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Hy hữu: Người phụ nữ phát hiện từng được tham dự đám cưới của chồng khi mới 9 tuổi

Hân Ly
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Sau khi xem lại ảnh cũ, người phụ nữ bất ngờ phát hiện mình từng dự đám cưới của chồng khi còn nhỏ.

Renata Fadhea, 24 tuổi, đến từ đảo Bangka, Indonesia, chia sẻ câu chuyện đặc biệt về lần gặp người chồng hiện tại từ 15 năm trước. Khi ấy, Fadhea mới 9 tuổi và hoàn toàn không biết rằng chú rể trong đám cưới mình tham dự sẽ trở thành chồng cô nhiều năm sau.

Năm 2009, Fadhea đến dự một đám cưới với tư cách khách mời. Chú rể hôm đó chính là người đàn ông hiện là chồng cô. Hai người vốn có quan hệ họ hàng xa nhưng không thân thiết. Sau đám cưới, họ mất liên lạc và không gặp lại nhau trong nhiều năm.

Phát hiện điều bất ngờ

Năm 2019, Fadhea tình cờ gặp lại người đàn ông này và nhanh chóng có tình cảm với ông. Trong quá trình tìm hiểu, cô xem lại album ảnh cưới từ cuộc hôn nhân thứ hai của ông và bất ngờ phát hiện một điều không ngờ tới.

Trong một bức ảnh chụp tại đám cưới năm 2009, Fadhea nhận ra mình khi đó mới 9 tuổi đang đứng gần chú rể. Điều khiến cô bất ngờ là chú rể trong bức ảnh chính là người đàn ông mà cô vừa gặp lại và đang tìm hiểu.

Phát hiện bất ngờ: Người phụ nữ dự đám cưới của chồng từ khi 9 tuổi - Ảnh 1.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội khi cô gái phát hiện mình từng dự đám cưới của người đàn ông sau này trở thành chồng mình (Ảnh: SCMP)

Năm 2009, Fadhea tham dự đám cưới với tư cách khách mời. Hai người vốn có quan hệ họ hàng xa nhưng không thân thiết. Sau lần gặp đó, họ gần như không liên lạc và mất kết nối trong nhiều năm. Đến năm 2019, hai người tình cờ gặp lại, nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu nhau. Khi xem lại những bức ảnh cũ, Fadhea mới nhận ra họ thực tế đã từng gặp nhau từ 10 năm trước, khi cô còn là một cô bé 9 tuổi.

Sau đó, Fadhea và người đàn ông này tiến tới hôn nhân vào năm 2020. Một năm sau, họ đón con đầu lòng. Sau khi Fadhea chia sẻ câu chuyện trên TikTok đã thu hút hơn 7,1 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Khoảng cách 38 tuổi gây chú ý

Bên cạnh sự trùng hợp trong quá khứ, cuộc hôn nhân của Fadhea còn thu hút sự chú ý bởi khoảng cách 38 tuổi giữa hai vợ chồng. Một số người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về chênh lệch tuổi tác và bày tỏ sự hoài nghi. Một số khác gửi lời chúc phúc, cho rằng việc hai người từng gặp nhau khi Fadhea còn nhỏ rồi tình cờ tái ngộ khi trưởng thành là một sự trùng hợp đáng chú ý.

Phát hiện bất ngờ: Người phụ nữ dự đám cưới của chồng từ khi 9 tuổi - Ảnh 2.

Hiện tại, cặp đôi đang chung sống hạnh phúc và có với nhau một con chung (Ảnh: SCMP)

Fadhea cho biết dù chênh lệch tuổi tác, cô và chồng vẫn hòa hợp và đang có cuộc sống hạnh phúc. Hai người hiện đã có một con. Câu chuyện được chia sẻ trong bối cảnh Indonesia vẫn đối mặt với vấn đề tảo hôn. Theo số liệu UNICEF, khoảng một phần tư phụ nữ Indonesia kết hôn trước tuổi 18.

Tảo hôn tại Indonesia được cho là liên quan đến nhiều yếu tố như nghèo đói, hạn chế trong tiếp cận giáo dục cùng các yếu tố xã hội và tôn giáo. Việc kết hôn sớm có thể kéo theo nhiều hệ lụy như mang thai ở tuổi vị thành niên, bạo lực gia đình và nguy cơ ly hôn.

Tuy nhiên, trường hợp của Fadhea không cho thấy cô kết hôn khi còn nhỏ. Cô chỉ phát hiện sự trùng hợp với người chồng hiện tại nhiều năm sau lần gặp đầu tiên, khi cả hai đã trưởng thành.

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Tags

Indonesia

TikTok

đám cưới

hôn nhân

Mạng xã hội

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