Huyền Baby lần đầu đáp trả về cuộc sống thật phía sau cánh cổng biệt thự 100 tỷ

Huyền Baby cho biết nhìn mình lúc nào cũng thảnh thơi nên dễ khiến mọi người hiểu lầm.

Huyền Baby (Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989) vẫn thường được công chúng nhắc đến như một trong những mỹ nhân có cuộc sống viên mãn nhất nhì. Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quang Huy, cô gắn với những hình dung nghe thôi đã khiến nhiều người muốn “xin vía”: được chồng yêu chiều, sống trong biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng, thường xuyên du lịch trong và ngoài nước, nhan sắc dường như chẳng bị thời gian làm khó, có sự nghiệp kinh doanh riêng,...

Gần nhất, cựu hot girl Hà thành tổ chức sinh nhật trên du thuyền, chia sẻ loạt hình ảnh sang trọng cùng những món quà hàng hiệu được tặng trong dịp đặc biệt.

Tiệc sinh nhật trên du thuyền của Huyền Baby

Nhìn cuộc sống của Huyền Baby qua những khung hình ấy, không khó hiểu khi nhiều người mặc định cô là hình mẫu phụ nữ lấy chồng giàu, tận hưởng cuộc sống sung túc mà chẳng cần bận tâm quá nhiều đến công việc.

Thế nhưng, mới đây, Huyền Baby lại tiết lộ một góc nhìn khác về cuộc sống phía sau những hình ảnh hào nhoáng. Cô cho biết vẻ ngoài thảnh thơi đôi khi khiến người khác hiểu lầm về nhịp sống thực tế của mình.

“Cảm giác nhìn tui rất thảnh thơi nên mọi người hay hiểu lầm rằng mình chỉ hưởng.. Nhưng không ạ.. Tui là người có giờ làm việc nhiều nhất trong gia đình. Và không bị phụ thuộc vào bất kỳ yếu tố nào. Phụ nữ hiện đại, tự tin, tự chủ. Bởi vậy mới có Huyền của ngày hôm nay làm những điều mình thích”, Huyền Baby chia sẻ.

Chia sẻ của Huyền Baby về công việc và cuộc sống

Chia sẻ này phần nào cho thấy cách cô nhìn nhận cuộc sống hiện tại. Dù có điều kiện tận hưởng những chuyến đi, món đồ xa xỉ hay không gian sống đáng mơ ước, nhưng cô cũng muốn khẳng định mình có công việc và khả năng tự chủ riêng. Những gì xuất hiện trên MXH là một phần cuộc sống, chưa chắc phản ánh hết thời gian và công sức cô dành cho công việc mỗi ngày.

Thực tế, chuyện Huyền Baby bước vào kinh doanh đã được cô chia sẻ từ nhiều năm trước. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi vào năm 2020, người đẹp từng tiết lộ mẹ chồng không đặt yêu cầu con dâu phải trở thành bà nội trợ, thậm chí còn thường đùa rằng con dâu phải giỏi kinh doanh. Ngoài ra, khi lấy chồng và trở thành con dâu gia đình kinh doanh khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM, hot girl đời đầu cũng đã thay đổi rất nhiều.

“Ví dụ như là Huyền của trước đây chưa bao giờ kinh doanh. Thế nhưng về làm dâu thì mình cần học hỏi rất nhiều từ chồng, gia đình anh về khía cạnh này (học cách coi sổ sách, kế toán, điều hành nhân viên… mọi thứ). Sau 1 thời gian lấy nhau, Huyền có quyết định kinh doanh riêng, mọi người rất ủng hộ” - Huyền Baby tiết lộ.

Huyền Baby đang làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp

Được biết lĩnh vực kinh doanh của Huyền Baby cũng xuất phát từ lợi thế nhan sắc và đam mê làm đẹp của cô. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty của Huyền Baby là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Huyền Phát, có 2 chi nhánh kinh doanh ở 2 lĩnh vực thẩm mỹ viện và mỹ phẩm.

Doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2017, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 106 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân Nguyễn Quang Huy.

Huyền Baby tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989. Cô từng là hot girl Hà thành đình đám giai đoạn 2008 - 2012 và gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2008. Sở hữu gương mặt trẻ trung, vóc dáng nhỏ nhắn cùng phong cách nữ tính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ biết đến.

Năm 2013, Huyền Baby kết hôn với Quang Huy rồi chuyển vào TP.HCM sinh sống. Sau khi lập gia đình, cô rút lui khỏi các hoạt động giải trí để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Đến năm 2023, người đẹp trở lại với khán giả khi tham gia một show thực tế, thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung và khả năng trình diễn.