Hot nhất MXH: Mỹ nam Vườn Sao Băng bị tẩy chay diện rộng vì bắt nạt nàng Cỏ, hành xử không đáng mặt đàn ông

Ngày 23/5, Sina đưa tin tranh cãi giữa cặp đôi Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt nổ ra thu hút hơn 1 tỷ lượt đọc, chiếm trọn bảng xếp hạng các chủ đề hot nhất trên MXH Weibo. Sau trận cãi vã, khán giả buồn lòng khi cặp đôi Vườn Sao Băng (2018) của Trung Quốc sẽ không thể giữ mối quan hệ thân thiết như xưa.

Cặp đôi Vườn Sao Băng "toang"

Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt tái ngộ trong show Quán Trọ Thân Yêu, nơi nam diễn viên được bầu chọn để giữ chức trưởng nhóm. Trong ngày cuối cùng, các thành viên tổ chức lễ trao giải để ghi nhận công sức mọi người. Đến lượt Vương Hạc Đệ, giải thưởng được ghi là "Chỉ là Vương Hạc Đệ", không những thế, tên của nam diễn viên còn bị cố tình gọi sai thành "Vương Hạc Đáy" (vị trí cuối, xếp cuối).

Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt được yêu thích với phim Vườn Sao Băng (2018)

Show quay xong từ tháng 2, nhưng đến tháng 5 mới hoàn thành phát sóng. Khi tập phim được công chiếu, người hâm mộ của Vương Hạc Đệ cho rằng các đồng nghiệp trong show đang cô lập, bắt nạt nam diễn viên. Không những vậy, bản thân Vương Hạc Đệ cũng đăng bài chia sẻ: "Lúc ấy tôi tưởng mình nhạy cảm. Nhưng sau khi xem phân tích của mọi người cả ngày hôm nay thì tôi muốn nói rằng thực sự lúc đó tôi cảm thấy không thoải mái".

Từ đó, fan Vương Hạc Đệ chỉ trích Thẩm Nguyệt và các thành viên khác trên MXH. Thẩm Nguyệt đăng bài xin lỗi Vương Hạc Đệ, khẳng định cô không có ý hạ bệ đồng nghiệp.

Nhiều khán giả cho rằng Vương Hạc Đệ đang cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", dẫn dắt người hâm mộ bạo lực mạng đồng nghiệp. Câu chuyện vốn dĩ có thể được giải quyết riêng, nhưng Vương Hạc Đệ lại đưa lên MXH khiến fan của anh tấn công Thẩm Nguyệt. Không ít người xem đánh giá Vương Hạc Đệ nhỏ nhen, vì sự việc đã xảy ra 3 tháng nhưng nam diễn viên vẫn còn lên "bán thảm", than vãn cho rằng bản thân bị tổn thương.

Khi tham gia show cùng nhau, Vương Hạc Đệ khó chịu vì lời bông đùa của Thẩm Nguyệt

Có khán giả bình luận: "Vương Hạc Đệ đọc phân tích của fan xong, vốn không nhớ tới lại nhận ra bản thân khó chịu, rồi lên bài dẫn dắt để fan tấn công bạn diễn. Nghệ sĩ lại nghe theo lời người hâm mộ rồi than thở vì một việc nhỏ nhặt, đúng là kẻ nhỏ nhen nhất giới giải trí".

Không những vậy, sau chương trình, nhóm đồng nghiệp trong show Quán Trọ Thân Yêu còn góp tiền bao rạp chiếu, ủng hộ doanh thu cho phim điện ảnh mới của Vương Hạc Đệ. Nhưng nam diễn viên vẫn "nhớ thù xưa", sau 3 tháng vẫn giận dỗi vì cảm thấy bản thân bị đối xử tệ trong tập cuối show.

Đáng tiếc dư luận không đứng về phía Vương Hạc Đệ, những lời chê bai nam diễn viên ngập tràn các trang MXH xứ Trung như Xiaohongshu, Douyin, Weibo... Nam diễn viên bị tẩy chay trên diện rộng, bị chê không đáng mặt đàn ông.

Khán giả ủng hộ Thẩm Nguyệt, cho rằng Vương Hạc Đệ nhỏ nhen thù lâu, đẩy bạn thân vào sóng gió

Hội "nạn nhân" của Vương Hạc Đệ

Theo Sina, Vương Hạc Đệ và Thẩm Nguyệt không chỉ đóng chung trong Vườn Sao Băng (Vương Hạc Đệ đóng nam chính Đào Minh Tự, Thẩm Nguyệt thể hiện nữ chính Sam Thái), cả hai còn là bạn thân suốt 8 năm qua. Khi tham gia sự kiện hoặc show giải trí vô tình gặp nhau, họ luôn thể hiện sự vui vẻ với đối phương. Vì vậy, những người yêu mến cặp đôi không ngờ Vương Hạc Đệ lại không nể mặt bạn bè, sẵn sàng đâm sau lưng Thẩm Nguyệt như vậy.

Trước đó, Vương Hạc Đệ cũng cạch mặt bạn diễn Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết . Sau khi phim kết thúc, người hâm mộ của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ nhiều lần công kích tranh cãi bằng những từ ngữ thô tục, hạ bệ thần tượng đối phương. Vì vậy dẫn đến mối quan hệ giữa Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng dần lạnh nhạt.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cũng cạch mặt nhau

Ngoài ra, Vương Hạc Đệ từng bị nghi ngờ "đâm sau lưng" Ngu Thư Hân khi bắt tay với Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư được coi là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân. Triệu Lộ Tư còn kiện hàng loạt người hâm mộ của Ngu Thư Hân với lý do phỉ báng, bịa đặt thông tin sai lệch khiến cả hai như nước với lửa. Việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư tới tham gia buổi biểu diễn là biểu hiện của việc nam diễn viên đã đứng về phía phe Triệu Lộ Tư, đối đầu với Ngu Thư Hân và không khác gì đâm sau lưng bạn diễn cũ.

Sau khi quay lưng với Vương Hạc Đệ, khán giả đã tung nhiều bằng chứng cho thấy nam diễn viên cũng từng hành động thô lỗ, phát ngôn EQ thấp với đồng nghiệp khác. Với Thẩm Nguyệt, Vương Hạc Đệ chê "nhìn cô ấy phát ngán", nói Thẩm Nguyệt là con ngốc, giật dây áo nữ diễn viên. Vương Hạc Đệ từng ở trước mặt Hoàng Tử Thao bảo Từ Nghệ Dương không đẹp. Nam diễn viên còn đập gãy cây kiếm băng của đàn em Lưu Diệu Văn, nói Huỳnh Hiểu Minh "nửa người chôn dưới đất" và thường xuyên chê bai đàn anh Từ Chí Thắng...

Vương Hạc Đệ không ít lần đùa giỡn quá trớn với đồng nghiệp nhưng không ai chỉ trích nam diễn viên

Vì vậy, Vương Hạc Đệ bị chỉ trích nặng nề là "tiêu chuẩn kép", "trà xanh nam" chỉ nhớ tới sự khó chịu của mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác.

Vương Hạc Đệ giờ đây bị ví là "chuột chạy qua đường, ai cũng có thể đánh"