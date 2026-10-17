Huy động hơn 3.500 người từ hơn 40 quốc gia để xây siêu công trình dưới biển dài nhất thế giới, đại gia gốc Thanh Hóa cũng góp mặt

Tập đoàn Đại Dũng tham gia cung ứng cấu kiện thép cho tuyến hầm xuyên biển Fehmarnbelt dài 18 km, nối Đan Mạch với Đức.

Tại eo biển Fehmarnbelt thuộc biển Baltic, tuyến hầm nối đảo Lolland của Đan Mạch với đảo Fehmarn của Đức đang từng bước hình thành. Với chiều dài khoảng 18 km, công trình sẽ trở thành đường hầm chìm dài nhất thế giới khi hoàn thành, phục vụ đồng thời ô tô và tàu hỏa.

Theo Femern Link Contractors (FLC), liên danh phụ trách xây dựng hầm, dự án cần khoảng 3,2 triệu m³ bê tông và 360.000 tấn cốt thép. Riêng lượng cát phục vụ đúc bê tông lên tới khoảng 2 triệu m³.

Điểm khác biệt của Fehmarnbelt nằm ở phương thức thi công. Các đốt hầm được chế tạo tại nhà máy chuyên dụng ven biển Đan Mạch, sau đó vận chuyển nổi ra vị trí lắp đặt và hạ xuống rãnh đào sẵn. Toàn tuyến gồm 79 đốt tiêu chuẩn và 10 đốt đặc biệt, được ghép nối thành đường hầm liên tục dưới biển.

Mỗi đốt tiêu chuẩn dài 217 m, nặng khoảng 73.500 tấn, bố trí các khoang riêng cho đường bộ, đường sắt và hệ thống kỹ thuật. Các đốt đặc biệt có tầng hầm chứa thiết bị điện, được đặt cách nhau khoảng 2 km dọc tuyến.

Để sản xuất những cấu kiện khổng lồ này, công trường vận hành các dây chuyền đúc nối tiếp. Một đốt tiêu chuẩn gồm chín phân đoạn; sau mỗi lần đúc, cấu kiện được đẩy sang vị trí dưỡng hộ để khuôn tiếp tục phục vụ phân đoạn kế tiếp. Theo cập nhật xuân – hè năm 2026 của chủ đầu tư, công trường có hơn 3.500 người đến từ hơn 40 quốc gia làm việc.

Hai cảng công vụ được xây dựng ở hai phía eo biển để phục vụ vận chuyển. Phần lớn vật liệu chế tạo đốt hầm được đưa đến bằng đường thủy. Khi sản xuất đạt cao điểm, lượng đá, xi măng, cát, sỏi và thép được tiếp nhận, xử lý lên tới khoảng 65.000 tấn mỗi tuần.

Ngoài biển, thách thức lớn là vận chuyển và đặt chính xác từng đốt hầm nặng hàng chục nghìn tấn. Hai đầu cấu kiện được bịt kín, giữ không khí bên trong để tạo sức nổi; các khoang nước tạm thời giúp duy trì cân bằng trong quá trình hạ chìm.

Ngày 4/5/2026, đốt đầu tiên rời cảng nhà máy tại Rødbyhavn, được năm tàu kéo cùng thiết bị chuyên dụng IVY đưa tới vị trí lắp đặt. Trước đó, nhà thầu bổ sung khoảng 4.500 tấn bê tông đối trọng để phục vụ quá trình hạ chìm có kiểm soát.

Ngày 7/5, chủ đầu tư thông báo đốt hầm đầu tiên đã được đặt thành công xuống rãnh. Riêng thao tác hạ chìm kéo dài khoảng 14 giờ. Cấu kiện sau đó được kết nối với cửa hầm phía Đan Mạch bằng hệ thống tay đẩy thủy lực, kiểm tra vị trí bằng phép đo laser và bổ sung đá, sỏi dọc hai bên để giữ ổn định.

Trong cập nhật ngày 11/9/2026, chủ đầu tư cho biết ba đốt hầm đã được hạ xuống rãnh. Hệ thống IVY cũng hoàn thành thử tải quan trọng để chuẩn bị lắp đặt các đốt đặc biệt có tầng hầm kỹ thuật, với kích thước dài 39 m, rộng 47 m và cao 13 m.

Để chuẩn bị mặt bằng dưới biển, dự án đã đào khoảng 15 triệu m³ đất, cát và đá. Rãnh đặt hầm có chiều sâu trung bình khoảng 12 m, rộng trung bình khoảng 100 m. Sau khi lắp đặt, các đốt được cố định bằng vật liệu lấp và phủ lớp đá bảo vệ phía trên.

Dù đạt những cột mốc kỹ thuật quan trọng, dự án đã thay đổi tiến độ so với kế hoạch ban đầu. Trong thông báo ngày 17/5/2026, Sund & Bælt cho biết đang xây dựng phương án khai thác hai giai đoạn: đường bộ mở trước, đường sắt vận hành sau khi hạ tầng kết nối cần thiết phía Đức hoàn thành.

Theo đơn vị này, những khó khăn liên quan đến thiết bị hạ chìm chuyên dụng khiến thi công phía Đan Mạch chậm khoảng hai năm. Các giới hạn về tiếng ồn dưới nước, khu vực và thời điểm được phép thi công trong vùng biển Đức cũng ảnh hưởng khả năng bù tiến độ. Vì vậy, mốc mở cửa năm 2029 không còn phù hợp; lịch mới sẽ được xác lập trên cơ sở kinh nghiệm lắp đặt thực tế.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 8 tỷ USD (hơn 200.000 tỷ đồng), đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông được xem là tham vọng nhất châu Âu, được kỳ vọng sẽ tái định hình mạng lưới vận tải giữa Scandinavia và Trung Âu, đồng thời trở thành mắt xích quan trọng của hành lang giao thông xuyên châu Âu (TEN-T).

Khi được khai thác đồng bộ, tuyến hầm dự kiến rút ngắn thời gian vượt eo biển bằng ô tô từ khoảng 45 phút đi phà xuống còn 10 phút, trong khi tàu hỏa mất khoảng 7 phút. Hành trình đường sắt Copenhagen – Hamburg được kỳ vọng giảm từ gần 5 giờ xuống khoảng 2,5 giờ.

Đáng chú ý, chuỗi cung ứng phục vụ Fehmarnbelt có sự tham gia của Tập đoàn Đại Dũng, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và kết cấu thép. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Đại Dũng cung ứng các cấu kiện thép quan trọng cho dự án, đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu.

Công trình bổ sung một dự án hạ tầng xuyên biển quy mô lớn vào danh mục quốc tế của Đại Dũng, bên cạnh sân vận động Lusail tại Qatar và bảo tàng Powerhouse Parramatta tại Australia,...

Tại Việt Nam, doanh nghiệp là đơn vị thi công mái thép Trung tâm Hội nghị APEC. Công trình có tổng diện tích sàn 157.375 m², gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, tích hợp các chức năng hội nghị, triển lãm, tiệc và biểu diễn. Điểm nhấn là không gian hội nghị, triển lãm vượt nhịp 81 m không cột, được kỳ vọng vượt Caesars Forum tại Las Vegas về quy mô ballroom.

Trung tâm có sức chứa tới 10.000 người, bố trí ballroom 3.000 m², hơn 30 phòng họp, trung tâm báo chí phục vụ 3.000–4.000 phóng viên và khu dinner show 2.000 chỗ. Hệ mái sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép, dài hơn 300 m, rộng 165 m, cao 40 m, gồm 13 nhịp chính; nhịp nặng nhất lên tới 722 tấn.

Đại Dũng cũng là đơn vị thực hiện mái vòm thép khổng lồ nặng tới 24.000 tấn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Công trình này có tổng diện tích gần 105.000 m2 (tương đương khoảng 10,5 ha), chiều cao đỉnh mái đạt 57 m, hiện được xem là mái vòm lớn nhất hành tinh.

Năm 2026, doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép sân vận động PVF tại Hưng Yên, nhận thông báo trúng thầu sân vận động VinFast Trống Đồng, đồng thời triển khai các gói thầu tại cầu An Biên và sân bay Quảng Trị.

Trong lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, Đại Dũng gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp 120 MW, triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS, RTG cùng các hợp đồng trạm biến áp và đường dây 110 kV tại miền Tây, miền Nam.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng năm 2026 và đạt mốc 1 tỷ USD trước năm 2030, đồng thời hoàn thiện mô hình tập đoàn với 6 lĩnh vực chuyên sâu, mở rộng sự tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp, hạ tầng trong và ngoài nước.