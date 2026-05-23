Hungary khôi phục lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ Ukraine

Hải Yến
Ngày 23/5, Chính phủ Hungary đã ban hành sắc lệnh khôi phục lệnh cấm nhập khẩu khoảng 20 loại hàng nông sản từ Ukraine.

Lệnh cấm này vốn được đưa ra từ năm 2023 dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, sau khi Hungary tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì tác động kinh tế từ xung đột Ukraine.

Khi đó, Hungary cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ thuế quan đã khiến nông sản giá rẻ từ Ukraine tràn vào các thị trường biên giới, gây bất ổn cho ngành nông nghiệp trong nước.

Trong thời gian áp dụng, Hungary vẫn cho phép hàng hóa quá cảnh nhưng cấm nhập khẩu trực tiếp vào thị trường nội địa. Lệnh cấm tiếp tục duy trì ngay cả sau khi EU thay thế cơ chế miễn thuế tạm thời bằng một thỏa thuận thương mại mới vào năm ngoái.

Chính phủ mới và “lỗi lập pháp”

Sau cuộc bầu cử gần đây, đảng Tisza của Thủ tướng Peter Magyar đã đánh bại Fidesz của ông Orban và tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Điều này đồng nghĩa các biện pháp thương mại gắn liền với tình trạng khẩn cấp, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine, tự động hết hiệu lực.

Ngay sau đó, một số lô hàng ngũ cốc đã vượt biên giới vào Hungary, khiến Hiệp hội nông dân nước này gây sức ép buộc Chính phủ khôi phục lệnh cấm.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Magyar xác nhận: “Hungary cấm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine”. Người phát ngôn Chính phủ cho biết lệnh cấm bị hủy bỏ “do lỗi lập pháp” trong quá trình rà soát gần 1.000 sắc lệnh từ chính quyền tiền nhiệm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Szabolcs Bona gọi đây là “cái bẫy nghiêm trọng đối với nông dân Hungary” và khẳng định Chính phủ sẽ không để sản phẩm nhập khẩu “đe dọa sinh kế của nông dân”.

Phản ứng từ EU và các nước láng giềng

Cùng với Hungary, Ba Lan và Slovakia cũng duy trì lệnh cấm nhập khẩu nông sản Ukraine, bất chấp sự phản đối từ Brussels. Ủy ban châu Âu cho rằng các lệnh cấm này là bất hợp pháp vì chính sách thương mại thuộc thẩm quyền của EU, đồng thời từng cân nhắc hành động pháp lý nhưng chưa thực hiện.

Bà Karin Karlsbro, báo cáo viên của Nghị viện châu Âu về thương mại EU-Ukraine, bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc” trước quyết định của Hungary.

Phía Ukraine chưa đưa ra bình luận, song Tổng thống Vladimir Zelensky nhiều lần chỉ trích các lệnh cấm này.

Dù vận động tranh cử với cam kết gắn kết hơn với EU, ông Magyar vẫn thể hiện sự tiếp nối một số chính sách của ông Orban. Ông phản đối việc thúc đẩy nhanh tiến trình gia nhập EU của Ukraine và giữ Hungary ngoài gói hỗ trợ tài chính mới nhất của khối dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định sẽ không chặn gói viện trợ mới của EU và có động thái mềm mỏng hơn về các vấn đề xã hội, khi bổ nhiệm bà Judit Lannert - được truyền thông gọi là “nhà hoạt động LGBT đầu tiên” làm Bộ trưởng Giáo dục.

Theo RT


