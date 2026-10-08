Huda công bố chương trình CSR Liên Minh Chân Thành, gắn kết cộng đồng vì miền Trung

Tiếp nối tinh thần chân thành gắn kết, bia Huda công bố nền tảng "Liên Minh Chân Thành", cam kết đồng hành cùng miền Trung qua ba trụ cột: cứu trợ, kết nối mảng xanh và giáo dục.

‏‏"Liên Minh Chân Thành": Từ nghĩa đồng bào đến sức mạnh gắn kết bền bỉ‏

‏Dải đất miền Trung qua bao đời luôn kiên cường đối diện với thử thách của thiên nhiên. Đất mẹ khắc nghiệt đã tôi luyện nên những con người quật cường, giàu nghĩa khí và luôn sẵn sàng sẻ chia. Lòng tốt và sự thiện tâm hướng về miền Trung luôn dạt dào, song những nỗ lực ấy sẽ tạo nên đổi thay to lớn hơn nữa nếu có một nhịp cầu điều phối bài bản, biến từng hành động đơn lẻ thành sức mạnh tập thể bền vững. Đồng thời, các hoạt động vì cộng đồng ngày nay cũng cần những cơ chế tương tác hai chiều gần gũi hơn để người dân có thể trực tiếp đồng hành và chung tay tạo tác động thực chất.

Tiếp nối dấu ấn vì cộng đồng từ chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương", Huda chính thức ra mắt nền tảng CSR "Liên Minh Chân Thành"

‏‏Gắn bó với dải đất Miền Trung hơn nhiều thập kỷ, thấu hiểu khát khao cống hiến cho quê hương của mỗi người con xứ sở, Huda - thương hiệu bia thuộc công ty Carlsberg Việt Nam đảm nhận vai trò cầu nối chân thành, chính thức khởi dựng "Liên Minh Chân Thành" nhằm kết nối mọi nguồn lực xã hội thành một mạng lưới hành động có tổ chức và lâu dài. Nền tảng được định hình vững chắc dựa trên ba trụ cột chiến lược xuyên suốt gồm: Cứu trợ thiết thực nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và an sinh cấp thiết; kết nối mảng xanh hướng đến phục hồi mảng xanh chở che dải đất; và Giáo dục tương lai với khát vọng bồi đắp tri thức cho thế hệ kế cận.‏

‏"Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung": Khi mỗi nắp bia là một viên gạch chở che đất mẹ‏

‏Huda ra mắt chương trình khuyến mãi: Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung với cơ chế chiến thắng kép độc đáo

‏Để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn ngay từ năm đầu tiên bằng hành động cụ thể, Huda mang đến chương trình khuyến mãi "Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung". Đây là bước mở màn mở ra cơ chế tham gia đơn giản, biến từng khoảnh khắc bật nắp bia quen thuộc mỗi ngày thành một hành động cùng Huda đóng góp thiết thực cho Miền Trung. ‏

‏Trọng tâm của chương trình nằm ở sáng kiến cơ chế "Chiến thắng kép" minh bạch và độc đáo. Với mỗi lần khách hàng may mắn bật nắp trúng giải đặc biệt 100 triệu đồng cho riêng mình, Huda sẽ đối ứng mở khóa 100 triệu đồng tương ứng từ Quỹ hỗ trợ miền Trung trị giá 2 tỷ đồng. Khi 20 chiếc nắp vàng được tìm thấy, toàn bộ nguồn quỹ 2 tỷ đồng sẽ được kích hoạt trọn vẹn. Người tham gia không chỉ đón nhận vận may cho bản thân, mà còn chung tay đóng góp cho Miền Trung thân yêu cùng HUDA. ‏

‏Mỗi nắp Huda bật mở giờ đây không chỉ rinh thắng lớn về cho bản thân, mà còn là một viên gạch người tiêu dùng cùng Huda trực tiếp đặt xuống để chở che và vun đắp quê hương miền Trung. ‏

‏ Huda hiệu triệu đồng minh khắp các tỉnh thành, cùng miền Trung giành thắng lớn

‏Huda cùng cam kết dài lâu: Dựng xây mái ấm hôm nay, bồi đắp tấm khiên tự nhiên mai sau‏

‏Nguồn kinh phí 2 tỷ đồng được giải ngân trực tiếp thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Huda với chính quyền và các cơ quan ban ngành sở tại ở các tỉnh miền Trung. Toàn bộ nguồn lực tập trung xóa bỏ các căn nhà tạm bợ trước mùa mưa bão, kết hợp các chương trình chăm sóc y tế cộng đồng thiết thực.‏

‏Năm 2026 là viên gạch nền móng đầu tiên kết nối sức mạnh người dân. Theo lộ trình phát triển dài hạn, "Liên Minh Chân Thành" sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trong các giai đoạn tiếp theo, đồng hành cùng các tổ chức xã hội và doanh nghiệp lớn để cùng nhau kiến tạo "Tấm khiên tự nhiên" trường tồn che chở cho dải đất miền Trung. ‏

‏Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

‏HUDA là thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

‏Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.‏

‏*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.‏