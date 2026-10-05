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Hyundai Creta thắng giải ‘Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng’ tại CCA 2026 dù không đứng top bình chọn

Đức Khôi
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Mặc dù không dẫn đầu về lượt bình chọn ở hạng mục “Xe gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng”, Hyundai Creta lại nhận được điểm số cao vượt các mẫu khác từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn, qua đó vươn lên giành chiến thắng.

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội, diễn ra Gala trao giải Car Choice Awards 2026. Đây là sự kiện khép lại mùa giải thứ năm của CCA, đồng thời công bố và vinh danh những cái tên chiến thắng sau hành trình bình chọn của cộng đồng và hai vòng đánh giá từ Hội đồng Thẩm định chuyên môn (HĐTĐCM), cùng các chuyên gia, nhà báo, KOL và KOC trong ngành ô tô.

Với chủ đề “Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới”, CCA 2026 tiếp tục theo đuổi triết lý “Không chọn tốt nhất, chỉ chọn phù hợp nhất”, hướng đến những mẫu xe đáp ứng nhu cầu thực tế của từng nhóm người dùng.

Đêm Gala diễn ra trang trọng với sự hiện diện của lãnh đạo các Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, công nghệ cũng như báo chí, KOL đa lĩnh vực. Trong khuôn khổ chương trình, 15 giải thưởng về ô tô thuộc CCA đã vinh danh các mẫu xe, sự kiện và nội dung xuất sắc trong ngành xe, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người Việt.

Ở hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng”, kết quả chung cuộc gây bất ngờ khi Hyundai Creta giành điểm số cao nhất.

- Ảnh 1.
Mẫu xeĐiểm Hội đồng (70%)Điểm bình chọn (30%)Điểm chung cuộc
Hyundai Creta3,44,03,58
Honda City3,32,02,91
VinFast VF 52,05,02,90
Hyundai Stargazer2,83,02,86
Mitsubishi Xpander3,51,02,75
- Ảnh 2.

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô - Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng ông Lê Hùng - Đại diện Autodaily trao cúp và bằng cho ông Nguyễn Hà Thanh - Giám đốc Bán hàng Hyundai Thành Công Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Đức - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công kiêm Tổng Giám đốc Hyundai Thành Công Việt Nam - cho biết: “Với Hyundai Creta, chúng tôi đặt mục tiêu tạo ra một mẫu xe phù hợp với những nhu cầu sử dụng thực tế nhất của những khách hàng trẻ Việt Nam, bao gồm sự tỉ mỉ từ thiết kế, trang bị tiện nghi hiện đại, khả năng vận hành bền bỉ đến chi phí sở hữu hợp lý.

Giải thưởng ‘Xe gia đình của năm 2026 cho thấy những giá trị này đang được khách hàng ghi nhận. Với Hyundai Thành Công Việt Nam, sự lựa chọn của người dùng chính là cơ sở quan trọng để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm và nâng cao trải nghiệm sở hữu cho khách hàng.”

- Ảnh 3.

Hạng mục “Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng” hướng đến các gia đình trẻ, gia đình quy mô nhỏ hoặc người lần đầu mua ô tô. Những yếu tố như tính thực dụng, sự thuận tiện và chi phí phù hợp với khả năng tài chính được đặt lên hàng đầu.

Hyundai Creta được Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết từ 599-715 triệu đồng - mức giá dễ tiếp cận với số đông.

Xe có kích thước tổng thể 4.315 x 1.790 x 1.660 mm, không gian nội thất rộng rãi, phù hợp nhu cầu di chuyển của một gia đình 4-5 thành viên. Động cơ 1.5L SmartStream cho công suất 113-115 mã lực, đi kèm hộp số vô cấp iVT vận hành êm ái, tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.

Creta là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai từ đầu năm 2026 tới nay. Điều đó cũng đồng nghĩa nguồn phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và kinh nghiệm sử dụng thực tế từ cộng đồng dồi dào hơn - một điểm cộng với nhóm khách mua xe lần đầu.

Kết quả chung cuộc của Car Choice Awards 2026

  1. Xe Gia đình 2026 - Hạng dưới 600 triệu đồng: Hyundai Creta
  2. Xe Gia đình 2026 - Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng: Mazda CX-5
  3. Xe Gia đình 2026 - Hạng 1 - 2 tỷ đồng: Honda CR-V
  4. Xe Gia đình 2026 - Hạng 2 - 5 tỷ đồng: Volkswagen Viloran
  5. Xe GenZ của năm: VinFast VF 3
  6. Xe cho phái nữ của năm: Geely EX2
  7. Xe chất chơi của năm: Mazda MX-5
  8. Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông: Jaecoo J5 SHS-H
  9. Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp: Hyundai Palisade Hybrid
  10. Xe thuần điện mới của năm: VinFast VF 8
  11. Xe mới trang bị nổi bật của năm: Jaecoo J5
  12. Xe dịch vụ cho hành khách của năm: VinFast Limo Green
  13. Xe được bình chọn nhiều nhất 2026: BYD M6
  14. Top 5 sự kiện ngành xe 2026
  15. Top 5 nội dung ngành xe 2026
- Ảnh 4.
Tin vui cho tất cả người muốn mua Mazda CX-5
Tags

Hyundai Creta

xe gia đình

hyundai thành công

hà nội

Car Choice Awards 2026

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