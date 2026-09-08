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Hyundai Kona 2028 đổi thiết kế lạ lẫm, dùng chung máy với Kia Seltos

Thanh Nhã
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Hyundai Kona mới vừa bị bắt gặp khi đã gỡ bỏ bớt lớp ngụy trang, để lộ diện mạo mềm mại hơn và tiết chế lại những nét thiết kế táo bạo nhất của phiên bản tiền nhiệm.

Hyundai Kona mới đã nhiều lần bị bắt gặp khi đang chạy thử, tuy nhiên đây là lần đầu tiên lớp ngụy trang dày đặc được gỡ bỏ. Hình ảnh mới nhất cho thấy sự thay đổi tư duy thiết kế của Hyundai, biến mẫu xe này thành một chiếc crossover mang phong cách truyền thống hơn.

- Ảnh 1.

Hyundai Kona 2028 được bắt gặp chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Những nâng cấp thiết kế đáng chú ý trên Hyundai Kona 2028

Hyundai Kona mới có phần đầu xe mềm mại, nhô ra kiểu "mũi cá mập" (shark nose), tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày. Đáng chú ý, dải đèn này dày hơn nhiều so với thiết kế "Seamless Horizon Lamp" trên mẫu xe hiện hành.

Phía dưới thấp hơn là cụm đèn chính và chi tiết trông giống lưới tản nhiệt có cửa gió chủ động. Chi tiết này sở hữu các nan thiết kế lạ mắt, dường như được chia thành nhiều phần tách biệt. Ngoài ra, xe còn có hốc hút gió cỡ lớn ở cản dưới và phần ốp cản trước nổi bật.

Bước sang phần hông, Hyundai Kona 2028 sẽ sử dụng tay nắm cửa dạng ẩn và thân xe có thiết kế khí động học mượt mà. Cùng với đó, đường viền cửa sổ vuốt ngược lên trên tạo nên phần kính xe có diện tích tương đối nhỏ. Mẫu xe này cũng sở hữu phần mái góc cạnh và bộ mâm xe được tối ưu hóa về mặt khí động học.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là thiết kế đuôi xe. Xe sở hữu cửa sổ hậu góc cạnh cùng cánh lướt gió nổi bật. Kona cũng được trang bị cửa cốp rộng và tiện dụng hơn, đi kèm cản sau bo tròn và hệ thống ống xả được giấu kín.

- Ảnh 2.

Hyundai Kona mới mang kiểu dáng đậm chất SUV hơn. Ảnh: Carscoops

Thông tin về nội thất vẫn còn là ẩn số, nhưng nhiều khả năng xe sẽ sở hữu khoang cabin tối giản cùng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect mới. Các chi tiết cụ thể chưa được tiết lộ, nhưng mẫu xe có thể sẽ cung cấp tùy chọn màn hình kích thước 12,9 inch, 14,6 inch hoặc 17 inch.

Nhìn chung, chiếc xe thử nghiệm trông rất giống với hình ảnh từng xuất hiện vào tháng 7 – bức ảnh được cho là chụp lại chiếc crossover này mà không có lớp ngụy trang nào. Tuy nhiên, hai phiên bản không hoàn toàn giống hệt nhau và vẫn tồn tại một số khác biệt đáng chú ý.

- Ảnh 3.

Bản dựng kỹ thuật số Hyundai Kona 2028. Ảnh dựng đồ họa: AP Team

Động cơ dự kiến của Hyundai Kona 2028

Về hệ truyền động, xe có thể sẽ sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh 1.6L, loại động cơ cũng được trang bị trên mẫu Kia Seltos đời 2027. Động cơ này sản sinh công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm.

Đáng chú ý, Kia cũng đã xác nhận kế hoạch ra mắt phiên bản Seltos Hybrid, sử dụng động cơ 1.6L kết hợp với hộp số ly hợp kép 6 cấp thay vì hộp số tự động 8 cấp như trên phiên bản tiêu chuẩn.

Tại Hàn Quốc, động cơ này sản sinh công suất 104 mã lực, mô-tơ điện cung cấp thêm 43 mã lực. Tổng công suất tối đa của hệ thống đạt khoảng 147 mã lực.

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Tags

Hyundai kona

Kia Seltos

động cơ tăng áp

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