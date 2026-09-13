Saudi Arabia kêu gọi đồng minh giúp chống Houthi, nhưng không ai đáp lại

Sự tiến công nhanh chóng của lực lượng Houthi dọc theo bờ biển phía Tây Yemen đang thử thách ý chí can thiệp của các đối tác của Saudi Arabia.

Chiến đấu cơ của Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi đã tiến về eo biển Bab el-Mandeb, một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới.

Nhóm này đã chiếm được thành phố cảng Mokha trên Biển Đỏ vào ngày 10/9, và ngày hôm sau tiến đến Dhubab sau khi chiếm được Perim, còn được gọi là Mayyun, một hòn đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát tuyến đường thủy này.

Cuộc tiến công này đã làm gia tăng mạnh áp lực lên Saudi Arabia, quốc gia ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, và đang phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công tên lửa và UAV của lực lượng Houthi.

Vương quốc này hiện đang đối mặt với nguy cơ Houthi có thể củng cố vị trí dọc bờ biển Biển Đỏ, đồng thời đe dọa tuyến đường hàng hải ngày càng quan trọng, do giao tranh quanh eo biển Hormuz làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa ở phía Đông.

Cho đến nay, Mỹ đã phân biệt rõ ràng giữa việc ủng hộ Saudi Arabia và việc trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh Yemen mới.

Theo Axios, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã thực hiện hai cuộc gọi cho Tổng thống Donald Trump vào ngày 10/9, yêu cầu Lầu Năm Góc tiến hành các cuộc tấn công chống lại lực lượng Houthi.

Ông Trump đã từ chối, và các quan chức Mỹ nói, chính quyền hiện không có kế hoạch can thiệp quân sự trực tiếp vào nhóm này.

Mặc dù không cam kết tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp, Mỹ đã mở rộng hỗ trợ quân sự cho Saudi Arabia.

Theo CNN, dẫn lời năm nguồn tin quen thuộc với các hoạt động này, hiện có hơn 100 cố vấn quân sự Mỹ đang ở trong vương quốc, để cung cấp thông tin tình báo, và hỗ trợ xác định mục tiêu cho chiến dịch chống lại Houthi.

Vị thế của Pakistan phức tạp hơn, vì nước này vừa có cam kết an ninh với Saudi Arabia, vừa có quan hệ ngoại giao với Iran.

Tháng trước, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã ký Hiệp định Makkah về Quốc phòng Chung, theo đó một cuộc tấn công vũ trang vào một trong 3 nước sẽ được coi là một cuộc tấn công vào cả 3 nước.

Hiệp định này sau đó đã được thể chế hóa thông qua một ủy ban chính trị và quốc phòng chung.

Ban đầu, Pakistan ra tín hiệu, thỏa thuận này có thể trở nên có hiệu lực nếu Saudi Arabia tiếp tục bị tấn công.

Ngày 9/9, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cho biết, các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia có thể kích hoạt thỏa thuận. Nhưng sau đó, Pakistan đã tìm cách giảm bớt kỳ vọng về một phản ứng quân sự ngay lập tức.

Ngày 10/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Sajjad Haider Khan cho biết, hiện tại không có bất kỳ phản ứng quân sự nào theo thỏa thuận đang được thảo luận.

Ông nói, Pakistan sẽ hành động “khi thời điểm thích hợp đến”, nhưng từ chối nêu rõ hình thức hành động đó có thể là gì.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lập trường thận trọng tương tự, mặc dù nước này đã lên án công khai các cuộc tấn công của lực lượng Houthi mạnh mẽ hơn Pakistan.

Ngày 8/9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ “lên án mạnh mẽ nhất” các cuộc tấn công vào Saudi Arabia, tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, đồng thời kêu gọi Houthi ngừng các hành động của mình.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các cuộc tấn công này đang làm suy yếu nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp chính trị lâu dài ở Yemen.

Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ chưa công khai tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công ở Yemen, hoặc triển khai quân đội tại đó, để đáp trả sự tiến công của lực lượng Houthi.

Do đó, lập trường hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự ủng hộ mà không có cam kết quân sự chính thức.

Do tình huống cấp bách hơn bao giờ hết, Saudi Arabia đang phải tìm kiếm sự can thiệp từ bên ngoài. Tuy nhiên, 3 quốc gia, mà Saudi Arabia có thể trông cậy vào để được giúp đỡ, hiện đang không tiến hành những can thiệp có thể ngay lập tức thay đổi cục diện chiến trường.

Hiện tại, điều đó có nghĩa là Saudi Arabia đang phải đối mặt với một chiến trường thay đổi nhanh chóng, chủ yếu thông qua lực lượng của chính họ và các đồng minh Yemen. Chắc chắn là tỷ lệ thắng không nghiêng về phía vương quốc này.

Theo South Front



