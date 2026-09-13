Houthi đề nghị Mỹ không can thiệp vào xung đột với Saudi Arabia

Tổng thống Donald Trump cho biết Houthi đã đề nghị Mỹ không can thiệp vào cuộc xung đột đang leo thang giữa lực lượng này và Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi đã giành được những bước tiến lớn dọc bờ biển Yemen trên Biển Đỏ trong tuần này, đẩy lùi các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn và chiếm các cảng chiến lược Mocha và Dhubab, cùng đảo Perim (Mayun) tại cửa ngõ eo biển hẹp Bab al-Mandeb.

Đà tiến công này giúp Houthi tăng cường kiểm soát một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, đồng thời đe dọa một tuyến đường quan trọng khác đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia.

“Houthi đã gọi cho chúng tôi và họ không muốn giao chiến với chúng tôi”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 12/9, trong chuyến thăm Ireland. Ông nói thêm rằng lực lượng này “không muốn chúng tôi tấn công họ” và “muốn chúng tôi không tham gia”.

Ông Trump cho biết Houthi đang cho phép phần lớn tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, đồng thời nói rằng “chỉ có một quốc gia mà họ không hài lòng lắm, và chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề đó”.

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman được cho là đã 2 lần gọi điện cho ông Trump hôm 10/9 và đề nghị Tổng thống Mỹ ra lệnh không kích Houthi nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng này.

Theo Axios, ông Trump đã từ chối đề nghị, trong khi các quan chức Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn cung cấp cho Saudi Arabia thông tin tình báo và dữ liệu chỉ thị mục tiêu, đồng thời khoảng 200 quân nhân Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phi chiến đấu.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper cũng đã tới Saudi Arabia để tiến hành các cuộc tham vấn khẩn cấp.

Ông Trump xác nhận đã nói chuyện với Thái tử Saudi Arabia nhưng không tiết lộ chi tiết cuộc trao đổi. “Ông ấy là một người bạn tốt của tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa”, ông Trump nói.

Houthi mô tả chiến dịch của lực lượng này là cuộc đấu tranh nhằm đẩy các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn ra khỏi Yemen và khôi phục chủ quyền của đất nước.

“Chúng tôi không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào ngoài Saudi Arabia. Trên thực tế, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb và Biển Đỏ”, ông Mohammed al-Bukhaiti, người phát ngôn của Houthi, nói với RT hôm 10/9.

Ông al-Bukhaiti cũng cảnh báo lực lượng Houthi đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu rộng hơn nếu các cường quốc bên ngoài tham gia cùng Saudi Arabia.

Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia trong những tuần gần đây, trong khi Saudi Arabia cáo buộc các drone được phóng từ Iraq thực hiện một cuộc tấn công riêng, buộc nước này phải đóng tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây chủ chốt.

Giao tranh đã leo thang mạnh trong những ngày gần đây. Các lực lượng chính phủ công bố nhiều video về các cuộc phản công, trong đó có những gì họ gọi là “các cuộc không kích chính xác nhằm vào phương tiện quân sự và các tay súng Houthi bên trong khu vực tiêu diệt Mocha được chỉ định”.

Người phát ngôn Houthi Yahya Saree hôm 12/9, cho biết máy bay Saudi Arabia đã tiến hành 129 cuộc không kích tại 7 tỉnh của Yemen trong 48 giờ trước đó, sử dụng máy bay F-15 và Typhoon, đồng thời cảnh báo các cuộc oanh kích “sẽ không thể không bị đáp trả”.

Houthi cũng công bố nhiều video chiến đấu về đà tiến công nhanh chóng của lực lượng này, cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn bằng vũ khí thông thường, tên lửa đạn đạo và drone, cùng những phương tiện bị bỏ lại, phá hủy và thi thể binh sĩ thiệt mạng.

Thông báo từ kênh truyền hình YemenTV về hoạt động quân sự của Không quân Yemen nhắm vào lực lượng Houthi ở vùng Dhubab và dọc bờ biển phía Tây.

Theo RT



