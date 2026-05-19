HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu

DẠ VŨ
|

Cuộc sống viên mãn của mỹ nhân showbiz Việt này khiến nhiều người xuýt xoa.

Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu - Ảnh 1.

Mới đây, thông tin Kha Mỹ Vân - á quân Vietnam's Next Top Model 2012 cùng ông xã tậu căn hộ 130 tỷ tại Dubai thu hút sự chú ý. Được biết, nơi ở này được vợ chồng siêu mẫu mua từ hồi đầu tháng 3/2026.

Theo tờ Ngoisao, bất động sản này rộng hơn 300m2, thuộc dự án siêu sang Sensoria at FIVE Luxe nằm tại khu vực ven biển Jumeirah Beach Residence sầm uất dành cho giới siêu giàu.

Ngôi nhà sở hữu thiết kế đẳng cấp với trần cao 3,5m, cửa kính toàn phần ôm trọn tầm nhìn ra biển đi kèm một hồ bơi riêng biệt và ban công rộng lớn. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho cuộc sống xa hoa, viên mãn của chân dài sinh năm 1989 sau nhiều năm định cư tại nước ngoài.

Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu - Ảnh 2.
Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu - Ảnh 3.

Nơi sống sang chảnh của Kha Mỹ Vân hiện tại (nguồn ảnh Ngôi sao).

Kha Mỹ Vân sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và sở hữu chiều cao ấn tượng gần 1m80. Điểm nhận diện đặc trưng nhất của cô là gương mặt góc cạnh đậm chất high-fashion cùng đôi mắt xếch sắc lạnh độc đáo.

Bước ra từ cuộc thi tìm kiếm người mẫu năm 2012 với danh hiệu á quân, cô nhanh chóng vươn lên thành một trong những chân dài đình đám của làng mốt Việt. Không dừng lại ở thị trường trong nước, Kha Mỹ Vân là một trong số ít người mẫu Việt Nam tấn công thành công sàn diễn quốc tế khi liên tiếp trúng show tại các kinh đô thời trang lớn như Milan hay Paris, đồng thời xuất hiện trên nhiều tạp chí ngoại quốc danh tiếng.

Ở thời điểm hiện tại, cô không còn hoạt động quá dày đặc mà chỉ chọn lọc tham gia một số dự án thời trang hoặc sang Mỹ nghỉ dưỡng kết hợp làm việc vì đam mê.

Mỹ nhân showbiz Việt 37 tuổi mua nhà 130 tỷ ở Dubai, khu người siêu giàu - Ảnh 4.

Kha Mỹ Vân và chồng Tây.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống hôn nhân của Kha Mỹ Vân cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2017, cô chính thức kết hôn với Luigi Menghini, một doanh nhân người Ý - là chủ một công ty sản xuất phao cứu hộ.

Cặp đôi có một sự trùng hợp thú vị khi sinh cùng ngày cùng tháng và đã có khoảng thời gian yêu xa kéo dài 3 năm trước khi về chung một nhà. Sau vài năm sống tại Việt Nam, gia đình nhỏ đã chuyển sang định cư hẳn tại Dubai từ cuối năm 2019 và đón thêm thành viên mới là cậu con trai kháu khỉnh có tên thân mật là Mao Mao.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và là người cầu toàn, ông xã ngoại quốc của Kha Mỹ Vân luôn dành sự yêu thương, chăm sóc chu đáo cho vợ con, giúp cô có được cuộc sống gia đình bình yên và hạnh phúc trọn vẹn ở tuổi U40.

Nam nghệ sĩ U60 "gà trống nuôi con" 7 tuổi, từ chối bán mảnh đất được trả giá cao kịch sàn
Tags

sao Việt

showbiz Việt

mỹ nhân

mua nhà

Dubai

Vietnam's Next Top Model

kha mỹ vân

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

01:21
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại