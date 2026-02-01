416 chủ xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 30/1, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Ninh Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 16/01/2026 đến ngày 22/01/2026, hệ thống camera giám sát giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do đơn vị này vận hành đã ghi nhận 416 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các lỗi vi phạm chủ yếu được camera AI phát hiện gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ quy định và đi không đúng phần đường, làn đường.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được thông báo đến chủ phương tiện để xử lý theo hình thức phạt nguội.

Phòng CSGT công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Dưới đây là danh sách phương tiện vi phạm từ ngày 16/1 đến 22/1 do Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình công bố: