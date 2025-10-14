Hyundai Elexio EO ra mắt: Xe 5 chỗ mới dài ngang Tucson, màn hình 27 inch, đi hơn 700km/sạc

Với liên doanh hợp tác giữa Hyundai-Beijing mới đây đã cho ra mắt mẫu Hyundai Elexio EO, nhanh chóng gây chú ý khi công bố sẽ bắt đầu quá trình sản xuất vào cùng ngày mở bán - ngày 16 tháng 10. Được xây dựng trên nền tảng Electric Global Modular Platform (E-GMP) của Hyundai, Elexio EO hứa hẹn sẽ đem đến một trải nghiệm lái xe mới lạ và tiên tiến với việc được trang bị chip Qualcomm Snapdragon SA8295P.

Thiết kế của Hyundai Elexio EO lấy cảm hứng từ mã Morse của chữ "H", được biểu thị qua bốn dấu chấm và rõ nét ở cụm đèn pha vuông vức, bao gồm 152 đơn vị LED. Bên dưới là dải đèn trải dài sang hai bên làm nổi bật phần đầu xe. Nhìn từ bên hông, đường nóc vuốt dần về sau, kết hợp với tay nắm cửa ẩn mang lại vẻ đẹp liền mạch. Nổi bật ở phía sau, dải trang trí bên hông cửa sau với màu sắc đối lập, tiếp nối đến nóc xe tạo thành hiệu ứng bao quanh. Cụm đèn phanh cao và camera lùi cũng được tích hợp trên nóc xe.

Về kích thước, Elexio EO sở hữu chiều dài 4.615 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.675 mm, và chiều dài cơ sở là 2.750 mm. Xét về mặt thông số, kích thước của Hyundai Elexio EO ngang ngửa với "người anh em" Hyundai Tucson đang bán tại Việt Nam và xếp vào phân khúc CUV hạng C, nhưng khác biệt đây là xe thuần điện.

Khách hàng sẽ có sự lựa chọn với bảy màu sơn ngoại thất: tím, bạc, ngọc trai trắng, xanh, trắng mờ, đen và xám. Elexio EO cung cấp hai phiên bản với hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hệ dẫn động bốn bánh (AWD). Phiên bản FWD có động cơ điện cung cấp công suất tối đa 160 kW (215 mã lực), trong khi phiên bản AWD có thêm động cơ điện phía sau với công suất 73 kW (98 mã lực).

Các thông số từ bộ phận công nghiệp và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cũng chỉ ra rằng, Hyundai Elexio EO được trang bị các tùy chọn dung lượng pin 64,2 kWh và 88,1 kWh, cung cấp các phạm vi CLTC từ 518 km đến 722 km/lần sạc. Quá trình sạc nhanh cho phép pin được sạc từ 30% lên đến 80% chỉ mất 27 phút.

Bước vào bên trong, khoang lái của EO gây ấn tượng với màn hình trung tâm đến 27 inch kéo dài sang bên ghế phụ, độ phân giải 4K và độ sáng lên đến 1000 cd/m². Tất cả nút bấm vật lý truyền thống đã được loại bỏ khỏi bảng điều khiển trung tâm, thay vào đó là HUD tiêu chuẩn. Thêm vào đó, xe còn có đến 29 không gian lưu trữ khắp nội thất.

Với việc Hyundai Elexio EO được phát triển đặc biệt cho thị trường Trung Quốc nên không loại trừ khả năng mẫu xe này sẽ chỉ được mở bán tại đất nước tỷ dân này.