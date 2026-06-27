Việc sử dụng "Big Carl" để nâng một cấu kiện siêu trọng 500 tấn là một sự đổi mới đối với Tổ máy số 2 tại công trình 61,9 tỷ USD của quốc gia châu Âu.

Big Carl là biệt danh của cần cẩu trên cạn lớn nhất thế giới về kích thước tổng thể và tầm với hiện nay - tên chính thức của nó là Sarens SGC-250.

"Gã khổng lồ" Big Carl - cẩn cẩu lớn nhất thế giới do Bỉ sản xuất. Ảnh: PA Media

Được chế tạo bởi Tập đoàn Sarens (Bỉ), cần cẩu này có chiều cao lên tới 250m và sức nâng đáng kinh ngạc là 5.000 tấn trong một lần nâng. "Gã khổng lồ" này chủ yếu đảm nhận việc nâng/hạ các cấu kiện siêu trường, siêu trọng trong ngành công nghiệp năng lượng.

Hiện tại, Big Carl đang làm việc tại đại dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C ở Somerset, Vương quốc Anh.

Mới đây nhất, vào 6/2026, Big Carl vừa thực hiện nhiệm vụ quan trọng cho dự án năng lượng sạch trị giá 61,9 tỷ USD cho người Anh.

48 giờ thực hiện nhiệm vụ khó khăn

Trung tâm điều hành Hinkley Point C cho biết cần cẩu Big Carl đã nâng thân lò phản ứng (RPV) thứ hai, nặng 500 tấn, vào vị trí trước khi lắp đặt chính xác bên trong tòa nhà lò phản ứng của Tổ máy số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C.

Cần cẩu lớn nhất và mạnh nhất thế giới Big Carl đang nâng chiếc RPV nặng 500 tấn vào vị trí tại Hinkley Point C - Tổ máy số 2. Ảnh: Hinkley Point C.

Sau khi vào bên trong tòa nhà lò phản ứng tại Tổ máy số 2, RPV dài 13 mét được nâng lên và xoay vào vị trí thẳng đứng bằng cần trục xoay vòng bên trong, rồi được hạ xuống cẩn thận lên một vòng đỡ với khoảng cách chỉ 40mm ở mỗi bên. Công tác nâng hạ và lắp đặt kéo dài 48 giờ.

RPV tại khu phức hợp hạt nhân Hinkley Point C. Ảnh: Tập đoàn điện lực Pháp EDF.

Việc lắp đặt này diễn ra chưa đầy 12 tháng sau khi mái vòm thép khổng lồ được nâng lên vị trí để đóng cửa tòa nhà lò phản ứng thứ hai.

Ban Quan lý dự án Hinkley Point C cho biết công trình Hinkley Point C-2 (Tổ máy số 2) đang được xây dựng nhanh hơn 20-30% so với C-1 (Tổ máy số 1), nhờ vào sự đổi mới và kinh nghiệm xây dựng một thiết kế giống hệt với cùng một đội ngũ.

Toàn bộ quá trình nâng, hạ, lắp đặt này kéo dài 48 giờ đồng hồ. Ảnh: Hinkley Point C.

NucNet ngày 1/6/2026 cho biết, việc sử dụng Big Carl để nâng RPV là một cải tiến cho Tổ máy số 2 và là một ví dụ khác về dự án tìm cách cải thiện hiệu suất giữa Tổ máy số 1 và số 2.

Trước đó, RPV của Tổ máy số 1 được nâng bằng một hệ thống nâng trên cao tạm thời cỡ lớn vào tháng 12/2024.

Phương pháp nâng mới do Big Carl thực hiện vào tháng 6/2026 đã tiết kiệm không gian, thời gian và tiền bạc, theo Hinkley Point C cho biết.

Trước đó, cần trục xoay vòng đang đưa thân lò phản ứng (RPV) nặng 500 tấn vào vị trí tại Hinkley Point C - Tổ máy số 1 năm 2025. Ảnh: Tập đoàn điện lực Pháp EDF.



Dự kiến, từ 2029 6 triệu hộ gia đinh Pháp được hưởng điện sạch từ Hinkley Point C

Hinkley Point C cho biết, những ưu điểm và cải tiến này sẽ mang lại lợi ích cho việc xây dựng hai tổ máy dự kiến tại Sizewell C “ngay từ đầu”. Sizewell C là nhà máy điện hạt nhân lớn với công suất 3,2 Gigawatt đang được xây dựng trên bờ biển Suffolk ở Anh.

Cả hai tổ máy tại Hinkley Point C đều là sử dụng lò phản ứng EPR công suất 1.630 MW do Tập đoàn điện lực nhà nước EDF của Pháp cung cấp. Nhà máy Sizewell C ở phía đông nam nước Anh cũng sử dụng công nghệ lò phản ứng tương tự.

Một nhân viên của EDF đang quan sát phòng máy tại địa điểm xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Flamanville 3 (sử dụng lò EPR) khi nhà máy chuẩn bị đi vào hoạt động tại Flamanville, Pháp, ngày 25/4/2024. Ảnh: REUTERS/Stephanie Lecocq

[EPR - Lò phản ứng áp suất châu Âu - là lò phản ứng nước áp lực thế hệ III+ được thiết kế cho công suất đầu ra cao và các tính năng an toàn tiên tiến. Với khả năng sản xuất tới 1.650 MW điện, đây là một trong những lò phản ứng hạt nhân đơn vị mạnh nhất thế giới].

Theo thông tin từ Hinkley Point C, lò phản ứng EPR tại nhà máy sử dụng phản ứng phân hạch hạt nhân để tạo ra nhiệt và hơi nước cho các tuabin lớn nhất thế giới.

Cả hai lò phản ứng này sẽ cung cấp điện năng ổn định, ít phát thải carbon cho hàng triệu hộ gia đình suốt ngày đêm, giúp giảm sự phụ thuộc của đất nước vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Simon Parsons, Giám đốc điều hành dự án Hinkley Point C, cho biết: "Đây là một thành tựu to lớn của toàn bộ nhóm và là kết quả của nhiều tháng lập kế hoạch và phối hợp chặt chẽ giữa 10 nhà thầu chính tham gia.

Chúng tôi cũng đã chứng kiến sự đổi mới mạnh mẽ để không chỉ đơn thuần là 'sao chép' từ việc lắp đặt lò phản ứng đầu tiên, mà còn sử dụng kinh nghiệm của mình để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và giảm thiểu sự gián đoạn tại công trường.

Điều quan trọng là, chúng tôi cũng đang áp dụng những bài học đó để đưa Tổ máy số 2 vượt xa Tổ máy số 1 ở cùng giai đoạn, với nhiều tài liệu hơn và nhiều nhiệm vụ được hoàn thành hơn".

Việc xây dựng Hinkley Point C-2 bắt đầu vào tháng 12/2019 và Hinkley Point C-1 vào tháng 12/2018.

Vào năm 2024, EDF cho biết dự án có thể bị trì hoãn ít nhất đến năm 2029, với chi phí có thể tăng lên tới 46 tỷ bảng Anh (53 tỷ Euro, 61,9 tỷ USD tính vào thời điểm đó).

Theo kịch bản mới nhất của EDF, một trong hai tổ máy của Hinkley Point C-1 dự kiến có thể đi vào hoạt động năm 2029.

Sau khi hoàn thành, Hinkley Point C dự kiến sẽ sản xuất đủ điện để cung cấp cho khoảng 6 triệu hộ gia đình trong 60 năm.