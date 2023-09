Hwasa lên tiếng sau khi bị cảnh sát điều tra vì trình diễn phản cảm: Bật khóc trong bãi đỗ xe, nước mắt tuôn như thác

Vào tháng 7 vừa qua, nữ ca sĩ Hwasa (MAMAMOO) đã bị Hiệp hội phụ huynh học sinh đệ đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát Seongdong, Seoul. Theo đó, màn trình diễn tại Đại học Sungkyunkwan hôm 12/5 của Hwasa bị cho là phản cảm, liên tưởng đến các hành vi nhạy cảm, không thể coi đó là nghệ thuật, khiến người xem phải xấu hổ.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ có phát ngôn "Tôi lo lắng về việc không hát được nốt cao vì đau họng hơn là bị kiện" ở concert Mỹ. Phát ngôn này của Hwasa bị cho là thách thức dư luận, càng khiến cô bị công chúng chỉ trích, "ném đá" nặng nề. Đến nay, thành viên MAMAMOO mới lần đầu lên tiếng về vụ việc, thông qua video quảng bá cho ca khúc mới I Love My Body.

Hwasa bị khiếu nại lên Sở cảnh sát vì màn trình diễn phản cảm vào tháng 7 vừa qua

Hwasa mở lời: "Tôi chọn bài hát này là có lý do cả. Tôi từng gây chú ý trong thời gian dài vì tranh cãi trình diễn phản cảm. Ngày tôi đến Mỹ tham gia chuyến lưu diễn cùng MAMAMOO, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn. Tôi nghĩ chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi. Kiểu trình diễn của tôi có thể gây tranh cãi, đó là điều dễ hiểu nhưng những bình luận ghét bỏ đã đi quá giới hạn. Bình thường tôi không dễ bị bình luận ác ý tác động nhưng lần này đã vượt quá sức chịu đựng".

Nữ idol sinh năm 1995 tâm sự cô thực sự bị tổn thương: "Buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi là ở New York, vì vậy tôi phải giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng tự nhủ mình chỉ nên trình diễn như bình thường nhưng không thể gạt bỏ tiêu cực ra khỏi đầu. Tôi giả vờ mình ổn nhưng ngay sau khi concert kết thúc, tôi đã bật khóc".

Hwasa tiếp tục trình diễn gợi cảm trong concert ở Mỹ, thậm chí có phát ngôn bị cho là thách thức dư luận. Nhưng thực tế là cô đã tổn thương và khóc rất nhiều

"Chúng tôi ở thang máy khách sạn và tôi nhớ mình đã òa khóc khi cả nhóm cổ vũ nhau. Tôi khóc dữ dội nhất, đó là lần tôi khóc to nhất năm. Nước mắt tôi tuôn như thác. Tôi nói với bạn cùng phòng Wheein rằng cần đi ra ngoài hít thở không khí, rồi tôi khóc ở bãi đỗ xe khách sạn".

Đây chính là lý do Hwasa chọn ca khúc trở lại mang tên I Love My Body (Tôi Yêu Cơ Thể Mình) : "Đó là trước khi tôi ký hợp đồng với P Nation, nhưng PSY đã gửi cho tôi ca khúc I Love My Body. Tôi đã mỉm cười lần đầu tiên trong chuyến lưu diễn Mỹ. Tiêu đề ca khúc khiến tâm trạng tôi vui vẻ hơn. Tôi không bỏ qua mọi lời chỉ trích, nhưng tôi nghĩ hoàn toàn đúng đắn khi bỏ qua những lời chỉ trích quá đáng, gây tổn thương".

Hwasa vừa trở lại với ca khúc mới mang tên I Love My Body

Nữ idol sinh năm 1995 nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, thường xuyên diện trang phục khoe thân

Nguồn: Allkpop