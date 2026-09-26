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Hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu

chinhphu.vn
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Ông Trần Hiệp (Gia Lai) đóng BHXH tự nguyện được 05 năm, đến tháng 9/2026 ông đủ tuổi nghỉ hưu (đủ 61 năm 6 tháng).

Ông Hiệp hỏi, tháng 9/2026 ông đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu để đủ 15 năm, đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí có được không? Nếu không được, ông phải đóng tiếp BHXH tự nguyện đến tháng nào mới được giải quyết chế độ hưu trí?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai trả lời như sau:

Căn cứ Điều 64 Luật BHXH năm 2024, người tham gia BHXH có thời gian đóng BHXH tối thiểu từ đủ 15 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, năm 2026 tuổi nghỉ hưu đối với lao động làm việc bình thường đối với nam đủ 60 tuổi 6 tháng, nữ đủ 57 tuổi, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ, theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi (năm 2028), nữ đủ 60 tuổi (2035).

Như vậy, ông có thời gian đóng BHXH được 05 năm nên chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Về đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu, theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 159/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự nguyện được đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng tối đa không quá 05 năm (60 tháng) và đóng BHXH một lần cho những năm còn thiếu nhưng tối đa không quá 05 năm (60 tháng).

Trường hợp của ông đã đủ 61 tuổi 6 tháng và có thời gian đóng BHXH 05 năm. Như vậy, ông còn thiếu tối thiểu 10 năm (120 tháng) nên ông không được đóng BHXH một lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

Để đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH, ông có thể lựa chọn tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng hằng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng một lần cho những năm về sau nhưng tối đa không quá 05 năm (60 tháng), tiếp sau đó ông đóng BHXH một lần cho 05 năm còn thiếu để được hưởng lương hưu. Như vậy, dự kiến thời gian ông nhận lương hưu khi ông đủ 66 tuổi 6 tháng.

Đóng BHXH bao nhiêu năm được hưởng lương hưu tối đa 75%? Cách tính cụ thể năm 2026 ra sao?
Tags

BHXH tự nguyện

lương hưu

Luật BHXH

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