Xuất hành đầu năm là một phong tục quen thuộc trong đời sống văn hóa người Việt mỗi dịp Tết đến, xuân về. Theo quan niệm dân gian và các học thuyết phương Đông về âm dương ngũ hành, việc lựa chọn hướng đi và khung giờ phù hợp trong ngày đầu năm mới được cho là có thể tạo tâm thế tích cực, gửi gắm ước vọng về tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc cho cả năm. Dù không mang ý nghĩa mê tín, tập tục này vẫn được nhiều gia đình duy trì như một nét đẹp truyền thống.

Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 , những gợi ý về giờ tốt, hướng đẹp xuất hành đã được đề cập cụ thể trong cuốn sách " Tìm hiểu Văn hóa Phương Đông Âm Dương đối lịch năm Bính Ngọ 2026" do Nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành, tác giả Trần Đình Tuấn biên soạn. Các thông tin này nhằm giúp mọi người có thêm cơ sở tham khảo khi lên kế hoạch cho những chuyến đi đầu xuân.

Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026 có các khung giờ và hướng xuất hành đẹp, giúp người dân an tâm khởi đầu năm mới thuận lợi, hanh thông. (Ảnh: Thy Huệ)

Giờ tốt, hướng đẹp mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026

Theo tác giả Trần Đình Tuấn, mùng 2 Tết năm Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày 18/2/2026 Dương lịch, tức ngày Quý Hợi theo lịch can chi. Đây là ngày nhiều gia đình lựa chọn để thăm hỏi họ hàng, chúc Tết bạn bè sau ngày mùng 1 dành cho gia tiên và nội tộc.

Các khung giờ được xem là thuận lợi để xuất hành trong ngày gồm:

Giờ Mão (5h–7h)

Giờ Thìn (7h–9h)

Giờ Tỵ (9h–11h)

Giờ Ngọ (11h–13h)

Bên cạnh việc chọn giờ, hướng xuất hành cũng được lưu ý. Cụ thể, hướng Đông Nam được xác định là hướng Hỷ thần, tượng trưng cho niềm vui, sự hanh thông; trong khi chính Tây là hướng Tài thần, đại diện cho tài lộc, tiền bạc.

Việc lựa chọn di chuyển theo một trong hai hướng này được nhiều gia chủ tin rằng sẽ giúp khởi đầu năm mới thêm phần thuận lợi, tạo sự an tâm khi bắt đầu những chuyến đi đầu năm.

Tuy nhiên, các chuyên gia văn hóa cũng cho rằng, việc chọn giờ, chọn hướng giúp mỗi người chuẩn bị kỹ lưỡng, có kế hoạch rõ ràng và giữ được tinh thần tích cực trong ngày đầu xuân.

Nhiều gia đình lựa chọn mùng 2 Tết để thăm hỏi họ hàng, chúc Tết bạn bè. (Ảnh: Nhật Thùy)

Những lưu ý quan trọng khi xuất hành đầu năm 2026

Chọn được ngày lành, giờ tốt và hướng đẹp mới chỉ là “điều kiện cần”. Để hành trình đầu năm thực sự trọn vẹn, nhiều lưu ý khác cũng được nhấn mạnh, chủ yếu xoay quanh thái độ và hành vi ứng xử.

Giữ tâm thế hoan hỉ, lạc quan

Theo quan niệm truyền thống, tâm trạng khi bước ra khỏi nhà đầu năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Một tinh thần vui vẻ, lạc quan sẽ giúp khởi đầu năm mới nhẹ nhàng và tràn đầy động lực. Vì vậy, mỗi người nên giữ nụ cười trên môi, nghĩ về mục tiêu tích cực phía trước, tránh tranh cãi hay to tiếng với người thân. Việc để xảy ra mâu thuẫn ngay thời khắc đầu năm dễ tạo cảm giác nặng nề, ảnh hưởng đến không khí chung của gia đình.

Lựa chọn trang phục phù hợp

Năm Bính Ngọ 2026 thuộc hành Thủy theo ngũ hành. Do đó, các gam màu như xanh dương hoặc đen được khuyến khích vì tương hợp với bản mệnh của năm. Bên cạnh đó, màu đỏ và vàng vốn là những sắc màu tượng trưng cho may mắn, hỷ sự và tài lộc trong văn hóa Á Đông, cũng được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Ngược lại, nên tránh mặc trang phục quá tối màu hoặc quá cũ kỹ, bởi hình ảnh chỉn chu, tươi mới trong ngày đầu năm mang ý nghĩa tích cực về diện mạo và tinh thần.

Điểm đến đầu tiên trong ngày

Sau khi xuất hành theo hướng chính Tây (Tài Thần) hoặc chính Nam (Hỷ Thần), nhiều gia đình thường ghé chùa cầu an hoặc đến chúc Tết những người có tính cách vui vẻ, rộng rãi, được xem là có “vận khí tốt”. Hành động này mang ý nghĩa giao lưu, lan tỏa năng lượng tích cực, thắt chặt tình thân và mở rộng các mối quan hệ tốt đẹp trong năm mới.

Tránh vay mượn, đòi nợ

Một trong những điều được nhắc đến nhiều là kiêng kỵ vay mượn tiền bạc hoặc đòi nợ khi đang trên đường xuất hành đầu năm. Theo quan niệm truyền thống, các giao dịch mang tính “chi ra” hoặc phát sinh tranh chấp trong thời điểm này có thể tạo cảm giác không thuận lợi về tài chính cho cả năm. Dù chỉ là yếu tố tâm lý, việc tránh những tình huống nhạy cảm về tiền bạc trong ngày đầu xuân vẫn được xem là lựa chọn hợp lý.

Sự dứt khoát khi di chuyển

Khi đã bước ra khỏi nhà vào khung giờ đã chọn, nhiều người giữ quan niệm nên đi thẳng với tâm thế tự tin, tránh quay lại lấy đồ hoặc ngoái đầu nhìn lại với tâm trạng lo lắng. Sự dứt khoát ấy tượng trưng cho tinh thần quyết đoán trong công việc, không chần chừ trước cơ hội trong năm mới.

Dân gian lưu truyền quy tắc “nam tả, nữ hữu” khi xuất hành đầu năm. Theo đó, nam giới nên bước chân trái ra trước, còn nữ giới bước chân phải ra trước khi rời khỏi cửa nhà. Hành động mang tính biểu trưng này được cho là thể hiện sự cân bằng âm dương, gửi gắm mong muốn mọi việc trong năm mới được khởi đầu suôn sẻ.

Không xuất hành đúng giờ, đúng hướng có sao không?

Trên thực tế, không phải ai cũng có điều kiện sắp xếp để xuất hành đúng khung giờ đẹp hoặc đúng hướng như gợi ý. Theo các chuyên gia nghiên cứu văn hóa, điều này hoàn toàn không đáng lo ngại. Nếu không thể đi vào giờ tốt, người dân có thể lựa chọn giờ “Tiểu Cát” hoặc thậm chí là giờ bình thường. Quan trọng hơn cả vẫn là chọn ngày phù hợp và giữ được mục đích xuất hành rõ ràng.

Trong trường hợp ngày dự định không thuận tiện, có thể chuyển sang một ngày khác trong tháng. Yếu tố quyết định không nằm ở việc chính xác từng giờ, từng hướng, mà ở tâm thế tích cực, sự chuẩn bị chu đáo và mong muốn hướng thiện khi bước vào năm mới.

Xuất hành đầu năm nên được nhìn nhận như một nét văn hóa truyền thống giàu ý nghĩa tinh thần. Khi được thực hành với thái độ văn minh, tỉnh táo và không cực đoan, phong tục này góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của mỗi gia đình trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.