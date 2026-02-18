Trong ngày thứ Tư, 18/2/2026 (còn gọi là ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), cục diện địa chi cho thấy ngày (Hợi) và tháng (Dần) nằm trong mối quan hệ Nhị Hợp (cát lợi). Năng lượng Thủy của ngày Hợi đóng vai trò là nguồn sống, nuôi dưỡng hành Mộc của tháng Dần, tạo nên sự khởi đầu đầy sức sống, giúp các kế hoạch và ý tưởng mới dễ dàng đâm chồi nảy lộc.

Có thể nói, đây là ngày Đại Cát cho các hoạt động mang tính chất kết nối, hàn gắn và khởi sự âm thầm nhờ sự hỗ trợ tuyệt vời từ bộ đôi Nhị Hợp và Tam Hợp.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và cách để "tiền đẻ ra tiền" trong ngày này mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Mão (Tam Hợp: Hợi – Mão – Mùi)

Theo tử vi học, ngày Quý Hợi là ngày "Trường Sinh" của tuổi Mão, giúp vận trình tài lộc của con giáp này bùng nổ mạnh mẽ sau những ngày chuẩn bị Tết bận rộn. Do đó, với sự nhanh nhạy và tinh tế của mình, tuổi Mão hãy biết cách nắm bắt để tích lũy ngay từ những ngày đầu năm mới này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Con giáp bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản lì xì lớn hoặc quà biếu giá trị từ các mối quan hệ xã giao chất lượng. Những ý tưởng kinh doanh nảy ra trong lúc trò chuyện đầu xuân có khả năng mang lại lợi nhuận thực tế rất cao trong tương lai gần.

- Cách tối ưu: Tuổi Mão hãy ưu tiên mặc trang phục màu xanh dương hoặc đen để tăng cường thủy khí. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể cân nhắc thực hiện việc khai bút hoặc lập kế hoạch tài chính cho năm mới vào giờ Thìn (7h-9h) để đón nhận năng lượng sáng suốt nhất.

2. Con giáp tuổi Mùi (Tam Hợp: Hợi – Mão – Mùi)

Theo các chuyên gia phong thủy, sự kết hợp giữa Hợi và Mùi tạo nên cục diện Tam Hợp, mang lại sự hài hòa tuyệt đối trong cả tình cảm lẫn tiền bạc cho con giáp này trong ngày mùng 2 Tết. Hãy tận dụng sự khéo léo, mềm mại và tinh tế của mình để tối ưu hóa tài lộc ngay dịp đầu xuấn năm mới này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp tuổi Mùi đến từ sự hỗ trợ của người thân và bạn bè lâu năm. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc những thông tin đầu tư quý giá ngay trên bàn tiệc đầu năm. Đây là ngày bạn "càng vui vẻ, hòa đồng thì lộc càng dày", túi tiền càng rủng rỉnh.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi có thể cân nhắc việc đặt một bao lì xì đỏ có chứa 3 đồng xu cổ dưới gối vào tối Mùng 2. Hành động này giúp kích hoạt "kho tiền" của tuổi Mùi, đảm bảo tài chính của con giáp này luôn vững chắc suốt cả năm Bính Ngọ.

3. Con giáp tuổi Dần (Nhị Hợp: Hợi – Dần)

Theo tử vi học, dù là tháng bản mệnh nhưng gặp ngày Quý Hợi (Thủy sinh Mộc), tuổi Dần sẽ là con giáp như "Hổ mọc thêm cánh", vận trình hanh thông không ai bì kịp. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tuyệt vời này để gặt hái lộc lá ngay từ những ngày đầu năm mới nhé.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Thu nhập của con giáp này có dấu hiệu tăng vọt nhờ những khoản thưởng bất ngờ hoặc doanh thu từ việc kinh doanh khai xuân sớm. Uy tín của bạn tăng cao, khiến nhiều người tự tìm đến đề nghị hợp tác mang lại lợi ích tài chính lớn.

- Cách tối ưu: Tuổi Dần có thể cân nhắc việc xuất hành theo hướng Chính Tây để đón Tài Thần vào sáng Mùng 2. Hãy mang theo một vật phẩm phong thủy hình Hổ hoặc Ngựa bằng gỗ để tăng cường chính khí, giúp giữ tiền chặt chẽ hơn.

* Lưu ý chung: Ngày Quý Hợi cực xung với tuổi Đinh Tỵ và Ất Tỵ. Nếu thuộc hai tuổi này, bạn nên tránh việc tranh cãi về tiền bạc hoặc thực hiện các giao dịch lớn để giữ cho không khí Tết luôn an lành. Chúc tất cả các bạn một ngày Mùng 2 Tết nhiều niềm vui, an lành, sức khỏe và tài lộc nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.