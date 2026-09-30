Hy hữu vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hà Nội

Căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50 m² tại xã Đông Anh (TP Hà Nội) được xây trên phần đất của người khác do nhầm vị trí.

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được cho là ghi lại vụ xây nhầm nhà trên đất người khác xảy ra tại Hà Nội.

Cụ thể, ngôi nhà 3 tầng tại thôn Đông, Việt Hùng, xã Đông Anh được xây trên nhầm thửa đất liền kề.

Theo người được cho là chủ nhà thì việc khi mua bán lô đất này họ không nhận bàn giao đất nên không xác định rõ vị trí lô đất. Ngoài ra, toàn bộ quá trình cấp phép xây dựng không có cơ quan chức năng nào phát hiện ra việc này. Đến nay tòa nhà 3 tầng đã hoàn thiện và đang phải tìm hướng xử lý.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác. Ảnh: MXH.

Đại diện UBND huyện Đông Anh xác nhận ngôi nhà 3 tầng diện tích khoảng 50m2 xây nhầm trên đất của người khác và hỗ trợ người dân hòa giải, đưa ra phương án giải quyết phù hợp.

Trước đó, một vụ xây nhầm nhà trên đất người khác đã diễn ra tại TP Hải Phòng. Bà Trần Thị Kim Loan (trú phường An Hải) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60m2 tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất của gia đình, nên yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng. Tuy nhiên công trình vẫn tiếp tục được thi công.

Vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ), chính quyền xã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Đồng thời cho biết gia đình ông có mua một lô đất cách vị trí đất của vợ chồng bà Loan 4 lô.

Vụ việc sau đó được Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ việc. Bản án sơ thẩm buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, để trả lại thửa đất trên cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.