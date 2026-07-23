Huế lần đầu tổ chức Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế: Mỹ Tâm, MONO, Phương Mỹ Chi góp mặt

Ngày 23/7, tại Văn phòng UBND TP Huế, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Sự kiện được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ, đồng thời góp phần xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và trung tâm văn hóa của khu vực. Sự kiện do Ban Tổ chức Festival Huế phối hợp với Beyond Communication tổ chức.

Huế Wonderverse Music Fest 2026 sẽ diễn ra từ 30/8 đến 1/9/2026 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao TP Huế. Chương trình phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Họp báo công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Theo Ban Tổ chức, đây là lần đầu tiên Huế xây dựng một IP (Intellectual Property) cho lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế với định hướng phát triển thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Mô hình này được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", lễ hội sẽ kết hợp di sản văn hóa với âm nhạc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn. Ban Tổ chức cho biết lần đầu tiên tại Huế sẽ có một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế với hệ thống màn hình LED quy mô lớn, công nghệ visual, media, laser cùng nhiều hiệu ứng trình diễn hiện đại.

Bên cạnh các chương trình nghệ thuật, lễ hội còn có không gian trải nghiệm văn hóa, sáng tạo, công nghệ, ẩm thực và các hoạt động tương tác cộng đồng dành cho người dân và du khách.

Một điểm nhấn của sự kiện là hình tượng Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Linh vật được lấy cảm hứng từ hình tượng trong văn hóa Huế và thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật số, hướng tới trở thành biểu tượng nhận diện của lễ hội trong các mùa tổ chức tiếp theo.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế phát biểu tại buổi họp.

Tâm điểm của Huế Wonderverse Music Fest 2026 là hai đêm đại nhạc hội với hai chủ đề khác nhau.

Đêm đầu tiên (30/8) mang chủ đề "Di sản Thức giấc", tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc đương đại và chất liệu truyền thống. Chương trình có sự tham gia của ca sĩ Mỹ Tâm trong vai trò nghệ sĩ biểu diễn chính (headliner), cùng Phương Mỹ Chi và DJ/Producer Hoaprox. Dịp này, ca sĩ MONO cũng được công bố là Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador), đồng hành cùng Ban Tổ chức trong các hoạt động quảng bá hình ảnh Huế đến giới trẻ.

Đêm thứ hai (1/9) với chủ đề "Di sản Hội nhập" sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử quốc tế. Ban Tổ chức xác nhận sự góp mặt của DJ VinJaz - nghệ sĩ từng biểu diễn tại Ultra Music Festival và DJ MESS - nghệ sĩ từng xuất hiện tại Tomorrowland, cùng nhiều DJ quốc tế sẽ tiếp tục được công bố trong thời gian tới. Đây cũng là bước khởi đầu cho định hướng phát triển International DJ Festival, đưa Huế trở thành điểm đến mới của âm nhạc điện tử trong khu vực.

Thông qua lễ hội, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ quảng bá hình ảnh một Huế vừa gìn giữ các giá trị di sản, vừa đổi mới, sáng tạo và hội nhập bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc, qua đó góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và đưa Huế trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô quốc tế.