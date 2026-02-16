Hướng xuất hành ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ: Đi hướng nào để cả năm may mắn, tình duyên phơi phới?

Người xưa có câu "Đầu xuôi đuôi lọt". Khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa vào sáng mùng 1 Tết mang ý nghĩa cực kỳ thiêng liêng, như một nghi thức "mở hàng" cho vận mệnh của chính mình trong suốt 365 ngày sắp tới. Năm Bính Ngọ 2026 - năm của những chú Ngựa hừng hực khí thế và năng lượng hứa hẹn nhiều bứt phá. Thế nhưng, để năng lượng ấy được chuyển hóa thành may mắn, tài lộc và đặc biệt là tình duyên viên mãn, việc chọn hướng và chọn giờ xuất hành là điều các chị em không nên xem nhẹ. Đừng để niềm vui ngày Tết bị "lạc nhịp" chỉ vì đi sai hướng, hãy cùng xem ngày đầu năm nay, các vị thần may mắn đang ngự trị ở phương nào nhé!

Tại sao phải kén chọn hướng đi ngày đầu năm?

Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao cứ mùng 1 Tết, ông bà bố mẹ lại tíu tít xem lịch, bàn tán chuyện đi hướng Đông hay hướng Tây? Thực ra, trong quan niệm phong thủy và dân gian, ngày mùng 1 là thời điểm trời đất giao hòa, vượng khí ngập tràn. "Xuất hành" ở đây không nhất thiết phải là đi du lịch xa, đôi khi chỉ là bước ra khỏi nhà, đi đến nhà họ hàng chúc Tết, hay đi lễ chùa. Hướng đi đầu tiên ấy sẽ quyết định bạn gặp vị thần nào: Tài Thần (chủ về tiền bạc) hay Hỷ Thần (chủ về tin vui, hỷ sự).

Cục diện Tam Hợp: Thời điểm vàng để "cầu được ước thấy"

Có lẽ hiếm có năm nào mà ngày khai niên lại đẹp như năm nay. Trong phong thủy, sự kết hợp giữa ngày Tuất, tháng Dần và năm Ngọ tạo nên một sự liên kết vững chãi, hỗ trợ lẫn nhau cực mạnh. Điều này có nghĩa là ngày mùng 1 Tết không chỉ là ngày vui chơi, mà là thời điểm năng lượng trời đất giao hòa mạnh mẽ nhất.

Với những ai năm cũ còn nhiều trắc trở, công việc dở dang hay tình duyên lận đận, thì ngày Nhâm Tuất này chính là cơ hội "đổi vận" không thể bỏ qua. Cái khí thế của Tam Hợp sẽ giúp xua tan những ám khí cũ, mở đường cho những cơ hội mới, đặc biệt là trong các mối quan hệ xã giao và sự thăng tiến.

Muốn Tiền Tài rủng rỉnh: Hãy đi về hướng Chính Tây

Nếu tâm nguyện lớn nhất của bạn trong năm Bính Ngọ là sự ổn định về tài chính, kinh doanh buôn bán đắt hàng, hay đơn giản là muốn "cái ví" lúc nào cũng dày, hãy chọn hướng Chính Tây để xuất hành.

Đối với ngày Nhâm Tuất, hướng Chính Tây là nơi ngự trị của Tài Thần. Hãy tưởng tượng, khi bạn bước chân về hướng này, cũng giống như bạn đang chủ động đi tìm và nghênh đón vị thần cai quản tiền bạc về nhà mình. Một chuyến đi ngắn về hướng Tây, có thể là đi lễ chùa, đi thăm họ hàng hay đơn giản là đi dạo một vòng hồ, cũng đủ để kích hoạt cung tài lộc. Khi đi, hãy giữ tâm thế vui vẻ, mặt tươi như hoa, trong lòng thầm cầu nguyện về những mục tiêu tài chính rõ ràng, năng lượng từ phương Tây sẽ hồi đáp lại sự mong cầu của bạn một cách mạnh mẽ.

Muốn Tình Duyên phơi phới: Đừng bỏ qua hướng Chính Nam

Với những cô nàng, chàng trai vẫn còn đang "lẻ bóng" hay những cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm, thì hướng Chính Nam chính là chân ái của ngày mùng 1 Tết này. Đây là hướng của Hỷ Thần – vị thần mang đến niềm vui, sự hân hoan và những tin tốt lành về chuyện lứa đôi.

Xuất hành về hướng Nam trong ngày Nhâm Tuất không chỉ giúp đường tình duyên suôn sẻ, mà còn giúp gia đạo êm ấm, tránh được những cãi vã không đáng có trong năm mới. Đặc biệt, hướng Nam thuộc hành Hỏa, lại gặp năm Ngọ (cũng là Hỏa), sự cộng hưởng này sẽ làm bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, khiến bạn trở nên quyến rũ và thu hút hơn trong mắt người khác. Nếu có ý định đi chúc Tết người yêu hay "crush", hãy khéo léo chọn lộ trình sao cho điểm đến nằm ở hướng Nam so với nhà bạn nhé.

Khung giờ vàng để "nhấc chân" ra cửa

Hướng đi đã quan trọng, nhưng thời điểm xuất hành cũng quan trọng không kém. Chọn đúng giờ "Hoàng Đạo" sẽ giúp hành trình của bạn thêm phần thuận lợi, gặp dữ hóa lành. Trong ngày Nhâm Tuất mùng 1 Tết, có những khung giờ rất đẹp mà bạn nên lưu ý:

Đẹp nhất là giờ Tỵ (09h00 – 11h00 sáng): Đây là khung giờ cực kỳ vượng khí. Ánh nắng ban mai của giờ Tỵ kết hợp với hướng xuất hành tốt sẽ mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Xuất hành giờ này, người ta tin rằng cả năm công việc sẽ "thuận buồm xuôi gió", đi đến đâu cũng được quý nhân phù trợ, lời nói có trọng lượng và dễ được mọi người yêu mến.

Nếu không kịp đi vào buổi sáng, bạn có thể chọn giờ Thân (15h00 – 17h00 chiều) hoặc giờ Dậu (17h00 – 19h00 tối). Đây là những khung giờ chiều tà êm ả, thích hợp cho việc du xuân, thăm hỏi nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình an, thư thái, gạt bỏ mọi lo toan, vội vã.

Lưu ý nhỏ để vạn sự viên mãn

Dù chọn hướng Tây cầu tài hay hướng Nam cầu duyên, có một điều cốt lõi mà ông bà ta luôn dặn dò: "Tâm xuất thì Phật biết". Hướng xuất hành chỉ là yếu tố trợ lực, còn cốt lõi vẫn nằm ở thái độ của chúng ta. Khi bước chân ra cửa, hãy nhớ ăn mặc chỉnh tề, màu sắc tươi sáng (ưu tiên đỏ, vàng, cam để hợp với năm Ngọ), miệng nói lời hay ý đẹp, tránh va chạm hay cau có.

Đặc biệt, trong ngày Tam Hợp này, hạn chế đi về hướng Đông Nam - nơi được cho là hướng Hạc Thần (thần xấu) ngự trị trong ngày, để tránh những chuyện thị phi hay xui rủi không đáng có. Một chút cẩn trọng, một chút tín tâm, kết hợp với lòng thành kính hướng về những điều tốt đẹp, chắc chắn ngày mùng 1 Tết của bạn sẽ trọn vẹn niềm vui, mở màn cho một năm Bính Ngọ rực rỡ, thành công và hạnh phúc.

(Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm)