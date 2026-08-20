Huyền 204 kiếm tiền thế nào để sống trong căn hộ 220m2 ở TP.HCM?

Ở tuổi 22, Huyền 204 vừa chuyển vào căn hộ rộng 220m² tại TP.HCM, khiến nhiều người tò mò về công việc và nguồn thu nhập của cô nàng.

Lê Thị Khánh Huyền (sinh năm 2004, thường được biết đến với biệt danh Huyền 204) từng nổi lên từ khi còn ở tuổi teen với vai trò hot girl, mẫu ảnh và sau đó được chú ý nhiều hơn bởi chuyện tình cảm với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, Bụt). Sau khi cả hai “đường ai nấy đi” vào đầu năm 2026, Huyền 204 tiếp tục hoạt động trên mạng xã hội với vai trò influencer, KOL và content creator.

Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ không gian sống mới tại TP.HCM. Trong clip “House tour nhà mới của Khánh Huyền”, Huyền 204 cho biết đã chuyển đến đây khoảng một tuần. Căn hộ có diện tích lên tới 220m², sở hữu tầm nhìn rộng ra thành phố và được cô đầu tư nhiều không gian phục vụ sinh hoạt, quay chụp. Sau khi chuyển đến, người đẹp còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè tới ăn tân gia.

Huyền 204 gây chú ý khi chia sẻ không gian nhà mới rộng 220m2. Ảnh: TikTok NV.

Không rõ Huyền 204 mua hay thuê căn hộ này, song việc một cô gái sinh năm 2004 đã có thể sở hữu hoặc duy trì một không gian sống rộng rãi, được đầu tư chỉn chu ở TP.HCM vẫn khiến nhiều người tò mò: Huyền 204 giàu như thế nòa và đang kiếm tiền bằng cách nào?

Không chỉ là hot girl, Huyền 204 đang làm KOL chuyên nghiệp

Trong proposal được công khai trên Instagram cá nhân, Huyền 204 tự định vị mình với 3 vai trò chính gồm Model, Beauty Blogger và Content Creator, tập trung vào 3 nhóm nội dung là làm đẹp, thời trang và lifestyle.

Cô nàng kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, với vai trò một KOL trên MXH.

Nói cách khác, từ một cô gái nổi tiếng nhờ mạng xã hội, Huyền 204 đã dần biến hình ảnh cá nhân, khả năng sản xuất nội dung và lượng người theo dõi thành một công việc có tính thương mại.

Một trong những nguồn thu dễ nhìn thấy nhất của cô đến từ Brand Collaboration - hợp tác với các thương hiệu.

Huyền 204 liệt kê danh sách nhiều thương hiệu từng hợp tác, trải rộng từ thời trang, làm đẹp đến nhóm hàng cao cấp. Trong đó có những cái tên như Dior, Chanel, YSL, Gucci, Bvlgari, La Prairie, Victoria's Secret, Swarovski. Ở nhóm thời trang và lifestyle có Mango, House of CB, Converse, còn mảng làm đẹp có Torriden, Moroccanoil, Klairs...

Huyền 204 gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện của các nhãn hàng lớn.

Với vai trò KOL, cô có thể tham gia nhiều dạng chiến dịch khác nhau, từ sản xuất video, hình ảnh quảng bá, đăng tải nội dung trên mạng xã hội cho đến các bộ ảnh hoặc campaign theo yêu cầu của nhãn hàng.

Mức phí cụ thể trong từng hợp đồng của Huyền 204 không được công khai. Tuy nhiên, với danh sách thương hiệu hợp tác trải dài ở nhiều lĩnh vực cùng tần suất thường xuyên thì khoản tiền cô kiếm được là một con số nhỏ.

Đây cũng là cách kiếm tiền phổ biến của các influencer sở hữu lượng người theo dõi lớn: thương hiệu trả tiền cho sức ảnh hưởng và khả năng tiếp cận cộng đồng của creator, đồng thời tận dụng hình ảnh, phong cách cá nhân của họ để đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng.

Ngoài quảng cáo, Huyền 204 còn có thể tạo thu nhập từ công việc mẫu ảnh, dự sự kiện thương hiệu, các dự án thời trang, bộ ảnh hợp tác và những project đặc biệt. Trong proposal, cô cũng đề cập tới một số dự án kết hợp cùng nghệ sĩ và music video.

Cô nàng làm mẫu ảnh, hợp tác với nhiều nhãn hàng chuyên về làm đẹp, thời trang.

Hàng triệu follower là “tài sản” lớn của Huyền 204

Huyền 204 không đi theo hướng bán hàng online mà chủ yếu kiếm tiền từ chính sức ảnh hưởng của mình. Mô hình khá đơn giản: có lượng người theo dõi lớn, xây dựng hình ảnh cá nhân và hợp tác với thương hiệu.

Huyền 204 hiện có hơn 7 triệu follower trên TikTok, khoảng 2,6 2,7 triệu trên Instagram và khoảng 500.000 người theo dõi trên Facebook. Với quy mô này, các nền tảng mạng xã hội trở thành “kênh truyền thông” giúp cô tiếp cận hàng triệu người dùng và tạo giá trị cho các chiến dịch quảng cáo.

Tất nhiên, follower không thể quy đổi trực tiếp thành thu nhập. Nhưng với lượng người theo dõi ở mức hàng triệu và công việc hợp tác thương hiệu diễn ra thường xuyên, có thể thấy KOL đã trở thành một nghề thực sự của Huyền 204, thay vì chỉ là danh xưng của một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội.

Người đẹp xây dựng hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh và có gu trên mạng xã hội.

Sau khi “đường ai nấy đi” với Duy Nhỏ vào đầu năm 2026, hình ảnh của Huyền 204 cũng có nhiều thay đổi. Cô xuất hiện với phong cách trưởng thành, hiện đại và có phần táo bạo hơn. Nội dung trên mạng xã hội tập trung nhiều vào thời trang, làm đẹp, tập luyện, chăm sóc bản thân, du lịch và lifestyle.

Cuộc sống của Huyền 204 cũng được đầu tư khá chỉn chu với căn hộ mới, thời trang, những chuyến đi, các hoạt động chăm sóc bản thân và những lần xuất hiện tại sự kiện thương hiệu.

Ở tuổi 22, cô đang có một cuộc sống khá sang chảnh và phần lớn hình ảnh này được xây dựng từ công việc KOL, quảng cáo và các hoạt động thương mại của chính mình.

Một vài hình ảnh dạo này của Huyền 204:

Ảnh: IGNV.