Hương Giang khoe "siêu vòng 2", netizen phán cỡ top 1 Trung Quốc

Body siêu thực của Hương Giang khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi.

Đỗ Hương Giang là một trong những gương mặt mẫu Việt gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt lạnh và thần thái đậm chất high fashion. Sở hữu vóc dáng mảnh mai, khung xương thanh thoát cùng tỷ lệ cơ thể chuân, người đẹp sinh năm 1999 nhanh chóng được giới mộ điệu biết đến sau khi tham gia The New Mentor, từ đó trở thành cái tên đắt show của làng mẫu Việt.

Dù từng nhiều lần vướng tranh luận xoay quanh thân hình có phần gầy gò, Hương Giang vẫn cho thấy vóc dáng này lại là lợi thế lớn của cô trong địa hạt thời trang cao cấp. Những đường nét cơ thể thanh mảnh, đôi chân dài cùng tỷ lệ người gần như "phi thực" giúp Hương Giang luôn hút mọi ánh nhìn trên sàn runway, đồng thời tiệm cận hình ảnh với nhiều người mẫu quốc tế. Mới đây, một khoảnh khắc đời thường được Hương Giang chia sẻ trên mạng xã hội tiếp tục khiến dân tình phải trầm trồ. Thậm chí, body siêu mảnh của cô còn được netizen hài hước nhận xét rằng nếu sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp, nữ người mẫu hoàn toàn có thể trở thành "top 1" nhờ vóc dáng quá đỗi ấn tượng này.

Hương Giang khoe model chuẩn "model size 0". (Nguồn: TikTok)

Vóc dáng của Hương Giang khiến người xem phải "wow" ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sắc vóc đẹp tựa "búp bê sống". Nổi bật nhất chính là vòng eo siêu nhỏ, tạo nên đường cong thắt lại rất rõ giữa phần thân trên và hông. Đáng chú ý, ngay cả khi đang ngồi, phần bụng của nữ người mẫu vẫn phẳng lỳ, gần như không có chút mỡ thừa khiến tổng thể trông gọn gàng và thanh thoát.

Tay và chân đều thon dài và mảnh khảnh, khung vai ngang chuẩn "mắc áo" nhưng vòng 1 vẫn có độ đầy đặn và quyến rũ, giúp vóc dáng không bị cảm giác quá gầy hay thiếu sức sống. So với những hình ảnh trước đây có phần gầy trơ xương, diện mạo lần này của Hương GIang mang đến cảm giác khỏe khoắn, mềm mại và có sức sống hơn hẳn.

Body siêu thực với vòng eo "con kiến" phẳng lì của Hương Giang.

Bên cạnh vóc dáng siêu thực, mái tóc dài cũng là một điểm cộng lớn của Hương Giang khiến hội chị em phải "xin vía". Mái tóc của nữ người mẫu đen óng, suôn mượt, có độ rủ tự nhiên, nhìn khá dày và chắc khỏe, góp phần làm tổng thể thêm nữ tính, sang trọng và cuốn hút. Làn da trắng mịn không tì vết của cô cũng không có điểm gì để chê.

Mái tóc dài, óng ả và mượt mà của nữ người mẫu khiến ai nhìn cũng phải tị.

Netizen cho rằng nếu Hương Giang hoạt động bên Trung - thị trường chuộng vóc dáng "mình hạc xương mai" thì cô chắc chắn top đầu.

Không chỉ nổi trội trên sàn runway, những khoảnh khắc đời thường của Đỗ Hương Giang cũng thu hút lượng lớn ngườ xem trên MXH nhờ tỷ lệ cơ thể sắc nét. Thân hình thanh thoát, vòng eo "siêu thực" cùng khung xương nhỏ khiến nữ người mẫu nổi bật giữa những khung cảnh rất đỗi đời thường.

Hình thể này cũng từng khiến Hương Giang vướng không ít tranh luận, song cô lựa chọn đối diện khá thẳng thắn thay vì né tránh. Nữ người mẫu từng chia sẻ: "Người sợ cứ sợ, người thích cứ thích", cho thấy sự bình thản và tự tin trước những nhận xét trái chiều về hình thể. Hương Giang cũng quan niệm cân nặng có thể thay đổi theo từng thời điểm, hôm nay tăng, ngày mai giảm là chuyện hoàn toàn bình thường. Sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là cảm thấy yêu thích, thoải mái và tự tin với chính cơ thể của mình.





Vóc dáng siêu gầy cùng vòng eo 0% mỡ thừa của Hương Giang.

Ảnh: TikTok, Instagram.