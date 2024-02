Hyundai Creta bản điện lộ diện trên phố: Nhiều điểm khác bản xăng, dễ ra mắt năm sau, cạnh tranh VF 6

Dù xe đã được ngụy trang khá kín nhưng những bức ảnh chụp lại vẫn cho thấy những sự khác biệt đáng kể của Hyundai Creta bản điện so với phiên bản xăng. Cụ thể, hai chi tiết lưới tản nhiệt và ống xả ở phía sau không xuất hiện ở trên chiếc xe chạy thử. Khu vực gầm xe nhô xuống so với xe xăng nên rất có thể là do sự bố trí của viên pin.



Hyundai Creta EV chạy thử tại Hàn Quốc. Ảnh: AutoSpy

Cánh săn ảnh của trang AutoSpy cho biết thêm chiếc xe chạy thử không phát ra tiếng của động cơ đốt trong hoạt động nên đây gần như chắc chắn là xe điện.

Dựa vào cụm đèn pha LED ban ngày ở phần đầu xe, có thể khẳng định Hyundai Creta phiên bản thuần điện sẽ mang thiết kế mới của bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vừa ra mắt cách đây không lâu.

Do đó, Hyundai Creta EV sẽ có những thay đổi của bản facelift như phần đầu xe vuông vắn hơn, gây liên tưởng tới đàn anh Palisade. Giao diện tản nhiệt mới vuông vắn đi kèm hốc gió trung tâm bên dưới cũng sử dụng giao diện chữ nhật trực diện đầy đơn giản. Dải LED ban ngày được chuyển lên phía trên sát nắp capo và được nối liền hai bên thay cho loại tích hợp vào lưới tản nhiệt như xe đang bán tại Việt Nam. Cụm đèn hậu LED cũng được trải dài sang hai bên giống đèn phía trước.

Hyundai Creta phiên bản facelift vừa ra mắt tại Ấn Độ cách đây ít tuần. Ảnh: Hyundai

Bên trong cabin, Hyundai Creta facelift đã có 2 màn 10,25 inch đặt cạnh nhau ở khu vực táp-lô, bên dưới là đèn nền nội thất đa màu giúp tăng rõ độ hiện đại và sang trọng toàn khu vực. Một số trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có điều hòa 2 vùng tự động, loa Bose, ghế trước thông gió, ghế lái chỉnh điện.

Có khả năng bản điện của Creta mới sẽ có một vài điểm khác biệt nhỏ ở bên trong, ví dụ như cần số.

Hiện những thông tin về động cơ, tầm hoạt động, dung lượng pin của Hyundai Creta EV vẫn chưa bị rò rỉ. Dự kiến xe sẽ ra mắt vào năm 2025.