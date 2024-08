Hyundai Inster - Xe điện nhỏ hơn i10 rục rịch ra mắt ĐNÁ, về Việt Nam dễ thành hàng ‘hot’ cạnh tranh VF 5

Theo thông tin từ nhân viên bán hàng của đại lý Hyundai tại Indonesia, Hyundai Inster sẽ sớm xuất hiện tại quốc gia này. Trước đó, mẫu xe này đã ra mắt tại Ấn Độ. Như vậy, Indonesia có thể sẽ là thị trường đầu tiên trong Đông Nam Á đón nhận mẫu SUV điện nhỏ của Hyundai.

Trước đó, ông Fransiscus Soerjopranoto, Giám đốc điều hành (COO) của PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), đã tiết lộ rằng công ty đang tiến hành nghiên cứu để xác định liệu Inster có phù hợp với thị trường Indonesia hay không. Hiện chưa rõ sau Indonesia, Inster có thể được đưa về Việt Nam hay không.

Inster được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe điện giá rẻ mới của Hyundai, với mức giá thấp hơn so với Kona bản điện. Hiện tại, Kona điện đang được bán tại Indonesia với giá khởi điểm từ 499 triệu rupiah (khoảng 800 triệu đồng).

Inster là mẫu xe điện hai hàng ghế, dành cho 5 hành khách. Kích thước của xe khá nhỏ, nhỏ hơn cả mẫu xe hạng A là Grand i10. SUV nhỏ cho đô thị này dài 3.825 mm, rộng 1.610 mm, cao 1.575 mm và có chiều dài cơ sở 2.580 mm. So cùng phân khúc xe điện, Insta nhỏ hơn một chút so với VinFast VF 5 Plus.

Inster có thiết kế khá hiện đại, từ trong ra ngoài. Mặc dù là dòng xe nhỏ 2 cửa, nội thất Inster được hoàn thiện chỉn chu với 2 màn hình lớn, vô-lăng tích hợp nhiều phím chức năng, điều hòa tự động, đề nổ nút bấm...

Hyundai Inster có 2 cấu hình động cơ là tiêu chuẩn (Standard) và tầm vận hành dài (Long Range). Bản chuẩn dùng mô-tơ điện đơn 95 mã lực, 147 Nm. Pin 42 kWh cho phép bản này chạy 300 km mỗi lần sạc. Bản Long Range vẫn dùng chỉ một mô-tơ điện nhưng có công suất 113 mã lực. Pin lớn hơn ở 49 kWh cho tầm vận hành 355 km.

Inster là một sản phẩm toàn cầu của Hyundai và có tiềm năng được tung ra tại nhiều quốc gia khác nữa. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Hyundai trong việc mở rộng thị phần xe điện, đặc biệt là các dòng xe nhỏ tại các thị trường mới.