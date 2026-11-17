Lê Phạm Hiểu Ly, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ly Meo, từng là người bán hàng online, sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi. Người này bị đưa ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm trong vụ án ma túy liên quan Lê Thanh Tú (Tú Cơ).

Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh hotgirl Ly Meo, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm. Phiên tòa đang trong phần thủ tục và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Hotgirl bán hàng online, có hàng chục nghìn người theo dõi

Lê Phạm Hiểu Ly được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ly Meo. Ly quê ở khu vực Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng), từng sinh sống tại Bình Dương (nay là TP.HCM) và được biết đến với công việc bán hàng online.

Theo VnExpress, cô gái này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình ưa nhìn, thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân và cuộc sống được mô tả là khá sang chảnh. Các bài viết về Ly Meo thời điểm đó cho biết cô có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Ly từng bị TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cái tên Ly Meo bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi Công an TP.HCM phát lệnh truy nã cô vào tháng 9/2025, liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam.

Lê Phạm Hiểu Ly trên Facebook cá nhân. Ảnh:Công an cung cấp