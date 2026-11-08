Huy động 1.500 tỷ đồng xây công trình nối liền Việt Nam - Trung Quốc, cuối tháng 12 sẽ hợp long

Công trình này đã triển khai xây dựng được hơn 1,5 năm.

Cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) dự kiến hợp long vào cuối tháng 12/2026.

Đây là cầu đường bộ qua sông Hồng biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc).

Theo thông tin mới đây từ UBND tỉnh Lào Cai, công trình cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hợp long cầu vào cuối năm 2026.

Công trình này được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc ký Hiệp định và Nghị định thư ngày 12/12/2023, chính thức khởi công vào ngày 31/3/2025.

Dự án cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) có tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng phần cầu phía Việt Nam là khoảng 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây cũng là cây cầu thứ tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai. Khi đi vào hoạt động, cây cầu được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông kết nối Việt Nam và Trung Quốc.

Công trình cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) đang được gấp rút thi công để kịp tiến độ hợp long.

Theo thiết kế công bố, công trình này được xây dựng theo mô hình cầu dây văng tháp thấp, có tổng chiều dài 420m, trong đó phần cầu phía Trung Quốc dài 260m. Cây cầu có mặt rộng 35,3m, bố trí 6 làn xe hai chiều, được thiết kế theo tiêu chuẩn tải trọng cấp 1 đường bộ, với nhịp chính dài 110m.

Trên thực tế, ngay sau khi khởi công, Liên danh Trung Chính - Đường thủy số 1 đã huy động nhân lực, máy móc và thiết bị để triển khai dự án. Nhưng quá trình thi công không diễn ra thuận lợi, khi nhà thầu phải xử lý nhiều thách thức liên quan đến địa chất, mực nước sông, cũng như thời tiết.

Tuy nhiên, dự án hiện đã ghi nhận được nhiều kết quả, sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu.

Cụ thể, theo báo cáo tiến độ, tính đến đầu tháng 11/2026, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới, gồm mố M2, trụ T9 và trụ T8. Đối với kết cấu phần trên, các khối dầm đúc trên đà giáo dài 40m và nhiều đốt dầm từ K0 đến K10 đã hoàn thành. Đồng thời, công tác gia công thép đốt K11/K14 đang được triển khai, dự kiến đổ bê tông trong ngày theo kế hoạch báo cáo.

Cùng với đó, trụ tháp đã thi công đạt chiều cao 20m; phần đường đầu cầu đang được triển khai đắp nền.

Đến thời điểm báo cáo, giá trị khối lượng thực hiện đạt khoảng 190/288 tỷ đồng, tương đương với 65% giá trị xây lắp. Theo báo cáo, khối lượng còn lại chủ yếu là thi công 3 đốt dầm bằng xe đúc di động, một đốt hợp long nhịp biên và một đốt hợp long nhịp chính.

Cây cầu dự kiến hợp long vào cuối năm 2026

Thời gian hợp long cầu dự kiến là từ ngày 25 - 30/12/2026.

Hiện nay, để bảo đảm tiến độ, nhà thầu đã tăng ca, tăng kíp, bổ sung nhân lực, rút ngắn thời gian thi công mỗi đốt dầm từ 14 - 16 ngày xuống còn 10 - 11 ngày.

Đáng chú ý, theo đánh giá tiến độ thực tế, dự kiến từ ngày 5 - 8/12/2026 sẽ bàn giao mặt bằng cho phía Trung Quốc để chuẩn bị các điều kiện thi công hợp long. Thời gian hợp long cầu dự kiến là từ ngày 25 - 30/12/2026.

Hai bên hiện thường xuyên trao đổi, cập nhật và điều chỉnh kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện thực tế, phối hợp xử lý các yêu cầu kỹ thuật tại vị trí tiếp giáp. Do đó, với quyết tâm của các nhà thầu và sự phối hợp giữa hai phía, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng đang hướng tới mục tiêu hợp long vào cuối năm nay.

Hình ảnh phối cảnh cây cầu khi hoàn thành. Ảnh: Tiền phong

Cầu đường bộ Bát Xát - Bá Sái không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông qua sông Hồng, mà còn là dự án hạ tầng đối ngoại quan trọng, từ đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa tỉnh Lào Cai của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Khi được đưa vào khai thác, cây cầu này sẽ bổ sung một tuyến vận tải đường bộ trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cầu được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các cửa khẩu hiện hữu, đồng thời rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và tiết giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, về lâu dài, tuyến kết nối mới còn được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa giữa Lào Cai và Vân Nam. Đồng thời, tuyến vận tải này còn giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Tây Nam Trung Quốc, tăng cường liên kết thương mại giữa Việt Nam với các khu vực Đông Nam Á và Nam Á.

(Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai)