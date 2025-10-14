Tứ bề là nước, tài xế vẫn vô tư chở khách "qua sông": Là xe điện đi xa nhất Việt Nam, sản xuất ở TP.HCM

Sau nhiều đợt mưa lớn, nhiều tỉnh thành ở phía bắc đã bị ngập nặng khiến cho giao thông bị đảo lộn, nhiều phương tiện hư hỏng. Tuy nhiên, nhờ đặc tính kháng nước tốt, nhiều chiếc xe điện vẫn có thể vượt qua những khu vực ngập sâu.

Một video vừa được chia sẻ trên mạng xã hội đang gây nhiều chú ý khi ghi lại cảnh một người mặc áo tài xế xe ôm công nghệ chở người ngồi sau vượt qua một con đường nước ngập sâu.

Ảnh cắt từ video.

Người đăng tải video không chia sẻ nhiều về khu vực và thời gian ghi lại sự việc; song, có thể quan sát từ video rằng khu vực này ngập rất nặng. Ở nơi sâu nhất, nước đã vượt qua yếm xe và chạm tới phần đèn pha ở đầu xe, ước chừng độ sâu khoảng 700mm.

Một trong những điều thú vị được người dùng mạng chỉ ra là khi đi tới giữa đoạn đường, người tài xế và hành khách đã đi qua một người đàn ông đang đứng giữa đường để... câu cá. Tình huống này khiến nhiều người dùng mạng tỏ ra thích thú, liên tưởng đến việc đi thuyền qua sông.

Ảnh cắt từ video.

Dựa vào các chi tiết trong ảnh, có thể nhận ra rằng chiếc xe máy điện được sử dụng là mẫu Dat Bike Quantum, là mẫu xe máy điện do một đơn vị của Việt Nam nghiên cứu và sản xuất.

Dat Bike đã cho ra thị trường 2 phiên bản Quantum, gồm phiên bản thường và phiên bản thuộc S-series; song, dựa vào chi tiết đèn pha không có ốp viền, có thể khẳng định chiếc xe này thuộc phiên bản S-series, cũng là phiên bản có quãng đường đi mỗi lần sạc tốt nhất thị trường xe máy điện tại Việt Nam hiện nay.

Ảnh cắt từ video.

Dat Bike Quantum S-series gồm 3 phiên bản, lần lượt là S1, S2, và S3. Phiên bản S1 là phiên bản cao cấp nhất, tập trung vào quãng đường di chuyển dài và khả năng hỗ trợ người lái. Phiên bản S1 trang bị pack pin dung lượng 6,4 kWh, cho quãng đường tối đa đến 285 km cho một lần sạc. Theo công bố, đây là mẫu xe máy điện có quãng đường mỗi lần sạc dài nhất đang bán tại thị trường Việt Nam.

Phiên bản Quantum S1 đi kèm bộ sạc công suất 1.800 W, có thể sạc đầy từ 0–100% trong khoảng 4 giờ. Xe sử dụng một mô tơ điện đặt giữa truyền động bằng xích, công suất được công bố khoảng 7.000 W, giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h.

Chiếc xe trong video được xác định là mẫu Dat Bike Quantum S-series, chưa rõ phiên bản cụ thể.

Các phiên bản Quantum cũng có dung tích cốp đồ rất ấn tượng với cốp chính dưới yên 41 lít, 2 hộc đồ phụ phía trước với dung tích 1,5 lít mỗi hộc. Hệ thống phanh là phanh đĩa kết hợp CBS với phanh trước sử dụng cùm 2 piston.

Dat Bike cũng đã nghiên cứu và trang bị cho xe nhiều tính năng hỗ trợ người lái rất hiện đại, hiếm thấy trên xe máy phổ thông, như ga tự động (cruise control), chế độ đi lùi (reverse) và tính năng hỗ trợ dừng/khởi hành ngang dốc (hill-start assist).

Phiên bản S1 và S2 có thể đi được 285 km mỗi lần sạc, là con số tốt nhất thị trường xe máy điện hiện tại.

Tính năng khởi hành ngang dốc được Dat Bike giới thiệu là trang bị lần đầu xuất hiện trên xe phổ thông, đặc biệt hữu ích với đặc tính mô-tơ điện thường tự ngắt khi nhấp phanh.

Với nhiều điểm nổi bật trên toàn thị trường, Dat Bike Quantum S1 vẫn có giá tương đối dễ tiếp cận, khoảng 50 triệu đồng. Các phiên bản khác có giá thấp hơn, S2 là khoảng 43 triệu đồng, và S3 là khoảng 35 triệu đồng.

Bên trong nhà máy Dat Bike tại KCN Tân Bình, TP.HCM.

Hiện nay, toàn bộ xe của Dat Bike được sản xuất tại nhà máy của hãng đặt tại Khu Công nghiệp Tân Bình, TP.HCM. Tổ hợp sản xuất xe của hãng gồm hai nhà máy với nhà máy đầu tiên hoạt động từ năm 2022, nhà máy thứ hai đặt ngay cạnh có diện tích lớn gấp 5 lần.

Về kế hoạch thương mại, Dat Bike cho biết sau việc mở rộng năng lực sản xuất và hoàn tất vòng gọi vốn và được đầu tư thêm 47 triệu USD (tương đương 1.240 tỷ đồng), hãng dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế với Thái Lan được nhắc tới là thị trường xuất khẩu đầu tiên, dự kiến thực hiện trong năm 2026.