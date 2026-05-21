Tình hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là "tổng tài Việt Nam" vừa thua lỗ hơn 60 tỷ

Trong giới doanh nhân kiêm nghệ sĩ Việt Nam, Bùi Quang Minh hay còn được biết đến với biệt danh Minh Beta chính là hình mẫu lý tưởng cho danh xưng "tổng tài xé truyện bước ra". Sinh năm 1983 tại Hà Nội, nam doanh nhân sở hữu ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng gu thời trang tinh tế khiến anh luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Dù đã bước sang tuổi 43 và sở hữu khối tài sản khổng lồ, anh vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng trong chuyện tình cảm, càng làm tăng thêm sức hút quyến rũ của một quý ông thượng lưu trong mắt công chúng.

Không chỉ có ngoại hình, nền tảng học vấn của vị tổng tài này cũng thuộc hàng tinh hoa khiến nhiều người phải kiêng nể. Thời đi học, anh là cựu học sinh chuyên Toán của ngôi trường danh tiếng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần của Chính phủ Úc và tốt nghiệp Cử nhân danh dự hạng Nhất tại Đại học Sydney.

Chưa dừng lại ở đó, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp học tập của anh là việc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Harvard danh giá bậc nhất thế giới vào năm 2014, tạo bước đệm vững chắc cho tư duy kinh doanh mang tầm quốc tế sau này.

Sự nghiệp của Minh Beta là chuỗi những thành công rực rỡ với khối gia tài chạm mốc nghìn tỷ đồng nhờ hệ sinh thái Beta Group do anh sáng lập. Sau khi thành công với chuỗi bánh ngọt lúc trẻ, anh đã xây dựng chuỗi rạp chiếu phim Beta Cinemas và nhanh chóng đưa doanh nghiệp đạt mức định giá 1.000 tỷ đồng vào năm 2020 sau khi gọi vốn thành công từ các quỹ đầu tư Nhật Bản.

Gần đây nhất, anh tiếp tục gây rúng động thị trường điện ảnh khi bắt tay liên doanh với tập đoàn Aeon Entertainment trong một thương vụ trị giá lên đến 5.000 tỷ đồng với mục tiêu phát triển 50 cụm rạp chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh vai trò là một "tổng tài" nghìn tỷ, anh còn là một nghệ sĩ thực thụ khi chính là tác giả kiêm ca sĩ thể hiện ca khúc quốc dân "Việt Nam ơi!".

Tuy nhiên, cuộc đời của vị "tổng tài" hoàn hảo này vừa phải đón nhận một cú vấp ngã tài chính lớn khi anh quyết định bước ra sau ống kính với vai trò đạo diễn kiêm nhà sản xuất cho bộ phim điện ảnh Tết mang tên Mùi Phở. Dù được đầu tư hoành tráng và công phu, bộ phim lại gặp phải sự cạnh tranh quá khốc liệt tại rạp Việt dẫn đến doanh thu thực tế chỉ đạt 38 tỷ đồng trong khi mức hòa vốn lên tới 100 tỷ đồng, lỗ hơn 60 tỷ.

Dẫu chịu thiệt hại khá nặng nề, vị tổng tài tài ba vẫn giữ thái độ vô cùng lạc quan khi cho rằng khoản lỗ này là chi phí học tập xứng đáng để anh có thêm những bài học thực chiến đắt giá trên con đường nghệ thuật.

"Nếu nói "lãi", thì tôi lãi rất nhiều: những bài học, va vấp, đúng - sai và đặc biệt là cơ hội được làm việc cùng những con người tôi thực sự trân trọng trong nghề, từ anh Xuân Hinh, chị Thu Trang đến ê-kíp hậu trường thầm lặng nhưng cực kỳ giỏi. Những trải nghiệm ấy là thứ mà làm kinh doanh thuần túy không bao giờ có được và với tôi, đó đã là một khoản lợi nhuận lớn.

Còn về tài chính, với nguồn lực của tôi và Beta, ngay cả khi phim không đạt kỳ vọng thì cũng không phải rủi ro quá lớn", Minh Beta chia sẻ trên tờ Nhịp sống thị trường.

Sau khi thất bại với dự án phim đầu tay, Minh Beta vẫn chọn lối sống tích cực. Trên trang cá nhân, "tổng tài Việt" đăng tải nhiều clip, ảnh quote chia sẻ quan điểm sống, kinh doanh và làm phim... với nội dung hữu ích nhận được sự quan tâm của nhiều người.

