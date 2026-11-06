Huy động 120.000 m3 bê tông cùng hệ thống bơm 'khủng', đưa vật liệu lên độ cao hơn 300 m - một công trình 101 tầng chuẩn bị lộ diện

Để xây dựng tòa tháp cao 484 m tại Mexico, các kỹ sư phải bơm bê tông tự lèn cường độ 90 MPa lên độ cao hàng trăm mét. Công trình cần khoảng 120.000 m³ bê tông và vốn đầu tư 4 tỷ peso.

Tại thành phố Monterrey, Mexico, tòa tháp Torre Rise đang được xây dựng với một trong những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, đó là đưa bê tông cường độ cao lên vị trí cách mặt đất hơn 300 m. Đây là tòa tháp thuộc nhóm công trình chọc trời quy mô lớn nhất Mỹ Latinh.

Torre Rise sử dụng bê tông tự lèn cường độ 90 MPa cho phần lõi, các cấu kiện thẳng đứng và sàn. Loại bê tông này có khả năng tự chảy, lấp đầy các góc cạnh của ván khuôn và tự đầm chặt dưới tác động của trọng lượng bản thân, không cần đầm rung cơ học.

Để đưa hỗn hợp lên các tầng cao, nhà thầu sử dụng hệ thống bơm gồm đường ống đứng dài khoảng 385 m và đường ống ngang dài 50 m ở mặt đất. Công việc do Pumping Team México đảm nhiệm, với máy bơm tĩnh Sany HBT9050CH-5S cùng hệ thống đường ống và phụ kiện chuyên dụng của Con Forms. Đơn vị này đã tham gia từ đợt đổ móng quy mô lớn và tiếp tục phụ trách bơm bê tông trong quá trình tòa tháp được xây dựng.

Thách thức nằm ở việc duy trì chất lượng hỗn hợp khi bê tông di chuyển qua hệ thống đường ống dài và được đẩy lên độ cao hàng trăm mét. Vật liệu phải giữ được tính đồng nhất, khả năng chảy và độ ổn định trước khi đông kết. Đặc biệt, tại những khu vực có mật độ cốt thép dày, bê tông cần tự lấp đầy các khoảng trống trong kết cấu mà không cần đầm rung.

Cemex, doanh nghiệp cung cấp bê tông cho dự án, đã phát triển các cấp phối tự lèn cường độ cao để đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực và tính công tác. Theo doanh nghiệp, công nghệ này cho phép bơm và đổ bê tông ở độ cao trên 300 m mà vẫn duy trì các đặc tính cần thiết cho quá trình thi công.

Đây là tòa nhà cao nhất Mỹ Latinh sau khi hoàn thành.

Torre Rise được thiết kế cao 484 m, gồm 101 tầng, trong đó có 96 tầng nổi và 5 tầng hầm. Công trình nằm tại khu Obispado, trên đại lộ Constitución, thành phố Monterrey. Xét về quy mô, Torre Rise đã sử dụng khoảng 120.000 m³ bê tông để xây dựng công trình có tổng diện tích sàn khoảng 185.000 m². Khoảng 800 công nhân tham gia các hạng mục thi công.

Theo El Financiero, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ peso Mexico, tương đương hơn 215 triệu USD. Ancore Group là đơn vị phát triển chính, cùng các đối tác phụ trách từng hạng mục. NEST đảm nhiệm phát triển và kinh doanh khu căn hộ, trong khi ALORA phụ trách mảng khách sạn.

Thay vì chỉ phục vụ một chức năng, Torre Rise được phát triển thành tổ hợp đa chức năng, kết hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ và thương mại. Theo thông tin giới thiệu dự án, tòa nhà có 35 tầng văn phòng, 10 tầng khách sạn, 22 tầng căn hộ và 4 tầng thương mại. Công trình còn có hơn 8.000 m² diện tích tiện ích, trên 4.300 m² không gian xanh và 35 thang máy tốc độ cao.

Một điểm nhấn nằm ở khu Sky Deck tại các tầng 95-97, được quy hoạch làm đài quan sát để khách tham quan ngắm toàn cảnh Monterrey từ độ cao hơn 400 m. Các tầng cao cũng là nơi đặt những không gian tiện ích và căn hộ có tầm nhìn rộng ra thành phố.

Với chiều cao gần nửa kilomet, công trình cũng phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về khả năng chịu tải và ổn định trước sức gió. Torre Rise đã được thử nghiệm trong hầm gió để đánh giá tác động của luồng gió lên kết cấu. Thiết kế thân tháp bo tròn nhằm hạn chế hiện tượng xoáy gió, trong khi các cấu kiện kết cấu chéo lớn giúp tăng độ cứng và kiểm soát chuyển vị của tòa nhà.

Phần đỉnh tháp có thêm chóp kiến trúc bằng thép cao khoảng 72 m, được chế tạo riêng và lắp đặt trên kết cấu chính. Đây là bộ phận đưa chiều cao kiến trúc của Torre Rise lên mức 484 m. Trong khi đó, phần kết cấu chính đạt khoảng 412 m sau khi hoàn thành sàn cuối cùng ở tầng 101.

Đầu tháng 11/2026, Torre Rise đã hoàn thành đổ sàn cuối cùng, khép lại giai đoạn xây dựng phần kết cấu chính. Dự án dự kiến hoàn thiện trong năm 2027.