máy dầu được nhắc tới như một cách thu hút khách hàng của Toyota Innova Crysta. Theo một số thông tin, Toyota có thể ngừng bán Innova Crysta vào năm 2027. Trong trường hợp đó, phiên bản diesel của Ki1i có thể giúp Hyundai tiếp cận nhóm khách hàng này. Trong khi đó, Innova Hycross tại Ấn Độ dùng động cơ xăng và hệ truyền động hybrid.

Về trang bị, Ki1i được cho là có cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình kép và ghế thông gió. Đồng thời, xe có thể được tích hợp gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Hiện tại, Hyundai chưa công bố kích thước, số chỗ, giá bán hay thời điểm ra mắt. Để so sánh, Innova Hycross tại Ấn Độ có giá khoảng 1,96-3,22 triệu rupee.

Hyundai nối lại tham vọng MPV sau một thập kỷ

Ki1i không phải dự án MPV đầu tiên của Hyundai tại Ấn Độ. Tại Auto Expo 2012, hãng từng giới thiệu mẫu concept Hexa Space. Sau đó, vào tháng 7/2015, Hyundai xác nhận dự án MPV mang mã nội bộ IP. Mẫu xe này hướng tới cạnh tranh Maruti Ertiga và Honda Mobilio.

Mẫu xe concept Hexa Space. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, dự án bị tạm dừng vào năm 2016 và chưa từng được thương mại hóa. Thay vào đó, Hyundai tập trung vào mẫu SUV cỡ nhỏ, sau này là Venue. Theo Rushlane, nguyên nhân có thể đến từ việc nhu cầu MPV giảm và SUV cỡ nhỏ lên ngôi. Cùng giai đoạn này, nhiều mẫu MPV như Honda Mobilio, Renault Lodgy hay Nissan Evalia cũng bị khai tử.

Hiện nay, nhu cầu MPV tại Ấn Độ đã tăng trở lại. Từ tháng 5 đến tháng 10/2026, 5 dòng MPV được thống kê đạt tổng doanh số 233.481 xe. Con số này tương đương trung bình 38.914 xe mỗi tháng. Cụ thể, Maruti Ertiga dẫn đầu với 108.264 xe. Bộ đôi Innova Hycross và Innova Crysta bán được 54.045 xe, trung bình khoảng 9.008 xe mỗi tháng. Theo sau là nhóm Kia Carens, Carens Clavis và Clavis EV với 35.737 xe.