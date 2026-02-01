Hyundai Creta đời mới lộ nội thất xịn sò hơn hẳn: Ghế da cao cấp, không gian rộng hơn, có điểm y hệt Seltos

Hyundai Creta thế hệ mới tiếp tục bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường, lần này hé lộ rõ hơn không gian nội thất. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy mẫu SUV ăn khách của Hyundai đang có bước chuyển mình đáng kể về thiết kế cabin, hướng tới sự hiện đại và cao cấp hơn so với thế hệ hiện hành.

Nội thất Hyundai Creta thế hệ mới lộ diện khi chạy thử trên đường. Ảnh: Shorts Car

Khoang nội thất của Creta mới được thiết kế lại theo phong cách tối giản, gọn gàng hơn. Tông màu tối chủ đạo kết hợp cùng ghế bọc da (nhiều khả năng chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao) mang lại cảm giác sang hơn so với nội thất hai tông màu trên mẫu xe đang bán. Bố cục tổng thể cho thấy Hyundai đang ưu tiên sự thực dụng, dễ làm quen, đồng thời cải thiện trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Ghế bọc da tông tối, thiết kế hướng tới sự sang trọng và gọn gàng hơn. Ảnh: Shorts Car

Một trong những chi tiết dễ nhận ra nhất là tựa đầu ghế trước, có thiết kế khá tương đồng với Kia Seltos thế hệ mới. Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn được đánh giá cao về khả năng nâng đỡ cổ và đầu cho người ngồi phía trước.

Ở hàng ghế sau, Creta thế hệ mới gây chú ý khi được trang bị tựa đầu riêng cho cả 3 vị trí, thay vì chỉ 2 vị trí như trên một số phiên bản trước đây. Đây là nâng cấp đáng giá về mặt an toàn và sự thoải mái, đặc biệt với những gia đình thường xuyên di chuyển đủ người. Không gian hàng ghế thứ hai cũng được cho là rộng rãi hơn, cho thấy Hyundai có thể đã tinh chỉnh lại kích thước tổng thể hoặc tối ưu cách bố trí cabin.

Các chi tiết tiện nghi quen thuộc như cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau vẫn tiếp tục xuất hiện, cho thấy Hyundai duy trì thế mạnh thực dụng. Dù khu vực táp-lô chưa được hé lộ rõ, nhưng theo xu hướng các mẫu xe Hyundai gần đây, Creta thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được trang bị màn hình kích thước lớn, hệ thống giải trí hiện đại cùng các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến hơn.

Khoang cabin được tinh chỉnh theo hướng thực dụng và hiện đại hơn. Ảnh: Shorts Car

Về ngoại thất, chiếc xe thử nghiệm vẫn được che chắn kỹ bằng lớp ngụy trang dày. Tuy nhiên, từ những hình ảnh trước đó, có thể nhận ra Creta mới sẽ có dáng xe vuông vức và cứng cáp hơn, thay vì phong cách bo tròn như thế hệ hiện tại. Điều này cho thấy đây không chỉ là một bản nâng cấp giữa vòng đời, mà là một thế hệ hoàn toàn mới.

Creta thế hệ mới cho thấy đây là bản nâng cấp toàn diện, không chỉ facelift. Ảnh: Shorts Car

Với những thay đổi bước đầu lộ diện từ nội thất, Hyundai Creta thế hệ mới hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm người dùng, tăng khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị – nơi đang có sự hiện diện của nhiều đối thủ mạnh như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross hay Honda HR-V. Thời điểm ra mắt chính thức dự kiến sẽ được Hyundai công bố trong thời gian tới.