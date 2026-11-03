Lượng tài nguyên vàng được ghi nhận thêm sau một cuộc đánh giá quy mô toàn quốc tương đương 50 mỏ lớn, tức là ít nhất khoảng 1.000 tấn.

Ngày 31/10, Bộ Tài nguyên Trung Quốc công bố kết quả đánh giá lại nguồn tài nguyên khoáng sản chiến lược, cho thấy lượng tài nguyên còn lại của nhiều kim loại quan trọng tăng đáng kể. Đáng chú ý nhất là vàng. Cơ quan này cho biết lượng tài nguyên vàng tăng thêm tương đương 50 mỏ quy mô lớn.

Theo tiêu chuẩn phân loại quy mô tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc, một mỏ vàng đá được xếp loại lớn khi có từ 20 tấn kim loại trở lên. Như vậy, nếu quy đổi 50 mỏ theo ngưỡng tối thiểu này, lượng tài nguyên vàng tăng thêm tương đương ít nhất khoảng 1.000 tấn.

Đáng chú ý, phần lớn tài nguyên tăng thêm cũng không đến từ việc phát hiện 50 mỏ hoàn toàn mới. Chúng được xác định sau khi Trung Quốc đánh giá lại các tài nguyên đi kèm, hàm lượng thấp và trước đây khó khai thác tại những mỏ, khu vực khoáng sản đã được biết đến.

Cuộc đánh giá bắt đầu từ năm 2024 với quy mô lớn. Bộ Tài nguyên Trung Quốc huy động gần 2.000 nhân viên khảo sát thuộc hơn 100 đơn vị tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố.

Tổng cộng 17 loại khoáng sản chiến lược được đưa vào diện rà soát, gồm vàng, nickel, gallium, germanium, indium, cobalt, đất hiếm, rhenium, zirconium, hafnium, niobium, tantalum, vanadium, mangan và helium.

Sau 1 năm, hơn 1.800 mỏ đang khai thác và khu mỏ vừa, lớn trên toàn quốc được đánh giá lại. Mục tiêu là xác định những tài nguyên từng bị bỏ qua vì hàm lượng thấp, tồn tại cùng các khoáng sản khác hoặc trước đây không có hiệu quả kinh tế để khai thác.

Theo Qiao Chunlei, Phó cục trưởng Cục Giám sát và Bảo vệ Tài nguyên Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc, những tiến bộ trong công nghệ khai thác, tuyển và luyện khoáng đã khiến một phần tài nguyên trước đây không thể sử dụng nay có khả năng được khai thác về mặt kinh tế.

Kết quả cho thấy lượng tài nguyên còn lại của 13 loại khoáng sản tăng đáng kể. Ngoài vàng tương đương 50 mỏ lớn, tài nguyên nickel tăng tương đương khoảng 30 mỏ lớn. Gallium, indium, tantalum và vanadium mỗi loại có mức tăng tương đương hơn 10 mỏ lớn.

Đặc biệt, lượng tài nguyên rhenium được ghi nhận trên toàn Trung Quốc tăng hơn 2 lần sau quá trình đánh giá.

Một ví dụ được cơ quan Trung Quốc đưa ra là khu mỏ Dongping ở Quảng Tây. Sau khi tổng hợp dữ liệu thăm dò, khai thác và tuyển khoáng trong nhiều thập kỷ, các nhà địa chất xác định một lượng lớn quặng mangan carbonate hàm lượng thấp từng được coi là khó sử dụng nay có thể khai thác trong điều kiện kinh tế, công nghệ hiện tại. Do đó, tài nguyên của khu mỏ tăng thêm hơn 50 triệu tấn.

Tại khu mỏ Tongjie-Manjiazhai ở Vân Nam, quá trình đánh giá lại đã giúp đưa hơn 10 triệu tấn quặng hàm lượng thấp vào diện tài nguyên có thể sử dụng. Đồng thời, các nhà địa chất ghi nhận thêm 1.585 tấn indium và 938 tấn bạc đi kèm.

Trung Quốc cho rằng cách tiếp cận này có thể biến những nguồn tài nguyên từng bị coi là "mỏ ngủ" thành nguồn cung có khả năng khai thác, thay vì chỉ dựa vào việc tìm kiếm những mỏ hoàn toàn mới.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng công bố một số kết quả thăm dò mới. Tại An Huy, dự án thăm dò mỏ đồng - vàng Chating đã hoàn thành gần 100.000 m khoan chỉ trong bốn tháng và được đánh giá đạt bước đột phá đáng kể.

Ở Bijie, tỉnh Quý Châu, các nhà địa chất xác định mỏ chì - kẽm Zhugongtang, được mô tả là mỏ siêu lớn hoàn toàn nằm ẩn dưới lòng đất, có hàm lượng cao và thân quặng dày.

Một phát hiện khác nằm tại Baicheng, Tân Cương, nơi Trung Quốc xác định mỏ cát zircon cổ sông - hồ đầu tiên trong nước.

Zirconium là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao, khả năng chống ăn mòn tốt và tiết diện hấp thụ neutron nhỏ. Những đặc tính này khiến nó trở thành vật liệu quan trọng để chế tạo ống bọc thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân cũng như hợp kim chịu nhiệt cho ngành hàng không vũ trụ.

Phát hiện tại Tân Cương được kỳ vọng giúp Trung Quốc tăng khả năng tự chủ zirconium, loại khoáng sản mà nước này hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết kết quả đánh giá sẽ được đưa vào thống kê tài nguyên khoáng sản quốc gia. Một chương trình đánh giá mới trong giai đoạn 2026-2030 cũng đã được khởi động, mở rộng sang toàn bộ khoáng sản chiến lược, các mỏ đang khai thác và khu mỏ quy mô vừa, lớn.

Theo Xinhua