Huyền Lizzie đọ sắc với 2 đàn em, netizen chắc nịch “bộ 3 đẹp nhất VTV” đây chứ đâu

Những nữ diễn viên phim giờ vàng VTV thời gian gần đây luôn là cái tên được khán giả đặc biệt quan tâm, không chỉ bởi vai diễn mà còn vì visual xinh đẹp, rạng rỡ.

Mới đây, Huyền Lizzie, Vũ Việt Hoa và Nguyễn Anh Đào cùng quay một đoạn clip bắt trend TikTok hậu trường sự kiện. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng vẫn đủ khiến cộng đồng mạng chú ý, bởi hiếm khi ba gương mặt nữ nổi bật của VTV lại đứng cạnh nhau trong cùng một khung hình.

Bộ 3 mỹ nhân của VTV đu trend TikTok. (Nguồn: Nguyễn Anh Đào)

Điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất chính là tổng thể visual hài hòa: mỗi người một phong cách, một màu sắc nhưng khi ghép lại lại tạo cảm giác rất "đã mắt". Không ít bình luận gọi vui đây là "tổ hợp nhan sắc đỉnh nhất VTV" thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, Huyền Lizzie đứng cạnh hai đàn em sinh năm 1996 nhưng gần như không lộ bất kỳ khoảng cách tuổi tác nào. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng cô nổi bật nhờ thần thái tự tin và độ tươi tắn ổn định, trông như hội bạn đồng trang lứa.



Vũ Việt Hoa, Huyền Lizzie và Nguyễn Anh Đào đều là những gương mặt nổi bật của VTV. (Nguồn: TikTok)

Netizen đều đồng ý khen ngợi đây là bộ 3 mỹ nhân đẹp nhất VTV. (Nguồn: TikTok)

Khán giả màn ảnh nhỏ vốn quen với Huyền Lizzie qua hình tượng phụ nữ hiện đại, độc lập. Nhan sắc của cô là sự pha trộn giữa vẻ ngọt ngào và quyến rũ, gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. Không phải kiểu sắc sảo gây choáng, cô thuộc nhóm càng nhìn càng có thiện cảm - lý do khiến nhiều vai diễn của người đẹp sinh năm 1990 luôn tạo cảm giác gần gũi.



Ngoài đời, nữ diễn viên còn được xem như "sách mẫu mặc đẹp" của dân công sở. Tủ đồ xoay quanh vest đứng dáng, sơ mi phối chân váy hay suit pastel mềm mại, bảng màu trung tính đen - trắng - be được cô biến hóa linh hoạt để vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Phong cách tối giản nhưng tinh tế, nữ tính xen chút quyến rũ giúp cô giữ hình ảnh trưởng thành mà không hề bị cộng tuổi.

Huyền Lizzie luôn được ví von là mỹ nhân đẹp nhất VTV. (Nguồn: Instagram)

Vũ Việt Hoa là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ sau loạt vai diễn gây chú ý trong các bộ phim giờ vàng VTV. Nữ diễn viên ghi điểm nhờ nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng hình ảnh đời thường mang đậm vẻ nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn nổi bật. Cô thường ưu ái những thiết kế kín đáo, dễ mặc song vẫn tôn dáng, thỉnh thoảng mới "đổi gió" với các set đồ phá cách, cuốn hút hơn. So với thời điểm mới vào nghề, Việt Hoa ngày càng được khen thăng hạng nhan sắc nhờ gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và làn da trắng sáng.

Trong phong cách thường ngày, nữ diễn viên chuộng các mẫu váy thanh lịch, nhẹ nhàng, đặc biệt là họa tiết hoa. Lợi thế gương mặt hài hòa cùng vóc dáng thon gọn giúp cô dễ dàng phù hợp với nhiều kiểu trang phục, từ dịu dàng nữ tính đến chỉn chu hiện đại.

Việt Hoa thường ưu tiên những mẫu thiết kế váy thanh lịch, nữ tính. (Nguồn: Facebook)

Về nữ diễn viên Anh Đào, cô là cái tên đang lên, đảm nhận vị trí nữ chính cho các dự án phim truyền hình ngắn tập của VTV. Khán giả yêu thích sự mộc mạc giản dị nhưng tươi tắn của Anh Đào và thậm chí mong cô đừng chạy theo trào lưu làm đẹp hiện đại.