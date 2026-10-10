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Hướng dẫn cách để lao động 46 tuổi làm trong DNNN nhận lương hưu cao nhất

Hà Linh
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Trường hợp lao động 46 tuổi làm việc trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hoàn toàn có thể tối ưu hóa mức lương hưu bằng cách chủ động nắm rõ quy định về tỷ lệ hưởng, thời gian đóng BHXH và cách tính bình quân tiền lương.

"Thời điểm vàng" để lập chiến lược tích lũy lương hưu tối đa 75%

Ở tuổi 46, người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn khoảng 15 đến 16 năm làm việc trước khi tới tuổi nghỉ hưu.

Để có lương hưu cao nhất, người lao động cần tập trung vào hai yếu tố: tỷ lệ hưởng và mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.

Thứ nhất, hãy đảm bảo tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng tối đa 75%.

Thứ hai, tối ưu hóa tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Thứ ba, hạn chế tối đa việc nghỉ hưu trước tuổi. Chủ động kiểm tra sổ bảo hiểm xã hội ngay hôm nay để có chiến lộ trình phù hợp nhất cho tương lai.

Đối tượng người lao động cần tra cứu ngay tình trạng đóng BHXH
Tags

BHXH

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