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Hưng Việt, ASV, EHang và Hateco chính thức ký kết: Thử nghiệm taxi bay "chưa từng có tiền lệ" tại Hà Nội

H.Linh
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Sự hợp tác này hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng đột phá cho chuỗi logistics, cảng biển và đô thị thông minh trong tương lai.

Ngày 29/9, Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt, Aerial Sea Ventures (ASV) và EHang Holdings Limited cùng Tập đoàn Hateco, ký biên bản ghi nhớ hợp tác thử nghiệm và phát triển hệ sinh thái hàng không không người lái (UAV/eVTOL) phục vụ logistics, cảng biển và bất động sản.

Theo đó, Tập đoàn Hateco đóng vai trò kết nối hệ sinh thái hạ tầng logistics, cảng biển, khu công nghiệp và bất động sản của tập đoàn, tạo điều kiện nghiên cứu các mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động thực tiễn.

Công ty Hưng Việt đảm nhiệm vai trò điều phối hợp tác tại Việt Nam; ASV kết nối các nguồn lực và đối tác quốc tế; EHang tham gia cung cấp hoặc hỗ trợ cung cấp phương tiện bay cùng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật và chuyên môn liên quan.

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Ông Đặng Đức Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt.

Trọng tâm của thỏa thuận là nghiên cứu ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) và taxi bay (eVTOL) trong vận chuyển hàng hóa giữa các trung tâm logistics, cảng cạn, khu công nghiệp, kho vận, sân bay và các địa điểm phù hợp, hướng tới khả năng tích hợp phương tiện bay vào chuỗi logistics hiện hữu.

Đối với lĩnh vực cảng biển, các bên sẽ nghiên cứu mô hình vận chuyển hàng hóa, vật tư, phụ tùng và nhu yếu phẩm giữa bờ, khu vực cảng và tàu biển; xem xét các kịch bản thử nghiệm tại khu vực Lạch Huyện (Hải Phòng), Liên Chiểu (Đà Nẵng) và những địa điểm phù hợp khác.

Bên cạnh đó, hợp tác còn hướng tới nghiên cứu phát triển hạ tầng cất, hạ cánh, sạc và điều phối phương tiện bay (Vertiport); tích hợp các nền tảng số phục vụ quản lý hàng hóa, theo dõi hành trình và vận hành dịch vụ.

Đặc biệt, các bên cũng đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển năng lực UAV/eVTOL tại Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo, vận hành, bảo dưỡng, nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ và từng bước nội địa hóa phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo lộ trình dự kiến, chương trình hợp tác sẽ được triển khai qua các giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị, thử nghiệm, đánh giá và xem xét mở rộng, thương mại hóa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, pháp lý, tài chính và điều kiện thị trường.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và công nghệ Hưng Việt, nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát đề xuất mô hình phát triển kinh tế tầm thấp - phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hoá tự hành - Ehang. 

Hai bên cùng đề xuất thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiến hành thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái và xây dựng mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chia thành 4 giai đoạn.

Hưng Việt, ASV, EHang và Hateco chính thức ký kết: Thử nghiệm taxi bay "chưa từng có tiền lệ" tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mẫu taxi bay EH-216S.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chia sẻ, mô hình thử nghiệm taxi bay hiện chưa có tiền lệ và quyết định đồng hành này là một bước đi vô cùng mạnh mẽ của chính quyền thành phố Hà Nội nhằm tạo ra động lực kinh tế mới, kéo theo sự phát triển của hàng loạt lĩnh vực như dữ liệu, hạ tầng, đào tạo nhân lực, đặc biệt là ngành kỹ thuật hàng không mới, đồng thời góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ùn tắc giao thông cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Hưng Việt phối hợp cùng đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất các thủ tục đề xuất thí điểm theo mô hình sandbox trình thành phố xem xét, phê duyệt.

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taxi bay

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