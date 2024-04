Houthi, Hezbollah đồng loạt cùng Iran tấn công Israel: Nổ liên tiếp, chiến đấu cơ Israel ồ ạt xuất kích

Houthi - Hezbollah cùng Iran tấn công Israel

Đêm 13/4, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công của Tel Aviv vào lãnh sự quán Iran tại Syria hôm 1/4.

Thiếu tướng Rafi Milo - chỉ huy Bộ tư lệnh hậu phương Israel cho biết, khoảng hơn 100 UAV Iran đã tiến về phía Israel. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn một nguồn tin nói rằng, Tehran đã đồng thời phóng đợt tên lửa đạn đạo đầu tiên trong cuộc tấn công.

Đáng lưu ý, theo Times of Israel, cùng phối hợp với Iran là các lực lượng ủy nhiệm của nước này, bao gồm Houthi và Hezbollah.

Israel công bố hình ảnh đánh chặn mục tiêu từ Iran (chưa rõ là UAV hay tên lửa). Nguồn: Times of Israel

Cũng trong đêm 13/4, phiến quân Houthi ở Yemen đã phóng một loạt máy bay không người lái nhằm vào Israel. Công ty an ninh Ambrey cho biết, các đợt phóng của Houthi có thể đã được tính toán thời gian để tiếp cận Israel cùng lúc với UAV Iran.

Hezbollah cũng tuyên bố đã bắn hàng chục quả rocket từ Lebanon nhằm vào trụ sở phòng không của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại khu vực doanh trại Kaila, cao nguyên Golan. Còi báo động đã vang lên trong khu định cư Snir phía bắc Israel.

Tờ New York Times dẫn lời 2 quan chức Israel giấu tên cho biết, họ phát hiện các UAV còn được phóng đi từ Iraq.

Dự kiến, cao nguyên Golan và căn cứ không quân của Israel ở sa mạc Negev là khu vực sẽ bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công của Iran. Trước đó, theo ước tính của kênh Channel 12, UAV Iran sẽ mất khoảng 9 giờ đồng hồ để vươn tới Israel.

Về phía Houthi, lực lượng này được cho là nhắm vào các cảng biển của Israel.

Hàng loạt chiến đấu cơ Israel xuất kích

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari - người phát ngôn của IDF cho biết, "một số lượng lớn" máy bay chiến đấu Israel đã xuất kích, sẵn sàng chống lại các đợt tấn công của Iran.

Bên cạnh đó, cũng theo ông Hagari, hệ thống phòng không Israel "đã được kích hoạt đầy đủ và đang đánh chặn các mối đe dọa ở bất cứ nơi nào cần thiết".

Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết, "một số lượng lớn" máy bay chiến đấu Israel đã xuất kích để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran. Nguồn: Times of Israel

"Vào thời điểm này, nhiều máy bay chiến đấu của IDF đã có mặt trên không, sẵn sàng chống lại mối đe dọa. Các bạn có thể nghe thấy tiếng nổ do mục tiêu bị đánh chặn hoặc do mảnh vỡ rơi xuống. Vì có nhiều lý do khác nhau nên cảnh báo có thể được đưa ra trên diện rộng" - Ông Hagari cho hay.

"IDF sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ công dân nhà nước Israel" - Vị Chuẩn Đô đốc nhấn mạnh.

Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức quân sự cho biết, quân đội Israel đang tìm cách đánh chặn các UAV do Iran phóng trước khi chúng tiếp cận bầu trời Israel.

Phía Israel dự đoán, Iran có thể sẽ phóng thêm các đợt UAV mới theo thời gian. Hiện IDF đang tích cực giám sát các phương tiện quân sự khác của Iran trong khu vực để kịp thời phát hiện các đợt tấn công bổ sung.

"Hơn 100 UAV Iran bị bắn hạ"

CNN dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết, hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã chặn được một số UAV Iran, nhưng không tiết lộ thông tin cụ thể.

Một quan chức quốc phòng Israel nói với tờ Times of Israel rằng, hơn 100 UAV Iran đã bị bắn hạ bên ngoài không phận Israel.

Ngoài Mỹ, Jordan đã triển khai máy bay chiến đấu bắn hạ hàng chục UAV Iran bay qua miền bắc và miền trung nước này. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, các chiến đấu cơ của Anh tại Trung Đông "sẽ ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công trên không nào trong phạm vi của chúng tôi".

Nhiều vụ nổ được ghi nhận

Phóng viên của CNN có mặt tại Israel đã ghi nhận âm thanh của nhiều vụ nổ phía trên bầu trời Tel Aviv. Những tiếng nổ này dường như xuất phát từ việc IDF đánh chặn mục tiêu.

Một số vụ nổ khác ở Jerusalem, Beersheba, khu vực Biển Chết và Hebron ở Bờ Tây, cũng như Cao nguyên Golan ở biên giới với Syria cũng được báo cáo.

Còi báo động vang lên ở nhiều nơi tại Israel khi hệ thống phòng không được kích hoạt.

"Chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhiều vụ đánh chặn trên bầy trời Israel, đến từ nhiều hướng khác nhau. Thật khó để biết đâu là tên lửa đang bay tới và tên lửa đánh chặn. Tôi nghe thấy nhiều vụ nổ, âm thanh giống như tiếng đánh chặn. Chúng tôi đã ghi nhận khoảng 20-30 đợt như vậy" - Phóng viên Nic Robertson của CNN cho hay.